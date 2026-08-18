Гастрономические дизайн-хиты лета: архивные советские фото и 3D-печать

Probka Family х Pianissimo

Мерч нашего любимого фестиваля фортепианной музыки Pianissimo (коробка конфет в виде черно-белых клавиш!) представил бренд-шеф Probka Family Симоне Гобби — на летнем концерте своего соотечественника Маттео Буонаноче в большом итальянском просвете Эрмитажа. Внутри — шоколадные конфеты с начинкой из кофейной карамели и итальянского ликера, который обычно используют для приготовления Espresso Martini. Когда 25 лет назад Арам Михайлович открывал свой первый проект, девиз был таким: «Еда. Вино. Друзья» — теперь к трем китам прибавился четвертый — «Музыка».