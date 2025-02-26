Этикет масленицы: как правильно есть блины?

Cпециалист по светскому этикету и деловому протоколу, имиджмейкер РЖД и художник по гриму киностудии «Ленфильм» Валентина Хлистун проинспектировала блины в ресторанах Петербурга и специально для Собака.ru сформулировала основные правила.
Представьте, вам приносят стопку румяных блинов: тонкие, кружевные, с начинкой или без. И вот вопрос: как их есть, чтобы и удовольствие получить, и в неловкую ситуацию не попасть? Вилкой и ножом? Руками? Завернуть в трубочку, сложить конвертом или оставить в первозданном виде? Кажется, всё просто, но в мире этикета даже самые привычные вещи требуют внимания.
На самом деле, способ поедания блинов зависит от того, где вы находитесь, с кем разделяете трапезу и даже от самой подачи блюда. В формальной обстановке правила одни, а в неформальной — совершенно другие. Ошибиться не страшно, но лучше знать нюансы, чтобы не вызвать у окружающих смущенные взгляды.
Блины – блюдо, которое прочно вошло в культуру многих стран. В России они ассоциируются с Масленицей, семейными посиделками, ароматом топлёного масла и душевными разговорами. А во Франции, например, – с элегантными крепами, поданными с лимоном и сахарной пудрой. Но если на кухне или в кругу друзей мы можем позволить себе любую вольность, то в ресторане высокого уровня придётся учитывать тонкости этикета.
Если блины подаются порционно, например, уже свёрнутыми с начинкой, то их принято есть вилкой и ножом. Спокойно отрезайте небольшие кусочки, не торопитесь, не позволяйте начинке вываливаться на тарелку. Если же перед вами стопка блинов и выбор начинки остаётся за вами, ситуация становится сложнее. В формальной обстановке такие блины тоже едят приборами, намазывая начинку на кусочек блина и аккуратно отправляя его в рот.
Важную роль играет и выбор начинки. Блины с мёдом или жидким джемом требуют обязательного использования приборов и максимальной осторожности, чтобы липкие капли не оказались на одежде.
Но есть и исключения. В деревенском доме, где бабушка испекла блины и щедро поставила перед вами сметану и мёд, тянуться к столовым приборам – вилке и ножу — приравнивается почти к оскорблению хозяйки. Здесь правила устанавливает традиция, и есть руками становится вполне приемлемо. Главное – делать это аккуратно и уважительно.
Есть и более сложные случаи, когда даже опытный знаток этикета может растеряться. Например, если блины подают с икрой, но не в привычном виде, а на миниатюрных блинчиках-оладушках, уложенных стопкой. Что делать? Вилкой подцепить сразу весь блин? Разрезать его? Или попробовать съесть целиком? Здесь стоит руководствоваться не только правилами этикета, но и здравым смыслом: если размер позволяет, такой блинчик можно съесть целиком, аккуратно поднеся его ко рту вилкой. Если блин слишком велик, его лучше разрезать на две части, чтобы не выглядеть комично, пытаясь справиться с неудобным куском.
Особый интерес представляют блины, подаваемые в высокоранговых ресторанах, где начинка порой становится главным элементом блюда. Например, знаменитые французские crêpes Suzette – тонкие блины в апельсиновом соусе с ликёром, которые могут даже фламбировать прямо перед гостями. Здесь правила строго регламентированы: никакого поедания руками, только изящная работа вилкой и ножом, без излишней суеты и резких движений.
Интересно, что в некоторых культурах блины или их аналоги сопровождаются дополнительными приборами. Например, в Англии панкейки иногда подают с маленькими ложечками для соусов, чтобы гость мог сам аккуратно добавлять сироп или сливки. А в Китае блинчики с уткой по-пекински принято заворачивать с помощью специальных палочек, а не руками.
Все эти тонкости важны не только в ресторане или на приёме, но и в повседневной жизни. Знание правил формирует уверенность. И тогда вместо неловкости вы сможете просто наслаждаться вкусом – будь то в шумной компании, за официальным столом или в уединённой кофейне с ароматными блинами и чашкой чая.
Текст: Валентина Хлистун
Фото: Екатерина Кириллова
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