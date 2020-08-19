Заказы из интернет-магазина iHerb теперь можно получать в «Перекрестке», «Карусели» и «Пятерочке»

Американский маркетплейс iHerb и компания 5Post договорились о доставке товаров в Россию. Получать заказы предлагается прямо на кассах магазинов сети: «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель», и в постаматах 5Post. Для этого при оформлении заказа на сайте iHerb нужно указать желаемый способ доставки — постамат или пункт выдачи. Когда посылку можно будет забрать, пользователю придет соответствующее СМС-уведомление. На получение заказа отводится три дня.