Вы неправильно обращаетесь с яйцами! Вот 6 законов этикета, как есть омлет или глазунью

В утке — яйцо, в яйце — игла! Чтобы не уколоться на светском ужине (или высоком пасхальном застолье!) специалист по этикету и деловому протоколу, колумнист Собака.ru Валентина Хлистун рассказала, что (и как правильно) делать с яйцами на тарелке.
Вы когда-нибудь задумывались, как правильно есть глазунью? Или что делать с яйцом всмятку, если под рукой нет подставки? Возможно, вам приходилось испытывать неловкость, когда омлет на вилке никак не хотел держать форму? Блюда из яиц, такие простые и привычные, на деле требуют тонкого обращения, и от того, как именно вы справляетесь с ними, зависит не только удобство, но и впечатление, которое вы производите за столом. Этикет не только упрощает жизнь, но и придает самым будничным вещам оттенок изящества, даже если речь идет всего лишь о завтраке.
В дореволюционном Петербурге уметь есть глазунью считалось делом вкуса и культуры. В ресторанах к этому блюду подавали ложку, вилку и нож, но использовали их по-особенному. Желток необходимо было съедать ложкой – он считался отдельным деликатесом, требующим бережного отношения, а вот белок следовало аккуратно разрезать ножом и подхватывать вилкой. Сейчас такая традиция практически забыта, но сам подход – уважение к тому, что на тарелке, плавные и продуманные движения, детали – все по-прежнему остается важным.
- Глазунья сегодня чаще всего подается без дополнительной ложки, но принцип работы с ней не меняется. Разрезать следует осторожно, избегая беспорядочного растекания желтка по тарелке. Если яйцо прожарено так, что желток остается жидким, можно аккуратно наклонить тарелку, собрать желток кусочком хлеба или использовать вилку, помогая себе небольшими движениями ножа. Неприлично колоть яйцо хаотично или превращать его в бесформенную массу. Сами движения должны быть точными, но мягкими, ведь никто не хочет наблюдать, как на соседний стол случайно летит капля желтка.
- Скрэмбл, напротив, гораздо демократичнее в подаче. Воздушный и нежный, он не требует ножа, его едят только вилкой. Однако это не значит, что можно небрежно разбрасывать его по тарелке. Он подается в умеренном количестве, и есть его нужно небольшими порциями, не захватывая слишком много сразу. Важен сам жест: вилку держат легко, без лишнего напряжения, не сжимая ее в кулаке. Особенно изысканно выглядит скрэмбл, если он подан на тосте. В этом случае кусочек хлеба отламывают небольшими частями и вместе с ним подбирают яйцо.
- Омлет – блюдо коварное. Многие привыкли разрезать его как угодно, но по правилам хорошего тона слишком активное использование ножа в этом случае не приветствуется. Если омлет достаточно плотный, его можно осторожно подцепить вилкой, разломив на части. Если он мягкий, почти кремовый, допускается использование ножа, но исключительно для создания аккуратных надрезов. В некоторых случаях его подают так, что края слегка не доведены до полной готовности, и он остается нежно-тягучим. В этом случае обходиться с ним нужно еще бережнее, чтобы не разрушить его текстуру.
- Яйцо пашот – одно из самых сложных в плане этикета. Если оно подано на тосте или с гарниром, то логика употребления зависит от контекста: можно отрезать кусочек и съесть его целиком, а можно сначала надрезать яйцо, дать желтку слегка вытечь и затем аккуратно собрать его вместе с гарниром. Самая большая ошибка – разрезать яйцо слишком резко, позволяя желтку бесконтрольно растекаться по всей тарелке. Даже если вам нравится смешивать его с гарниром, делать это следует осторожно, сохраняя привлекательный вид блюда.
- Яйцо всмятку – отдельная категория гастрономического искусства. В идеале его подают в специальной подставке, и тогда задача упрощается: верхушка яйца аккуратно надрезается ножом или легким постукиванием ложки, а затем содержимое выбирается той же ложкой. Но что делать, если подставки нет? Если яйцо подано в скорлупе без специального держателя, его можно аккуратно очистить сверху и съесть ложкой, стараясь не раздавить хрупкую структуру.
- Крутые яйца считаются самыми простыми с точки зрения этикета, но и тут есть тонкости. Если яйцо еще в скорлупе, то его держат в руке, слегка постукивают по твердой поверхности, очищают и затем аккуратно разрезают ножом или руками, а едят вилкой. Если яйцо уже очищено, его разрезают вилкой на небольшие части. Самое важное – не превращать процесс в небрежное сдирание скорлупы, из-за которого кусочки яичной оболочки разлетаются в разные стороны.
Существует легенда, что английская королева Виктория не любила блюда из яиц, так как считала их слишком простыми и неаристократичными. Однако настоящий этикет проявляется не только в том, какие блюда подаются на стол, но и в том, как именно их едят. Грация жестов, умение справляться даже с самыми капризными формами, уважение к традициям – все это делает трапезу по-настоящему утонченной.
Текст: Валентина Хлистун
Фото: Екатерина Кириллова
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