«После праздников, рестораны столкнутся с новой реальностью!» Что ждет общепит в 2026 году? Кому придется тяжелее всего?

«Мы долго ехали на слоне»

Более или менее дружно сходясь в том, что рынок сжимается (или как минимум перестает расти), собеседники редакции серьезно разнятся в оценках происходящего. «Ситуацию считаю тревожной, — признается Андрей Перцев из Ognivo. — Хотелось бы, чтобы это было максимальное падение и в следующие 2–3 месяца потребление оживало».

В свою очередь Алексей Феликсов считает, что тревожной ситуацию все же называть преждевременно. «Конечно, пострадавшие и закрывшиеся будут, — говорит он. — Главный вопрос: что дальше и сколько это падение продолжится? Открывать заведения общепита будут реже, а закрывать чаще. Однако есть люди не перестанут».

«Ресторанный рынок по своей природе динамичен: новые проекты открываются, неудачные или устаревшие — закрываются, — говорит Алексей Мочнов из бара "Сон" и ресторана "Моа". — Сейчас мы скорее наблюдаем окончание периода гиперспроса и переход к более жесткой, взрослой модели рынка. Многое будет зависеть от общей экономической ситуации — как в мире, так и внутри страны».

Примерно в том же ключе рассуждает и Борис Тимчук из «Прошуттерии». «Мы как индустрия долго "ехали на слоне", то есть жили в условиях динамичного роста, — объясняет он. — С 2015-го до 2024-го это продолжалось. В 2023-м и 2024-м были вообще пиковые нагрузки. Тогда многим казалось, что успех их ресторана зависел от выбора концепции, моды, но на самом деле это был просто рост рынка. Сейчас, с начала 2025 года, мы видим стагнацию. Гости более избирательны в том, куда идти. Их не интересуют хайповые открытия, их меньше интересует новый опыт».