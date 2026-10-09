Красная икра уже подорожала на 45% — добыча в 2026-м рухнула на 70%! Что дальше?

«Это кошмар и катастрофа», — так в беседе с Собака.ru оценивает ситуацию с икрой Сергей Глазунов сооснователь Aster, «Кафе Бенуа» и Rene (заведения, знаменитые своими бутербродами с красной икрой).

По словам Сергея, закупочные цены на деликатес с начала года взлетели на 60%, а себестоимость некоторых блюд подскочила сразу на 30%. «Мы точечно повысили цены, в том числе на наш знаменитый бутерброд с икрой, — говорит он. — В Aster мы даже написали отдельный большой пост в социальных сетях, потому что для нас это важная позиция в меню, которую любят наши гости».

Другие собеседники редакции оценивают ситуацию сходным образом, хоть и менее эмоционально. «Шефы и рестораторы говорят о рисках, что к Новому году сертифицированная качественная икра может вообще пропадать или еще сильнее вырасти в цене, как из-за реальной нехватки, так и из-за искусственного раздувания дефицита», — говорит Денис Соболев, шеф-повар «Гранд Отеля Европа».