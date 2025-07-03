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Тенденции

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Жара! Можно ли надеть шлепанцы в ресторан? А прийти в бар с голым торсом? Отвечает специалист по этикету

Как адаптировать одежду к +30, не превращаясь в пляжного туриста? Что неприемлемо даже в «тёплой» атмосфере террасы? И что делать с тем самым дресс-кодом, когда кажется, что его изобрели исключительно для мучений? Про летний этикет в ресторане рассказывает специалист по деловому протоколу, колумнист Собака.ru Валентина Хлистун.

Екатерина Кириллова

Лето расслабляет. Оно буквально зовёт нас сбросить с себя всё лишнее: шерсть, суету, застёжки. Мы обнажаем плечи, животы, пальцы на ногах, а заодно границы приличия. И вот вы уже стоите у входа в изысканный ресторан с видом на набережную, в стильных сандалиях и любимой сетчатой майке… но вам не рады.

В этикете есть одно фундаментальное правило: одежда – это уважение. Не к себе, но к другим. Вы приходите в ресторан не просто есть, вы приходите в пространство, где у других людей может быть годовщина, деловая встреча, свидание. И вы становитесь частью этого визуального полотна. Если один человек приходит в шортах, шлёпанцах и с загаром до щиколоток, он забирает на себя внимание, нарушает гармонию.

Именно поэтому в хороших заведениях существует дресс-код, особенно в жаркий сезон, когда соблазн одеться как «на дачу» достигает апогея. Он может быть озвучен прямо: «без спортивной и пляжной одежды», «без резиновой обуви», «без открытого торса». А может быть негласным, но ожидаемым, например, smart casual даже днём.

Екатерина Кириллова

Не случайно даже Каннский кинофестиваль с его привычной терпимостью к модной провокации в этом году неожиданно ввёл дресс-код буквально за день до мероприятия. Причём не в пользу экстравагантности, а наоборот: были запрещены чрезмерно откровенные наряды и гиперобъёмные силуэты. Никаких «голых» платьев, прозрачных накидок, экстремальных вырезов или «шумных» нарядов. Не потому, что кино боится кожи. А потому, что даже празднику нужен ритм и визуальное согласие.

Что точно стоит исключить летом в ресторанах (даже на летних верандах):

  • голый торс у мужчин;
  • топы-бра у женщин, особенно в тандеме с мини-шортами;
  • пляжные шорты на завязках;
  • резиновые шлёпанцы и вьетнамки;
  • мужские сандалии с белыми носками (или вообще с носками – табу).
Екатерина Кириллова

Уместность – ключ к всему. Тонкое льняное платье или струящиеся брюки, рубашка с коротким рукавом или элегантное платье из качественных дышащих материалов – это летний этикет. Вы выглядите свежо, уместно, комфортно и… не мешаете другим.

Миф: «На улице жарко, поэтому всё можно». Ровно наоборот. Чем расслабленнее обстановка, тем тоньше игра нюансов. Этикет – не о запретах, а об ощущении меры. Да, можно надеть платье с открытой спиной, но оно не должно быть настолько коротким, что скатерть приходится тянуть себе на колени. Мужчина может надеть мокасины без носков, но не в комплекте с тренировочными шортами.

Обувь – один из самых недооценённых аспектов летнего дресс-кода. Шлёпанцы кажутся «естественным выбором», но они первое, на что обращают внимание. В ресторане лучше выбирать:

  • кожаные сандалии (не резиновые!)
  • эспадрильи
  • мокасины
  • лоферы
  • туфли на низком ходу (женщинам)
  • сабо, если они не выглядят как «дачные»
Екатерина Кириллова

Этикет не диктует фасоны и бренды. Он воспитывает чувство меры, интуицию, вкус. Главное понимать, для чего вы пришли в ресторан. Поесть можно и в тапочках дома. Поужинать – это уже ритуал. Выбрали красивое место? Значит, выберите и подходящую одежду. И тогда летний вечер на веранде станет не только вкусным, но и по-настоящему эстетическим.

Текст: Валентина Хлистун

Фото: Екатерина Кириллова

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