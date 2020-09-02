До 30 сентября можно посетить Нью-Йорк, Токио, Лондон и Сеул

Купить парфюм Le Labo City Exclusives можно только в тех городах, которым посвящен тот или иной аромат. Однако раз в год на один месяц коллекция отправляется в мировое турне. В Петербурге она пробудет с 1 по 30 сентября. Все 14 ароматов можно приобрести в ДЛТ в корнере Le Labo.

ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23