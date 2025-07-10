Китайский бильярд, кегельбан и спорт: какой была ресторанная мода в XVIII-XIX веках

Команда букинистического магазина «Академия» переиздала книгу журналистки и историка искусства Юлии Демиденко «Рестораны, трактиры, чайные. Общественное питание в Петербурге» — о становлении и развитии в дореволюционном городе феномена общественного питания, а еще о продвижении заведений и новинках, которые привлекали гостей (от летних веранд и барных стульев до спецменю). Собака.ru публикует отрывок о ресторанной моде на бильярд (XVIII век!), кегельбан и спорт.
Уже в 1730–1750-х годах в столичных трактирах появились первые бильярдные столы. В середине XIX столетия многие приходили в рестораны только ради бильярда, а трактирный маркер и профессиональный игрок сделались постоянными персонажами фельетонов и юмористических рассказов. Шары катали повсеместно: у Палкина, в Немецком трактире, у Гейде... В «Золотом якоре» на Васильевском острове сражались на бильярде обитавшие поблизости художники. Во второй половине XIX — начале XX века свои бильярдные были в большинстве петербургских ресторанов, кафе, трактиров и пивных, вне зависимости от национальности хозяина, статуса и категории заведения. В 1860-е годы в кафе-ресторане «Германия» на Большой Конюшенной улице наряду с привычным бильярдом был и китайский — бикс, а также имелись кегельбан и помещение для игры в карты.
Когда в 1909 году Петербург посетил «профессор» бильярдной игры, швед Л. Гутч, то мастер-класс он устроил именно в одном из столичных ресторанов, несмотря на наличие в городе специальных залов. Писатель М. П. Арцыбашев, бывший страстным игроком, почти ежедневно просиживал до 3–4 часов ночи в ресторанах, где были бильярдные. Впрочем, время от времени власти вводили все новые ограничения на игры в заведениях общественного питания. Так, с лета 1903 года в столичных чайных была запрещена игра на бильярде для несовершеннолетних. В 1910-х, когда в столице начался настоящий ресторанный бум, указом петербургского градоначальника в трактирных заведениях начали ограничивать вообще все игры: бильярд, шахматы, шашки, домино и т. п. Ограничения объяснялись самыми благими побуждениями: было замечено, что, несмотря на запреты, игра в трактирах нередко ведется на деньги. Так, в январе 1910-го была прекращена шахматная игра в пивных, а в 1912-м трактирам низшего разряда запретили иметь бильярдные. Одновременно целый ряд трактирных заведений был ограничен в использовании граммофонов, что вызвало волну недовольства как владельцев, так и посетителей.
Кафе-ресторан «Доминик» во второй по- ловине XIX века имел репутацию «шахматного кафе» и даже центра шахматной жизни столицы, невзирая на существование в Петербурге Немецкого шахматного собрания и Английского общества любителей шахмат, а также нескольких частных клубов. Это было единственное место в городе, где посетителю предоставляли шахматную доску прямо в общем зале, так что неудивительно, что кафе сделалось любимым местом сбора столичных игроков. Его завсегдатаями были С. З. Алапин, Э. С. Шифферс, И. С. Шумов; здесь, в частности, начинал свою карьеру молодой М. И. Чигорин. Вопреки запретам, игра в кафе велась на деньги, и именно здесь появилась целая плеяда профессионалов, шахматами зарабатывавших на жизнь. Еще одним шахматным заведением была кухмистерская Прадера у Адми- ралтейства. Получить шахматную доску можно было и в других трактирах. Так, первый в России шахматный турнир зимы 1878–1879 годов был организован в кухмистерской госпожи Мильбрехт в Кирпичном переулке.
Кофейни, кондитерские и чайные, не торговавшие спиртным, делали выбор в пользу интеллигентной публики и предлагали посетителям большой выбор журналов и газет. «Кондитерские всегда полны народом; немцы, французы и другие иностранцы, туземные и заезжие, пьют, едят и читают газеты; русские больше пьют и едят, а некоторые пробегают “Пчелу”, “Инвалид” и иногда пристально читают толстые журналы, переплетенные для удобства в особенные книжки, по отделам: это охотники до литературы», — описывал завсегдатаев петербургских кондитерских В. Г. Белинский. В кондитерской Лареды, среди завсегдатаев которой были А. С. Пушкин, А. И. Тургенев, В. А. Жуковский, посетители могли перелистать свежие выпуски «Петербургских ведомостей», «Инвалида», «Гамбургского корреспондента» и других изданий.
Известная кондитерская Вольфа и Беранже на Невском проспекте выписывала, как считалось, все русские газеты и журналы, а также иностранную прессу. «Однажды, прохаживаясь по Невскому проспекту, я зашел в кондитерскую Вульфа, в которой получались все русские газеты и журналы. Я подошел к столу, на котором они были разложены, и мне прежде всего попался на глаза последний нумер “Молвы”. В этом нумере было продолжение статьи под заглавием: “Литературные мечтания. — Элегия в прозе”. Это оригинальное название заинтересовало меня: я взял несколько предшествовавших нумеров и принялся читать», — вспоминал И. И. Панаев. Литератору Н. И. Гречу приписывали такие строки:
«На многих там столах различные журналы,
Сии ума и чувств обильные каналы.
Близ «Северной пчелы» огромный тут «Débats»,
В котором кроется Европы всей судьба.
Академической газеты полный нумер
Объявит точно вам, кто выехал, кто умер...
Виват! Виват! И Беранже и Вольф!
И chinois café на множество годов!»
Наличие иностранной прессы считалось обязательным для гостиничных кафе и ресторанов, а также для заведений, имевших в качестве посетителей общественных деятелей и «деловых» людей. Однако немалый набор периодической печати имелся и в той же кухмистерской Мильбрет (Мильбрехт). Многочисленные русские газеты и журналы лежали в открытой в 1882 году в Петербурге первой в России «чайной» — оригинальном заведении, пропагандировавшем национальные традиции среди увлеченной народничеством разночинной интеллигенции. В XIX — начале XX века несколько газет и журналов обязательно лежали в буфетах крупных кафе и ресторанов, расположенных в респектабельной части города. И даже в самых обычных пивных лавках, предназначавшихся для низших сословий, непременно имелась хотя бы одна газета.
С появлением в начале XX века в столице «спортинг-паласов» и тому подобных заведений предприимчивые рестораторы заимствовали у неожиданных конкурентов весь арсенал новых модных развлечений. Так, занимавший отдельный особняк ресторан П. А. Плешакова «Эльдорадо» на улице Зелениной, по дороге на острова, помимо пяти обеденных залов предлагал посетителям бильярд и кегельбан, летом — сад, а зимой — каток.
Отрывок и изображения для публикации предоставлены букинистическим магазином «Академия».
Книга поступит в продажу в середине августа 2025 года. Оформить предзаказ можно здесь.
Комментарии (0)