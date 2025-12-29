Арам Мнацаканов, Дмитрий Блинов, Михаил Соколов — о том, что ждет ресторанный бизнес в 2026 году

Арам Мнацаканов, основатель Probka Family

«Думаю, что в 2026 гости все чаще будут выбирать не декларированные концепции, а свои ощущения: мы всегда возвращаемся туда, где нам было хорошо. А в будущем году каждому ресторану в стране будет крайне важно, чтобы все новые гости возвращались, так как экономическая ситуация и налоговая нагрузка будут непростыми.

В мире — больше внимания к происхождению продукта и к чистоте вкуса, в России — к понятной ценности и теплому сервису, гостеприимству от души и профессионализму в каждой детали. Probka в следующем году — 25 лет, и это хороший повод напомнить себе: важнее всего постоянство, команда и уважение к гостю — без лишних слов».