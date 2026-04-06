«Ключевой источник маржинальности»

Внимание рестораторов к продажам алкоголя понятно — на пиво, сидры, вина, виски и другие напитки приходится солидная часть доходов большинства заведений. «Для рюмочной или бара соотношение выручки 80/20 в пользу алкоголя, для ресторана — примерно 60/40, для кафе — 50/50», — говорит Митя Миронов.

«В России культура потребления алкоголя по-прежнему сильна, и для многих проектов бар остается ключевым источником маржинальности, — добавляет Анастасия Марченкова, ведущий маркетолог и pr-менеджер бара-ресторана “География”. — В случае “Географии”, где бар и кухня изначально задумывались как равнозначные направления, это соотношение долгие годы сохранялось практически без изменений. Даже в августе 2025 года баланс продаж составлял 58% на 42% в пользу бара».

Владимир Шамановский, операционный директор Pinskiy & CO Санкт-Петербург оценивает вклад алкоголя в бюджет российских ресторанов несколько скромнее — 40%. «В России еда — основа визита: гость приходит прежде всего поесть, — поясняет он свою мысль. — Алкоголь рассматривается как "сопровождение" — аперитив или бокал вина к мясу, а не как самостоятельная цель визита. Если мы не говорим о барах».

Впрочем, даже 40% — это все еще очень заметная часть экономики заведений, которая заставляет пристально смотреть за динамикой спроса.