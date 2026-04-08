Какао-овсянка и двуграммовая плитка шоколада: как продавали сладости в Петербурге на рубеже XIX–XX веков

Гастрономический консультант, сертифицированный дегустатор шоколада (IICCT L2) и основательница салона «Пьяная вишня» Виктория Дим не только проводит дегустации самого редкого шоколада в эстетичных и секретных локациях, но и коллекционирует дореволюционные упаковки, фантики и коробки, в которых хранили и продавали сладости. Знакомим с ее собранием диковин от самых знаменитых шоколадных фабрик.
Эту коробку я нашла на «Авито», как это обычно и бывает, случайно. Она была в ужасном состоянии, вся поедена плесенью. Но это все равно большая удача — найти бумагу конца 19-го и начала 20-го века. В объявлении было написано — «упаковка от какао». Но на самом деле, это какао-овсянка, которую у нас выпускала только одна шоколадная фабрика — «М. Конради». Такой продукт был особенно популярен в Швейцарии и Германии, а в России его почти не было. На обратной стороне есть описание на трех языках — русском, немецком и французском. Чуть позже я нашла в архивах РНБ рекламный плакат какао-овсянки с теми же самыми Геркулесами 1910 года. В тот период действительно очень повысился интерес к спорту и йоге (да!), в том числе боям и боксу. На обратной стороне коробочки говорится, насколько полезна какао-овсянка. Также здесь описана система градации качества какао из трёх ступеней. В нашем случае, номер два, то есть средняя категория.
Фантик от ванильного шоколада Жоржа Бормана
В Российской империи система качества в шоколаде отображалась цифрами на этикетках. Каждый шоколад был пронумерован. 0 — шоколад из какао-бобов самой низкой категории из Бразилии или Гренады, на нем писали «Экономный» или «Народный». 6 — самый элитный шоколад, в котором, судя по заметкам Конради, обычно использовали мексиканские какао-бобы. Отмечу, что ванильный шоколад был всегда: у Жоржа Бормана и Конради он был дороже, чем обычный, потому что в него шла натуральная бурбонская ваниль.
Фантик от двуграммовой шоколадки Конради
Внимание на размер! Это фантик от полноценной плитки шоколада, тоже от фабрики Конради, правда всего двуграммовой.
Все свои коробочки я очень люблю, каждая — с какой-то историей. Эту, можно сказать, шкатулку от товарищества «Абрикосов и сыновья» я тоже нашла на «Авито» просто в отвратительном состоянии, но здесь сохранился замочек, что великая редкость. Эта упаковка интересна декором. Во-первых, тиснение жести. Во-вторых, она была выпущена к 300-летию дома Романовых в 1913 году, поэтому на ней есть очевидные портреты императоров.
У меня в коллекции есть вторая, точно такая же, только лучше сохранившаяся. На крышке этой коробки лучше виден триптих: призвание Михаила Фёдоровича Романова на царство, Сусанин, Николай II.
Что складывали в такие упаковки? Конфеты, шоколад и... книги. Вкладывать печатные издания к сладостям было очень популярным маркетинговым ходом в то время. У Конради, например, к концу XIX века была своя типография при заводе. Двумя самыми популярными авторами были Пушкин и Крылов. Еще атласы и обучающие материалы для детей: Абрикосова считают одним из первых шоколатье, кто начал ориентироваться на детскую аудиторию — раньше считалось, что шоколад — продукт для взрослых.
Коробка Конради
К разговору о шоколаде для взрослых! Эту коробочку я тоже нашла на аукционе. Выпущена она уже в Петрограде — такие образцы встречаются еще реже, особенно от фабрики Конради, так как она работала ровно до 1917 года. Семья шоколатье уехала из Петербурга: они буквально сражались с советским правительством, а один из потомков Конради вообще убил советского посла в Швейцарии.
Самое удивительное из моих приобретений — двусторонний передвижной путеводитель Конради, служил рекламой его фабрики, скорее всего его раздавали бесплатно. Во-первых, это уникальная вещь на стыке времен: есть и конно-железная дорога, и трамваи. Тянешь за бумажку, а маршруты на картинке сменяются.
Бонбоньерка от кондитерской компании Жоржа Бормана и щипцы для конфет от товарищества «Эйнем», которое после революции превратилась в «Красный Октябрь»
Все эти вещи я показываю на своих салонах «История шоколада в Петербурге», провожу их регулярно, один раз в месяц. Там я рассказываю, как пили горячий шоколад при Анне Ивановне и Екатерине II, почему в русских рецептах соседствовали какао, херес и калачи. Вместе с гостями мы проживаем несколько часов из жизни петербургских аристократов — с антикварной посудой, выпечкой и густым горячим шоколадом, сваренным по подлинным источникам XVIII–XIX веков.
