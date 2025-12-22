За год ингредиенты для приготовления килограмма самого простого Оливье подорожали в Петербурге до 250 рублей

Для расчетов редакция взяла один из популярных рецептов салата с использованием вареной колбасы. После этого необходимое количество каждого ингредиента перемножалось на среднюю цену, которую можно найти на сайте Петростата.

Согласно рецепту, для приготовления килограмма Оливье необходимо:

картофеля — 240 граммов;

яиц – 3 штуки;

маринованных огурцов – 48 граммов;

моркови – 180 граммов;

вареной колбасы – 149 граммов;

зеленого горошка — 149 граммов;

майонеза – 89 граммов;

В сумме, под подсчетам редакции, если закупаться продуктами в Петербурге, то стоимость всего необходимого составляет 249 рубля 99 копеек (если ориентироваться на ноябрьские цены, более актуальная информация пока недоступна). Точно посчитать, на сколько эта сумма больше прошлогодней невозможно. Петростат стал отслеживать цены на консервированный горошек лишь в этом году. Однако все остальные ингредиенты в сумме подорожали на 8,3%

В Ленобласти приготовление по тому же рецепту обошлось бы заметно дешевле — 235 рубля и 63 копейки за килограмм. В сумме все необходимое (за исключением горошка подорожало на 3,7%).