Вы неправильно обращаетесь с яйцами! Вот 6 законов этикета, как есть омлет или глазунью

Вы когда-нибудь задумывались, как правильно есть глазунью? Или что делать с яйцом всмятку, если под рукой нет подставки? Возможно, вам приходилось испытывать неловкость, когда омлет на вилке никак не хотел держать форму? Блюда из яиц, такие простые и привычные, на деле требуют тонкого обращения, и от того, как именно вы справляетесь с ними, зависит не только удобство, но и впечатление, которое вы производите за столом. Этикет не только упрощает жизнь, но и придает самым будничным вещам оттенок изящества, даже если речь идет всего лишь о завтраке.