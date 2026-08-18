Гастрономические дизайн-хиты лета: архивные советские фото и 3D-печать

В Петербурге разрастается новый социальный класс — фэшн-фуди, а заодно целая индустрия на стыке шопинга и еды. Гастромерч делают самые драйовые команды и самые актуальные художники.
Eburet
Сенсационный локальный бренд Eburet, прославивший 3D-печать из переработанного пластика, выпустил всесезонную аутдор-коллекцию «Марина» в текстуре ротанга — для ресторанных террас. Тут кресла, лежаки, компактные кофейные столики двух форм и табуреты (штабелируются!). Осадки прочь: из-за своей плетеной текстуры предметы не задерживают влагу, а сам материал выдерживает температуры от +50 до −50 °C. Нейминг продолжает традицию команды называть предметы именами дизайнеров, которые их разрабатывали. В этот раз автором дизайнер Марина Серенко.
Aster
Бутер с красной икрой стал героем культового мерча, который команда Aster сделала вместе с художником Мишей Никатиным. А в честь пятилетия ребята дропнули ограниченный тираж футболок, платков и плакатов с праздничным принтом. Коллаборация создана при поддержке галереи «Объединение».
ул. Маяковского 2; пр-т Римского-Корсакова 22
Комитет по развитию туризма х ИФЗ
Это красиво! В 2021 году Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга выделил в отдельную достопримечательность понятие «Петербургский завтрак», а с 2023 года проводит одноименный фестиваль. И теперь у него есть свой мерч, выпущенный в коллаборации с Императорским фарфоровым заводом, — тарелки, украшенные фирменным рисунком «Сетка-блюз».
«Кафе на хлебозаводе»
Кафе от нью-вейв рестораторов Анри Бера, Стивена Шарма и Романа Киселева находится в историческом здании Левашовского хлебозавода. Ребята решили сделать прошлое этого места основой всей своей айдентики и дизайна мерча. Базовый визуальный прием — использование архивных фото. А на товарах из лавки (сыры от «Брода», баночки с джемом и дрип-кофе) печатают другие советские фотографии, к примеру, женщины с коровой или очаровательной пары в кафетерии.
Барочная ул., 4а
Probka Family х Pianissimo
Мерч нашего любимого фестиваля фортепианной музыки Pianissimo (коробка конфет в виде черно-белых клавиш!) представил бренд-шеф Probka Family Симоне Гобби — на летнем концерте своего соотечественника Маттео Буонаноче в большом итальянском просвете Эрмитажа. Внутри — шоколадные конфеты с начинкой из кофейной карамели и итальянского ликера, который обычно используют для приготовления Espresso Martini. Когда 25 лет назад Арам Михайлович открывал свой первый проект, девиз был таким: «Еда. Вино. Друзья» — теперь к трем китам прибавился четвертый — «Музыка».
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