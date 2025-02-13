Третий Aster на Петроградской стороне, первые сморчки и пиво со вкусом «Роллтона»

Гастроотдел «Собака.ru» собрал все самое занятное из общепита (и не только!) — о скорых ресторанных открытиях и самых горячих новостях!
Превью месяца
В конце лета 2025 года откроется третий по счету Aster: впервые на Петроградской стороне (первый — до сих пор собирает очереди на завтрак на улице Маяковского, а второй — с открытым пекарным цехом на Римского-Корсакова в пространстве Hideout). Здесь будет больше пространства (площадь под 300 метров!), а его интерьером займется команда архитектурного бюро Roobi. Именно они ответственны за спокойные, сдержанные вайбы ресторана Cast и бистро Casper.
Большая Пушкарская улица, 34
Бизнесмен и инвестор Алексей Феликсов, в чьи рестораны Faces и Taste мы регулярно ходим на самую душевную кухню шеф-повара Карапета Ваганяна (финалист премии «Что где есть в Петербурге» — 2024), открывает новый проект на Петроградской стороне — вместо бистро baht на Корпусной улице. Le Smash будет специализироваться на смешбургерах — это когда шарик из фарша прижимается к раскаленному грилю). Компанию им составят тако, хот-доги, в том числе — краб-дог и креветочный дог, а также тартар из говядины на тесте для чуррос. К картофелю и батату фри шеф Ваганян придумал коллекцию спецсоусов — ферментированный чеснок, домашний айоли и барбекю на основе кока-колы.
ул. Корпусная, 9
На следующей неделе в Salone pasta&bar откроют новый зал — салумерию-фокаччерию Salumeria by Salone. Будут завтраки из печи, мясные деликатесы, панини, пицца на crocante, итальянские коктейли от Игоря Лобурцева и основное меню, действующее в ресторане Salone.
наб. реки Фонтанки, 30
Меню месяца
Сморчки пошли! Хозяйка камерного ресторана Par Michele Gastronomie Карима Уразбаева раздобыла за границей грибы, которые выращивают на экспорт для Франции. В спешл-меню: французский омлет со сливочно-винным соусом с мускатным орехом, сибас без кости, фаршированный шпинатом, а также картофель со сморчково-винным соусом.
Полтавская улица, 5/29Б
Гастромерч месяца
Никогда не заканчиваем банный сезон и признаемся в любви «Фонарным», в которых работает чудный лобби-бар «Буфет №43», а теперь и сувенирный концепт-стор с интерьером от Анны Дружининой (ресторан «Сад», основательница бренда M_U_R), вдохновленной русской культурой, Дягилевскими сезонами, старыми афишами, парижскими интерьерами.
Сюда идем за классным гастрономическим мерчем: скатерть из белого льна с ручной вышивкой, банки, сделанные вручную мастерами Скопинского гончарного промысла из местных глин в вековых традициях русской народной керамики, изделия из бересты по старинным технологиям (туес или тавлинка).
Фонарный пер., 1
Трансфер месяца
Присмотритесь к новому лицу! В винном (автор и хранитель карты выступает первый чемпион России из Петербурга Леонид Стерник) ресторане GRAIN на Моховой — новый шеф — Илья Стародубцев, начинавший свой карьерный путь в Harvest, а также работавший су-шефом в Inner и Itameshi, дебютировал в роли шефа. Меню планирует обновлять по сезону, а сейчас играет на температурных контрастах и готовит жареные гребешки с ледяным кремом из брокколи.
Моховая, 12
Коллаб дня
Петербургская пивоварня HopHead выпустила пиво со вкусом лапши «Роллтон» (вместе с «Маревен Фуд Сэнтрал»). Пиво сделано в стиле sour gose на говяжьем бульоне. В продаже появится тиражом в 6000 банок.
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