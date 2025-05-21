Можно ли не снимать кепку в ресторане? Что будет, если не оставить чаевые официанту? Отвечает специалист по этикету

Куда девать клатч и сумку в ресторане

Когда вы находитесь за столом, сумка должна «исчезнуть» из поля зрения. Грубейшая ошибка – класть клатч или кросс-боди на стол. Даже если предмет миниатюрный, даже если это лимитированная коллекция любимого дизайнера, даже если вам кажется, что сумка идеально сочетается с сервировкой. Стол предназначен для еды, и любые посторонние предметы на нем – это не только неопрятно, но и неуважительно по отношению к окружающим.

Куда же ее девать? Лучший вариант – специальная подставка, которую предлагают уже большинство ресторанов Петербурга. Еще один вариант – положить на колени, прикрыв салфеткой (актуально для небольших сумочек). Если перед вами вместительный тоут или шоппер – его следует оставить в гардеробе. Большие сумки следует поставить на пол.