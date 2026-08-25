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«Что где есть в Петербурге» — 2026: что нужно знать о гастрономической премии

Мы — юбиляры! Проект «Что где есть в Петербурге» в 2026 году отмечает 20 лет. И это не только летопись лучших шеф-поваров, кафе и баров, но и главная городская гастрономическая премия, придуманная и запущенная редакцией Собака.ru, и единственный рейтинг, который объединяет работников индустрии и петербуржцев, постоянных гостей общепита. Каждый год мы выбираем более 100 номинантов: главных ресторанов, профессионалов и трендов, а горожане определяют финалистов — в 2025-м на сайте отдали 230 000 голосов! Редакция Собака.ru выбрала лучших в 2026-м — 116 заведений, блюд и профи (и 13 номинаций!).

О премии

В 2006 году под брендом «Что где есть в Петербурге» в журнале был выпущен первый гастросправочник, а в 2015 году проект вырос до масштабной гастрономической премии «Что где есть в Петербурге», которая стала ежегодной (и в городах-миллионниках!). Каждый год редакция составляет исчерпывающий гид по лучшим ресторанам и барам, выявляет главные тренды общепита и называет имена самых выдающихся шеф-поваров, бартендеров, рестораторов и кондитеров.

Топовые бутерброды и фэнси-стритфуд, солидные шашлычки и пп-оазисы, гении миксологии и сомелье-гедонисты, шефы-старожилы и новые звезды: этой осенью команда Собака.ru вновь выбрала лучшее в петербургской ресторанной и барной индустрии в 2026-м.

Важно! Телеграм-канал «Что где есть в Петербурге» (теперь и в MAX)— это любимейший гастрономический путеводитель петербуржцев с самыми дикими эксклюзивами. А еще дайджесты выходного дня, интервью с трендсеттерами, рейтинги лучших булок, тайные хотспоты и вся информация о тех, кто качает ресторанную индустрию в городе на Неве. Срочно подписывайтесь.

Как будет проходить премия «Что где есть в Петербурге» в 2026 году?

3 сентября сентября на сайте sobaka.ru мы опубликуем список номинантов премии — лучшие заведения, люди и блюда в 2026 году, отобранные редакцией «Собака.ru». Целый месяц, с 3 сентября по 12 октября, будет проходить открытое онлайн-голосование за победителей, — горожане смогут отдавать голоса за тех, кто их поит и кормит, хоть каждый день (и в телеграм-канале «Что где есть в Петербурге» тоже!).

Важно! В честь 20-летия премии мы впервые назовем лауреатов в номинации «Лучшие рестораторы 20-летия» и «Лучшие барные команды». Голосования в этих категориях не будет, наградные тарелки получат все участники.

А победителя в номинации «Лучший шеф-повар» определят только профессионалы гастрономической индустрии — голосуют за лучшего в своей категории только шефы!

Итоги онлайн-голосования определят тройки финалистов в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов наших читателей. В заключительном этапе 25 фуди — жюри премии «Что где есть в Петербурге» — закрытым голосованием выберут победителя в каждой тройке. А имена лауреатов будут объявлены на вау-церемонии, которую редакция Собака.ru устраивает 22 октября.

Фуди — частые гости ресторанов, они давно и регулярно их посещают, прекрасно ориентируются в ресторанной жизни города, любят еду и разбираются в ней. Двадцати пяти петербургским фуди, мнение которых мы считаем самым экспертным, доверено выбрать победителей из финалистов премии.


1 ноября редакция журнала Собака.ru выпустит журнал «Что где есть в Петербурге» — это суперкнига, доска почета, арт-объект и всеобъемлющий гид для горожан (и гостей нашего города!). 

Кто стал номинантами премии? И что это значит?

Их список формирует редакция «Собака.ru». Рестораны, люди и блюда, попавшие в номинанты, — уже лучшие, по мнению журнала «Собака.ru». Мы целый год внимательно следим за ресторанной индустрией, анализируем все тенденции, регистрируем новые места и изменения в тех, что существуют не первый год. В номинанты премии попадают не просто успешные и популярные заведения, люди и блюда, но те из них, которые при этом отличаются самобытностью и авторским началом. В сентябре на сайте, в телеграме и наших социальных сетях начнут выходить публикации о номинантах.

Премия «Что Где Есть в Петербурге» — 2025
Анастасия Большакова

Премия «Что Где Есть в Петербурге» — 2025

Яна Милорадовская, главный редактор журнала и бренда Собака.ru
Лиза Медунецкая

Яна Милорадовская, главный редактор журнала и бренда Собака.ru

Какие будут номинации в этом году?

Заведения:

  • «Лучший новый авторский ресторан»
  • «Лучший новый ресторан на каждый день»
  • «Лучшая гастрономическая бутербродная»
  • «Лучший новый музыкальный бар»

Люди:

  • «Рестораторы 20-летия»
  • «Лучший шеф-повар»
  • «Прорыв среди шеф-поваров»
  • «Лучший концепт-сомелье»
  • «Лучшая барная команда»

Блюда:

  • «Лучший авторский сет»
  • «Лучший зеленый салат»
  • «Лучший гастрономический стритфуд»
  • «Лучший шашлык»

Во всех номинациях мы оцениваем достижения за период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026. Номинации меняются каждый год и фиксируют тренды, тенденции и актуальные направления жизни гастрономической индустрии за отчетный период.

Дарья Павлюкевич, шеф-редактор «Что где есть в Петербурге»
Ася Минеева

Дарья Павлюкевич, шеф-редактор «Что где есть в Петербурге» 

Михаил Стацюк, главный редактор сайта sobaka.ru и Александр Малич, теле- и радиоведущий, член Союза журналистов Санкт-Петербурга
Лиза Медунецкая

Михаил Стацюк, главный редактор сайта sobaka.ru и Александр Малич, теле- и радиоведущий, член Союза журналистов Санкт-Петербурга 

Как проходит онлайн-голосование?

Голосовать можно каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации на специальной странице премии и в телеграм-канале «‎Что где есть в Петербурге»‎. Отданные в нем голоса мы суммируем с голосами, полученными на сайте.

Редакция предупреждает: техническая служба издательского дома проверяет результаты — накрученные голоса, увеличенные автоматически или коммерческими способами, будут сниматься.

Как номинанты премии будут освещаться в журнале «Собака.ru»?

Им будет посвящена главная тема номера в ноябрьском коллекционном выпуске журнала «Собака.ru», который выйдет 1 ноября.

Что будет в финале?

22 октября состоится церемония награждения победителей!

Проект: шеф-редактор отдела «Что где есть в Петербурге» Дарья Павлюкевич, главный редактор журнала и бренда Собака.ru Яна Милорадовская, главный редактор сайта sobaka.ru Михаил Стацюк

Теги:
Что Где Есть в Петербурге 2026

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