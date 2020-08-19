Парфюм перестал быть просто парфюмом — это доказывают ароматы из нашей подборки. Один создан по мотивам профем-открытки, другой олицетворяет собой покорение востока, третий отдает дань «Мулен Руж». В пору покупать не столько запах, сколько смысл. Выбирать советуем вооружившись знаниями и обостренным обонянием.
8 новых ароматов: от запаха грима и лака для волос до парфюмерного изложения романа Александра Дюма
Peut-Etre
Lancome
На свое 85-летие французский бренд произносит многозначительный тост «Может быть». Так же назывался его аромат 1937 года. Профем-открытка из тридцатых долетела до наших дней в целости: роза возлежит тут без корсета на перине из жасмина, мускуса и бензоина. Потому что отдыхать — это полезно (может быть!).
Nuit de Feu
Louis Vuitton
Жак Кавалье Бельтруд продолжает шагать на восток. Новое (экзистенциальное!) сочинение парфюмера написано трехстопным размером: тут зарифмованы сомалийский ладан, амбретта и уд. Комплект возвышенных субстанций запечатан в приземленный и очень сознательный многоразовый флакон.
Tulipe Noire
Atkinsons
Парфюмер Фабрис Пеллегрен сделал краткое изложение романа «Черный тюльпан» Александра Дюма: цветовод Корнелиус (крепкий кедр) в темнице сырой (амброксан и мускус) влюбляется в дочь тюремщика Розу (туберозу!). Все, включая обладателя парфюмерной воды-унисекс, счастливы.
Omnia Golden Citrine
Bvlgari
В водовороте золотистой туалетной воды, которая разлита по похожим на карусель с пьяцца Навона флаконам, кружатся золотой бензоин, мандарин и эссенция иланг-иланга. Нет, не укачало, давайте еще!
Mon Paris Intensement
YSL
Если припудренную розу из парфюмерной воды Paris 1983-го года чинно вручали у подножия Эйфелевой башни, то ее парафраз с ураганным абсолю майской розы и белесыми цветками дурмана дают не иначе как в шампань-баре на высоте 276 метров.
Top Secret
Bouge
Юный бренд из Монако проникся круговертью «Мулен Руж» и выпустил аромат с запахом грима, пудры, лака для волос и влажной кожи. И все это — чистая ботаника: бархатцы, миндаль, шафран, нектарин, колокольчик и жареный рис.
Le Gemme Erea и Le Gemme Kobraa
Bvlgari
Почти гендерное исследование — заручившись поддержкой парфюмеров Жака Кавалье и Альберто Морильяса Bvlgari превратил зеленый агат и змеиную яшму в женский и мужской ароматы соответственно. Le Gemme Erea получился теплым и утонченным не благодаря стереотипам, а благодаря пряными верхними нотами лимонного зеленого кардамона в сочетании с сомалийским ладаном, смешанным с мадагаскарской ванилью. Мужской Le Gemme Kobraa, наоборот, интенсивен и мистичен. В его основе также ладан, а еще герань и агаровое дерево. Бодрит!
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.