20 безалкогольных коктейлей в Петербурге: виски-сауэр с попкорном, выпаренный квас с пеной из ряженки и аджика с рассолом

Без градуса! Скандинавский сироп на пряных травах, «театральный» коктейль с шансом выиграть билеты на спектакль и «Лонгайленд» без последствий: собрали безалкогольные напитки в 12 заведениях Петербурга, которые точно стоит попробовать. 

Regions

Безалкогольную «Кровавую Мэри» в «Регионах» собирают из томатного сока, аджики и рассола. Фонтан сппеций балансируют кислотностью — а именно, лимоном. «Ягодный физз» с ежевичным олео и малиновым кордиалом мэтчат с безалкогольным игристым — идеально для бранча.

ул. Жуковского, 10

«Авангард»

В баре Васи Маркова (финалиста номинации «Лучший бартендер» премии «Что где есть в Петербурге» — 2025) детоксикацию уважают. И посему готовят Fluffy Garibaldi (оммаж на классический Garibaldi) на основе безалкогольного биттера с добавлением апельсинового фреша.

ул. Жуковского, 33

«Цветочки»

Коктейли без миллилитра алкоголя в «Цветочках» внушают веру в удовольствие. «Амаро тоник» готовят из амаро с выразительной горчинкой специй и цитрусов и цветочного тоника собственного производства, завершает картину свежий слайс огурца. Оммаж на культовый коктейль «Пенициллин» удостоили самодельного б/а бурбона, к нему добавили имбирь, лимон и — вуаля.

ул. Некрасова, 17

«География»

Безалкогольный коктейль Bravo! назвали в честь оваций, которые дарят актерам после спектакля. В его основе — самый «театральный» напиток — коньяк, но в безалкогольном виде. Тут же апельсиновый ликер, абрикос и миндаль. Подают с костером в виде театрального билета: один из ста может оказаться настоящим билетом на двоих в Малый Драматический театр. Фанатам абсента готовят China Highball из б/а абсента и джина, тоника и кордиала из земляники, шисо и юдзу.

ул. Рубинштейна, 5

Michèle

В пиано-баре Michèle мешают безалкогольные версии классических коктейлей и авторские напитки. Пробуем безобидный хайбол Hanami: аперитивный спритц на основе безалкогольного бурбона с вишней и андалиманом — «лимонным» перцем с цитрусом в ароматике. Новую коктейльную коллекцию посвятили историям джаз-героев XX века. Маст-хэв в ней: Oriental Sour —снова бурбон, лимон, восточные ноты шафрана и пандана. Назвали коктейль в честь Юсефа Латифа (пионера «музыки мира»), он одним из первых начал вплетать в джаз восточные мотивы, отказался от алкоголя и мест, где его подают (ролевая модель, не иначе). 

ул. Малая Морская, 24

Tondo

В итальянском ресторане от команды La Biga на Петроградской стороне готовят изящный виски-сауэр на основе безалкогольного виски, с легкими нюансами ромашки и цветочного меда.

ул. Большая Зеленина, 18

ACADEMIA BAR SHUVALOFF

В графском королевстве найден бестселлер: Wiskey Popkorn Sour с виски, лишенным градуса, кордиалом груша-попкорн. А еще коктейль с заветным названием June — нежная база. Он состоит из безалкогольного джина и кордиала с лавандой, персиком и жасмином.

ул. Моховая, 10

Catch 22

В листенинг-баре Catch 22 готовят «Дин 45500» — напиток назвали в честь немецкого института DIN, где в конце 60-х выпустили аудиоаппаратуру, ставшую эталоном HI-FI-звучания. Это б/а вариация одноименного коктейля из барной карты фонотеки. В его основе — содовая с лемонграссом, кокосовый кордиал и каффирский лайм. Подают с конфетой из кокоса ручной работы. Еще пробуйте вариацию «Лонгайленда» — микс колы, карамели, лайма луми и ванильного мороженого. 

наб. Фонтанки, 86/2

Orthodox

Сеем трезвость, пожинаем коктейль «Рожь» в баре Orthodox — для него смешивают безалкогольный амаро, выпаренный квас и пену из ряженки. 

ул. Восстания, 4

Imbibe

Два безалкогольных коктейля в баре Imbibe — для петербуржцев в периоде детоксикации. Виски-сауэр с попкорном и кукурузой и воздушной пенкой, а также коктейль в формате лонг-дринка с мандарином, каламанси, легким покалыванием сычуаньского перца и убаюкивающей горечью тоника.

ул. Жуковского, 6

Nordic

Для этих моктейлей в ресторане северной кухни Надежды Третьяковой варят специальные кордиалы: клубника-ревень, имбирь-лемонграсс, огурец-мята и скандинавский сироп на пряных травах с миксом цитрусовых.

Пулковское шоссе, 107Б

Alkemista

В новом баре от команды Laboratorio Distilita из «Бертгольд Центра» оцениваем на вкус сезоны: «Весна» — освежающий клубнично-яблочный безалкогольный коктейль с домашним тоником, «Лето» — напиток с маракуйей, малиной и лимоном на основе молочного улуна, с глубоким кремовым вкусом.

ул. Жуковского, 14

