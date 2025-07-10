Китайский бильярд, кегельбан и спорт: какой была ресторанная мода в XVIII-XIX веках

Кофейни, кондитерские и чайные, не торговавшие спиртным, делали выбор в пользу интеллигентной публики и предлагали посетителям большой выбор журналов и газет. «Кондитерские всегда полны народом; немцы, французы и другие иностранцы, туземные и заезжие, пьют, едят и читают газеты; русские больше пьют и едят, а некоторые пробегают “Пчелу”, “Инвалид” и иногда пристально читают толстые журналы, переплетенные для удобства в особенные книжки, по отделам: это охотники до литературы», — описывал завсегдатаев петербургских кондитерских В. Г. Белинский. В кондитерской Лареды, среди завсегдатаев которой были А. С. Пушкин, А. И. Тургенев, В. А. Жуковский, посетители могли перелистать свежие выпуски «Петербургских ведомостей», «Инвалида», «Гамбургского корреспондента» и других изданий.

Известная кондитерская Вольфа и Беранже на Невском проспекте выписывала, как считалось, все русские газеты и журналы, а также иностранную прессу. «Однажды, прохаживаясь по Невскому проспекту, я зашел в кондитерскую Вульфа, в которой получались все русские газеты и журналы. Я подошел к столу, на котором они были разложены, и мне прежде всего попался на глаза последний нумер “Молвы”. В этом нумере было продолжение статьи под заглавием: “Литературные мечтания. — Элегия в прозе”. Это оригинальное название заинтересовало меня: я взял несколько предшествовавших нумеров и принялся читать», — вспоминал И. И. Панаев. Литератору Н. И. Гречу приписывали такие строки: