«Что где есть в Петербурге» — 2026: что нужно знать о гастрономической премии

О премии

В 2006 году под брендом «Что где есть в Петербурге» в журнале был выпущен первый гастросправочник, а в 2015 году проект вырос до масштабной гастрономической премии «Что где есть в Петербурге», которая стала ежегодной (и в городах-миллионниках!). Каждый год редакция составляет исчерпывающий гид по лучшим ресторанам и барам, выявляет главные тренды общепита и называет имена самых выдающихся шеф-поваров, бартендеров, рестораторов и кондитеров.

Топовые бутерброды и фэнси-стритфуд, солидные шашлычки и пп-оазисы, гении миксологии и сомелье-гедонисты, шефы-старожилы и новые звезды: этой осенью команда Собака.ru вновь выбрала лучшее в петербургской ресторанной и барной индустрии в 2026-м.

Важно! Телеграм-канал «Что где есть в Петербурге» (теперь и в MAX)— это любимейший гастрономический путеводитель петербуржцев с самыми дикими эксклюзивами. А еще дайджесты выходного дня, интервью с трендсеттерами, рейтинги лучших булок, тайные хотспоты и вся информация о тех, кто качает ресторанную индустрию в городе на Неве. Срочно подписывайтесь.

Как будет проходить премия «Что где есть в Петербурге» в 2026 году?

3 сентября сентября на сайте sobaka.ru мы опубликуем список номинантов премии — лучшие заведения, люди и блюда в 2026 году, отобранные редакцией «Собака.ru». Целый месяц, с 3 сентября по 12 октября, будет проходить открытое онлайн-голосование за победителей, — горожане смогут отдавать голоса за тех, кто их поит и кормит, хоть каждый день (и в телеграм-канале «Что где есть в Петербурге» тоже!).

Важно! В честь 20-летия премии мы впервые назовем лауреатов в номинации «Лучшие рестораторы 20-летия» и «Лучшие барные команды». Голосования в этих категориях не будет, наградные тарелки получат все участники.

А победителя в номинации «Лучший шеф-повар» определят только профессионалы гастрономической индустрии — голосуют за лучшего в своей категории только шефы!

Итоги онлайн-голосования определят тройки финалистов в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов наших читателей. В заключительном этапе 25 фуди — жюри премии «Что где есть в Петербурге» — закрытым голосованием выберут победителя в каждой тройке. А имена лауреатов будут объявлены на вау-церемонии, которую редакция Собака.ru устраивает 22 октября.

Фуди — частые гости ресторанов, они давно и регулярно их посещают, прекрасно ориентируются в ресторанной жизни города, любят еду и разбираются в ней. Двадцати пяти петербургским фуди, мнение которых мы считаем самым экспертным, доверено выбрать победителей из финалистов премии.



1 ноября редакция журнала Собака.ru выпустит журнал «Что где есть в Петербурге» — это суперкнига, доска почета, арт-объект и всеобъемлющий гид для горожан (и гостей нашего города!).

Кто стал номинантами премии? И что это значит?

Их список формирует редакция «Собака.ru». Рестораны, люди и блюда, попавшие в номинанты, — уже лучшие, по мнению журнала «Собака.ru». Мы целый год внимательно следим за ресторанной индустрией, анализируем все тенденции, регистрируем новые места и изменения в тех, что существуют не первый год. В номинанты премии попадают не просто успешные и популярные заведения, люди и блюда, но те из них, которые при этом отличаются самобытностью и авторским началом. В сентябре на сайте, в телеграме и наших социальных сетях начнут выходить публикации о номинантах.