Деликатес Шредингера: одни СМИ пишут, что икра подорожала на треть, другие — что на треть же подешевела! Так что происходит?

«Красная икра за год подорожала на 33%, а средняя цена за банку весом 200 граммов достигла почти 3 тысяч рублей», — такое неутешительное (особенно накануне Нового года) сообщение появилось 13 ноября на сайте «Известий». Журналисты ссылались на данные компании «Контур.Маркет».

Впрочем, те, кому эта новость не понравилась, в тот же день могли обратиться к другой. Тринадцатого же числа информагентство ТАСС со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли написало: «средняя минимальная цена банки красной икры весом 90 граммов в ноябре 2025 года в РФ снизилась на 30% относительно октября — ноября 2024 года и составила 758 рублей».

Если прибавить более ранние новости, что Росрыболовство надеется на уменьшение стоимости икры, а экономисты ожидают роста цен на этот продукт в преддверии праздников, впору окончательно запутаться в том, что же происходит.