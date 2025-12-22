За год ингредиенты для приготовления килограмма самого простого Оливье подорожали в Петербурге до 250 рублей

Продукты, необходимые для приготовления килограмма самого простого вариант салата Оливье, теперь стоят 249,99 копеек. Это по меньшей мере на 8% дороже, чем в прошлом году. Такой вывод можно сделать, если изучить статистику Петростата.
Для расчетов редакция взяла один из популярных рецептов салата с использованием вареной колбасы. После этого необходимое количество каждого ингредиента перемножалось на среднюю цену, которую можно найти на сайте Петростата.
Согласно рецепту, для приготовления килограмма Оливье необходимо:
- картофеля — 240 граммов;
- яиц – 3 штуки;
- маринованных огурцов – 48 граммов;
- моркови – 180 граммов;
- вареной колбасы – 149 граммов;
- зеленого горошка — 149 граммов;
- майонеза – 89 граммов;
В сумме, под подсчетам редакции, если закупаться продуктами в Петербурге, то стоимость всего необходимого составляет 249 рубля 99 копеек (если ориентироваться на ноябрьские цены, более актуальная информация пока недоступна). Точно посчитать, на сколько эта сумма больше прошлогодней невозможно. Петростат стал отслеживать цены на консервированный горошек лишь в этом году. Однако все остальные ингредиенты в сумме подорожали на 8,3%
В Ленобласти приготовление по тому же рецепту обошлось бы заметно дешевле — 235 рубля и 63 копейки за килограмм. В сумме все необходимое (за исключением горошка подорожало на 3,7%).
Другое популярное новогоднее блюдо — сельдь под шубой — подорожало чуть слабее. Если ориентироваться на популярный рецепт для приготовления килограмма этого блюда понадобилось бы:
- картофеля — 164 грамма;
- яиц – 2 штуки;
- моркови — 124 грамма;
- майонеза — 45 граммов
- лука — 37 граммов;
- свеклы — 397 граммов;
- филе сельди — 181 грамм.
Если использовать данные Петростата о средних ценах, то ингредиенты для килограмма блюда обойдутся в 205 рублей 18 копеек. Год назад — это же количество продуктов стоило бы 193 рубля 46 копеек. В этом случае можно проследить динамику всех ингредиентов — в итоге килограмм подорожал на 6%. В Ленобласти такой же набор продуктов обошелся бы в 185 рублей 91 копейку. Год назад — в 180 рублей 11 копеек. За 12 месяцев рост цен составил около 3,2%.
Комментарии (0)