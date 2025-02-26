Этикет масленицы: как правильно есть блины?

Представьте, вам приносят стопку румяных блинов: тонкие, кружевные, с начинкой или без. И вот вопрос: как их есть, чтобы и удовольствие получить, и в неловкую ситуацию не попасть? Вилкой и ножом? Руками? Завернуть в трубочку, сложить конвертом или оставить в первозданном виде? Кажется, всё просто, но в мире этикета даже самые привычные вещи требуют внимания.

На самом деле, способ поедания блинов зависит от того, где вы находитесь, с кем разделяете трапезу и даже от самой подачи блюда. В формальной обстановке правила одни, а в неформальной — совершенно другие. Ошибиться не страшно, но лучше знать нюансы, чтобы не вызвать у окружающих смущенные взгляды.