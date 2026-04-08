Тенденции

Какао-овсянка и двуграммовая плитка шоколада: как продавали сладости в Петербурге на рубеже XIX–XX веков

Гастрономический консультант, сертифицированный дегустатор шоколада (IICCT L2) и основательница салона «Пьяная вишня» Виктория Дим не только проводит дегустации самого редкого шоколада в эстетичных и секретных локациях, но и коллекционирует дореволюционные упаковки, фантики и коробки, в которых хранили и продавали сладости. Знакомим с ее собранием диковин от самых знаменитых шоколадных фабрик. 

Виктория Дим

Какао-овсянка от Конради
Какао-овсянка от Конради

Эту коробку я нашла на «Авито», как это обычно и бывает, случайно. Она была в ужасном состоянии, вся поедена плесенью. Но это все равно большая удача — найти бумагу конца 19-го и начала 20-го века. В объявлении было написано — «упаковка от какао». Но на самом деле, это какао-овсянка, которую у нас выпускала только одна шоколадная фабрика — «М. Конради». Такой продукт был особенно популярен в Швейцарии и Германии, а в России его почти не было. На обратной стороне есть описание на трех языках — русском, немецком и французском. Чуть позже я нашла в архивах РНБ рекламный плакат какао-овсянки с теми же самыми Геркулесами 1910 года. В тот период действительно очень повысился интерес к спорту и йоге (да!), в том числе боям и боксу. На обратной стороне коробочки говорится, насколько полезна какао-овсянка. Также здесь описана система градации качества какао из трёх ступеней. В нашем случае, номер два, то есть средняя категория.

Фантик от ванильного шоколада Жоржа Бормана
Фантик от ванильного шоколада Жоржа Бормана

В Российской империи система качества в шоколаде отображалась цифрами на этикетках. Каждый шоколад был пронумерован. 0 — шоколад из какао-бобов самой низкой категории из Бразилии или Гренады, на нем писали «Экономный» или «Народный». 6 — самый элитный шоколад, в котором, судя по заметкам Конради, обычно использовали мексиканские какао-бобы. Отмечу, что ванильный шоколад был всегда: у Жоржа Бормана и Конради он был дороже, чем обычный, потому что в него шла натуральная бурбонская ваниль. 

Фантик от двуграммовой шоколадки Конради
Фантик от двуграммовой шоколадки Конради

Внимание на размер! Это фантик от полноценной плитки шоколада, тоже от фабрики Конради, правда всего двуграммовой. 

Коробки «Абрикосов и сыновья»
Коробки «Абрикосов и сыновья»

Все свои коробочки я очень люблю, каждая — с какой-то историей. Эту, можно сказать, шкатулку от товарищества «Абрикосов и сыновья» я тоже нашла на «Авито» просто в отвратительном состоянии, но здесь сохранился замочек, что великая редкость. Эта упаковка интересна декором.  Во-первых, тиснение жести. Во-вторых, она была выпущена к 300-летию дома Романовых в 1913 году, поэтому на ней есть очевидные портреты императоров. 

У меня в коллекции есть вторая, точно такая же, только лучше сохранившаяся. На крышке этой коробки лучше виден триптих: призвание Михаила Фёдоровича Романова на царство, Сусанин, Николай II. 

Что складывали в такие упаковки? Конфеты, шоколад и... книги. Вкладывать печатные издания к сладостям было очень популярным маркетинговым ходом в то время. У Конради, например, к концу XIX века была своя типография при заводе. Двумя самыми популярными авторами были Пушкин и Крылов. Еще  атласы и обучающие материалы для детей: Абрикосова считают одним из первых шоколатье, кто начал ориентироваться на детскую аудиторию — раньше считалось, что шоколад — продукт для взрослых. 

Коробка Конради
Коробка Конради

К разговору о шоколаде для взрослых! Эту коробочку я тоже нашла на аукционе. Выпущена она уже в Петрограде — такие образцы встречаются еще реже, особенно от фабрики Конради, так как она работала ровно до 1917 года. Семья шоколатье уехала из Петербурга: они буквально сражались с советским правительством, а один из потомков Конради вообще убил советского посла в Швейцарии.

Двусторонний передвижной путеводитель
Двусторонний передвижной путеводитель

Самое удивительное из  моих приобретений — двусторонний передвижной путеводитель Конради, служил рекламой его фабрики, скорее всего его раздавали бесплатно.  Во-первых, это уникальная вещь на стыке времен: есть и конно-железная дорога, и трамваи. Тянешь за бумажку, а маршруты на картинке сменяются.

Бонбоньерка от кондитерской компании Жоржа Бормана и щипцы для конфет от товарищества «Эйнем», которое после революции превратилась в «Красный Октябрь
Бонбоньерка от кондитерской компании Жоржа Бормана и щипцы для конфет от товарищества «Эйнем», которое после революции превратилась в «Красный Октябрь»

Все эти вещи я показываю на своих салонах «История шоколада в Петербурге», провожу их регулярно, один раз в месяц. Там я рассказываю, как пили горячий шоколад при Анне Ивановне и Екатерине II, почему в русских рецептах соседствовали какао, херес и калачи. Вместе с гостями мы проживаем несколько часов из жизни петербургских аристократов — с антикварной посудой, выпечкой и густым горячим шоколадом, сваренным по подлинным источникам XVIII–XIX веков.

Но начинать погружение рекомендую с вводной лекции «История шоколада: Начало». Такую встречу организовываю каждое воскресенье в Paloma Cantina на Гороховой улице. Вот график ближайших дегустаций: 

  • 18 апреля 13:00— «Кофе и шоколад» Как сочетать шоколад и вино? Мы с пионерами спешелти-зерна Mad Espresso Team разработали программу, где объединили два продукта в единую вкусовую систему. Будет интересно как кофеманам, так и профессионалам. С одной стороны — высококлассный кофе, с другой — бин-ту-бар шоколад от лучших шоколатье России.
  • 19 и 26 апреля,  13:00 — «История шоколада: Начало» (Paloma Cantina). Это первая из серии исторических встреч, где мы исследуем путь какао-бобов от мексиканских джунглей до дворов европейских монархий.
  • 23 апреля 19:00— «Шоколад как вино» Чем шоколад похож на вино? И что такое шоколад гран крю? Знали ли вы, что по вашим предпочтениям в вине можно подобрать шоколад? Представляем нашу самую необычную дегустацию, которая объединила опыт сомелье и экспертов по шоколаду! Совместно с рестораном Kira и SimpleWine.
  • 25 апреля 15:00 — «История шоколада в Петербурге» В этот вечер мы вернёмся в старый Петербург — город парадных лестниц, загородных усадеб и утреннего шоколада на серебряных подносах. Это реконструкция вкуса и быта, опыт чувственного погружения в Петербург, каким он был до электричества и индустриализации. Мы заглянем в старинные книги, рассмотрим шоколадные артефакты и вернемся во время, когда шоколад был роскошью, а каждый глоток — жестом утончённости.

