«Сдобный калач с кофе»: ресторанам рекомендовали внести в меню русский завтрак! Как он может выглядеть? Имеет ли шанс прижиться?

«Толстой никогда не называл это завтраком»

«Нужно понимать, что большую часть истории люди на завтрак ели то, что осталось с ужина», — говорит в беседе с Собака.ru петербургский историк Виктор Ковалев.

По его словам, «говорить о национальной кухне для средневековья наивно». «Понятно, что конкретные блюда отличались от местности к местности, но это определялось чисто природными факторами: растет не растет, водится не водится. Человек в выборе еды основывался на том, что поймал или вырастил, а не на том, француз он, грек или итальянец».

Такие идеи характерны для XVIII–XIX века, когда складываются национальные государства, претендовавшие на то, чтобы объединить «всех французов», «всех немцев» или «всех итальянцев». Именно тогда интеллектуалы литературизируют народные сказки, пишут музыку для национальных инструментов и популяризируют национальную кухню.