Третий Aster на Петроградской стороне, первые сморчки и пиво со вкусом «Роллтона»

Никогда не заканчиваем банный сезон и признаемся в любви «Фонарным», в которых работает чудный лобби-бар «Буфет №43», а теперь и сувенирный концепт-стор с интерьером от Анны Дружининой (ресторан «Сад», основательница бренда M_U_R), вдохновленной русской культурой, Дягилевскими сезонами, старыми афишами, парижскими интерьерами.

Сюда идем за классным гастрономическим мерчем: скатерть из белого льна с ручной вышивкой, банки, сделанные вручную мастерами Скопинского гончарного промысла из местных глин в вековых традициях русской народной керамики, изделия из бересты по старинным технологиям (туес или тавлинка).

Фонарный пер., 1