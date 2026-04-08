Какао-овсянка и двуграммовая плитка шоколада: как продавали сладости в Петербурге на рубеже XIX–XX веков

Все свои коробочки я очень люблю, каждая — с какой-то историей. Эту, можно сказать, шкатулку от товарищества «Абрикосов и сыновья» я тоже нашла на «Авито» просто в отвратительном состоянии, но здесь сохранился замочек, что великая редкость. Эта упаковка интересна декором. Во-первых, тиснение жести. Во-вторых, она была выпущена к 300-летию дома Романовых в 1913 году, поэтому на ней есть очевидные портреты императоров.

У меня в коллекции есть вторая, точно такая же, только лучше сохранившаяся. На крышке этой коробки лучше виден триптих: призвание Михаила Фёдоровича Романова на царство, Сусанин, Николай II.

Что складывали в такие упаковки? Конфеты, шоколад и... книги. Вкладывать печатные издания к сладостям было очень популярным маркетинговым ходом в то время. У Конради, например, к концу XIX века была своя типография при заводе. Двумя самыми популярными авторами были Пушкин и Крылов. Еще атласы и обучающие материалы для детей: Абрикосова считают одним из первых шоколатье, кто начал ориентироваться на детскую аудиторию — раньше считалось, что шоколад — продукт для взрослых.