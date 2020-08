Тени Dior, туш Guerlain, помада YSL: что должно быть в косметичке, если вы еще не привели лицо в порядок после карантина

Помада Rouge Artist

Make Up For Ever

Сатиновая помада с маслом камелии в составе одержала капиталистическую победу и завладела орудием труда. Теперь она сама себе кисть и хозяйка. Все просто: если снять защитный колпачок и надеть его с обратной стороны стика, то Rouge Artist превратится в профессиональный инструмент художника. Таким можно без отрыва очертить контур губ или заняться бьюти-каллиграфией. Основательница французской марки Дани Санц окончила факультет искусств, а значит, подразумеваются (и приветствуются) оба варианта. Rouge Artist появится в сети Sephora осенью и сразу в 28 оттенках. Не глядя берем эталонный красный № 402.