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Мертвый язык приборов: как сервирочное кольцо для салфетки помогало экономить

Cпециалист по светскому этикету и деловому протоколу Валентина Хлистун говорит на языке приборов и учит нас. Почему кольца для салфеток — признак экономии? И зачем на них писали имена?

Екатерина Кириллова

Признак экономии

Сегодня кольцо для салфетки кажется деталью исключительно нарядного стола. Серебряное, фарфоровое или украшенное монограммой, оно скорее ассоциируется с парадной сервировкой, фамильным столовым серебром и вниманием к мелочам. Но исторически у этого красивого предмета была гораздо более прозаичная задача: кольца помогали реже отправлять салфетки в стирку.

Одна салфетка на несколько приемов пищи

Тканевый столовый текстиль долгое время был совсем не таким простым в обслуживании, как сегодня. Стирка, сушка, глажка и подготовка белья требовали большого количества ручного труда. В состоятельном доме можно было содержать многочисленную прислугу и позволить себе регулярно менять столовый текстиль. Но для менее обеспеченного хозяйства свежая салфетка к каждому завтраку, обеду и ужину означала дополнительные расходы и работу. Поэтому в XIX веке в европейском домашнем быту распространяется очень практичная привычка: одной салфеткой член семьи пользуется несколько раз. А чтобы после обеда не перепутать свою салфетку с чужой, ее помещают в индивидуальное кольцо. Фактически кольцо выполняло роль красивой именной бирки.

Зачем на кольцах писали имена

Отсюда и одна из самых узнаваемых особенностей старинных колец для салфеток: инициалы, монограммы и имена владельцев. Если за семейным столом каждый занимал привычное место, рядом могла лежать его собственная салфетка в персональном кольце. После трапезы ее не обязательно отправляли в корзину с бельем. Салфетку складывали или сворачивали, возвращали в кольцо и сохраняли до следующего приема пищи. Именно поэтому от человека требовалась определенная аккуратность: одна и та же салфетка должна была оставаться пригодной для дальнейшего использования.

При этом такая практика относилась прежде всего к повседневной жизни семьи. Гостю за званым столом полагалась чистая салфетка. И здесь проявляется любопытная деталь старого этикета: персональное кольцо не обязательно было знаком особого почета. Напротив, оно могло сообщать, что перед нами вещь постоянного домашнего обихода, рассчитанная на повторное использование.

Екатерина Кириллова

Как экономия превратилась в украшение

Произошло то, что нередко случается с бытовыми предметами: функциональная вещь постепенно стала декоративной. Кольца начали изготавливать из серебра и посеребренного металла, украшать растительным орнаментом, гербами, инициалами и памятными надписями. Особенно популярными они становятся в XIX веке, когда европейские производители столового серебра превращают их в полноценную категорию предметов для сервировки.

Кольцо могло быть и личным подарком. На нем гравировали имя ребенка, дату, инициалы или небольшое посвящение, поэтому сегодня старинные экземпляры интересны не только как предметы сервировки. Иногда это буквально маленькие семейные документы: несколько слов на серебре сохраняют память о рождении, свадьбе, юбилее или другом событии значительно дольше, чем первоначальная салфетка.

Екатерина Кириллова

А что говорит современный этикет?

Сегодня необходимость различать семейные салфетки практически исчезла, а кольца остались. Более того, произошла забавная инверсия: теперь мы достаем их не потому, что хотим сэкономить на сервировке, а потому, что хотим сделать ее более продуманной. И здесь важно отделять историческое назначение предмета от современного этикета. Сейчас кольца вполне допустимо использовать и при приеме гостей. Они могут поддерживать тему сервировки, сочетаться с посудой, текстилем или декором стола. Разумеется, каждому гостю при этом подают чистую салфетку.

Есть лишь одно полезное правило: кольцо не должно превращаться в головоломку. Гость должен легко вынуть салфетку, а сам аксессуар после этого можно аккуратно положить рядом, если хозяева не предусмотрели иного.

Получается один из самых красивых парадоксов истории сервировки. То, что когда-то помогало экономить на стирке и труде, сегодня может быть выполнено из серебра, храниться как семейная реликвия и появляться на столе по особому случаю.

Текст: Валентина Хлистун

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