Жара! Можно ли надеть шлепанцы в ресторан? А прийти в бар с голым торсом? Отвечает специалист по этикету

Лето расслабляет. Оно буквально зовёт нас сбросить с себя всё лишнее: шерсть, суету, застёжки. Мы обнажаем плечи, животы, пальцы на ногах, а заодно границы приличия. И вот вы уже стоите у входа в изысканный ресторан с видом на набережную, в стильных сандалиях и любимой сетчатой майке… но вам не рады.

В этикете есть одно фундаментальное правило: одежда – это уважение. Не к себе, но к другим. Вы приходите в ресторан не просто есть, вы приходите в пространство, где у других людей может быть годовщина, деловая встреча, свидание. И вы становитесь частью этого визуального полотна. Если один человек приходит в шортах, шлёпанцах и с загаром до щиколоток, он забирает на себя внимание, нарушает гармонию.

Именно поэтому в хороших заведениях существует дресс-код, особенно в жаркий сезон, когда соблазн одеться как «на дачу» достигает апогея. Он может быть озвучен прямо: «без спортивной и пляжной одежды», «без резиновой обуви», «без открытого торса». А может быть негласным, но ожидаемым, например, smart casual даже днём.