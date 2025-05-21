Можно ли не снимать кепку в ресторане? Что будет, если не оставить чаевые официанту? Отвечает специалист по этикету

Как правильно принимать цветы в ресторане? Можно ли сидеть в шляпе за столом? Специалист по этикету и деловому протоколу Валентина Хлистун рассказала, как правильно вести себя в заведении.
Как вести себя в ресторане
Ресторан – это территория тонких правил и негласных законов. Здесь проявляется вкус, воспитание и умение чувствовать границы личного и общественного. Поведение за столом определяет впечатление, которое вы производите: важно не просто знать, как держать бокал или пользоваться приборами, но и понимать нюансы – куда положить сумку, как незаметно позвать официанта, когда и как правильно уйти в уборную.
Куда девать клатч и сумку в ресторане
Когда вы находитесь за столом, сумка должна «исчезнуть» из поля зрения. Грубейшая ошибка – класть клатч или кросс-боди на стол. Даже если предмет миниатюрный, даже если это лимитированная коллекция любимого дизайнера, даже если вам кажется, что сумка идеально сочетается с сервировкой. Стол предназначен для еды, и любые посторонние предметы на нем – это не только неопрятно, но и неуважительно по отношению к окружающим.
Куда же ее девать? Лучший вариант – специальная подставка, которую предлагают уже большинство ресторанов Петербурга. Еще один вариант – положить на колени, прикрыв салфеткой (актуально для небольших сумочек). Если перед вами вместительный тоут или шоппер – его следует оставить в гардеробе. Большие сумки следует поставить на пол.
Можно ли оставаться в шляпе за столом
Головной убор в помещении – вопрос, который вызывает множество споров. Если говорить о традиционном этикете, мужчины должны снимать кепки и шапки, входя в ресторан, без исключений. Бейсболки, федоры, береты – любой вариант будет неуместен. Женщинам правила позволяют оставаться в шляпке, но это касается только элегантных, утонченных моделей, которые являются частью образа. Однако если шляпа массивная, мешает обзору или людям за соседним столиком – лучше снять ее и передать в гардероб. Если ресторан более демократичный и стиль casual уместен, допустимо оставить убор на голове.
Как правильно принять цветы в ресторане
Допустим, вам подарили букет прямо в ресторане – на свидании, деловом ужине или семейном торжестве. Как правильно с ним поступить? Ошибка – поставить цветы на стол. Это не только нарушает сервировку, но и может мешать собеседникам. Еще один распространенный промах – держать их в руках на протяжении всего ужина. Во-первых, это неудобно, во-вторых, цветы нуждаются в воде.
Этикетный вариант – поблагодарить за подарок, выразить восхищение (можно отметить их аромат, свежесть, выбор сорта), а затем передать его официанту, попросив убрать в прохладное место. Многие рестораны готовы поставить цветы в вазу, если позволяет пространство. Если же вы получили букет в заведении, где не предусмотрена такая услуга, можно аккуратно поставить его на соседний стул, но только если он свободен.
Посещение уборной в ресторане
Даже такая простая вещь, как поход в уборную, требует тактичности. Независимо от того, на каком этапе ужина вы решили покинуть стол, делать это следует максимально естественно.
Не нужно объявлять о своем намерении – достаточно сказать «извините» или просто слегка кивнуть собеседникам. Важно понимать, что салфетку не оставляют на столе, ее аккуратно складывают и кладут на сиденье стула. Это негласный сигнал официанту, что вы не закончили трапезу.
При возвращении не стоит извиняться или как-либо комментировать свое отсутствие. Достаточно спокойно вернуться на место и продолжить беседу.
Как позвать официанта
Самое важное правило – официантов не зовут громко. Любые «девушка!», «молодой человек!» или, еще хуже, щелчки пальцами – это демонстрация дурного тона.
Классический способ – зрительный контакт. Опытный официант сам подойдёт, если заметит ваш взгляд. Если этого не происходит, можно слегка поднять руку – но без резких движений. В ресторанах высокого уровня для этого существует специальный жест – чуть приподнятая ладонь с легким кивком головы.
Если официант все равно не замечает вас, можно дождаться его движения мимо вашего стола и мягко обратиться: «Будьте добры…» или «Извините…».
Чаевые: сколько и когда оставлять
Чаевые – это выражение благодарности за сервис. Они не обязательны, но ожидаемы. В России стандартный размер «чая» составляет 10%, но в более дорогих ресторанах принято оставлять 15%. В некоторых заведениях сервисный сбор уже включен в счет.
Если обслуживание было безупречным, не стоит ограничиваться минимальной суммой. Официанты запоминают щедрых гостей, а это означает, что в следующий раз ваш визит пройдет еще комфортнее.
Если же сервис оставляет желать лучшего, можно уменьшить сумму чаевых, но не стоит оставлять совсем ничего – это крайняя мера, сигнализирующая о серьезных проблемах с обслуживанием. В любом случае, выбор всегда только за вами.
Текст: Валентина Хлистун
Фото: Екатерина Кириллова
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