Китайский Новый год: как по этикету пользоваться палочками во время еды

Кажется, в мире уже давно не осталось людей, не знакомых с китайскими палочками. Они мелькают в фильмах, продаются в красивых футлярах в сувенирных лавках, их подают в ресторанах. Но одно дело – видеть, и совсем другое – владеть ими так, чтобы это выглядело естественно. Кто-то ловко подхватывает ими рисовые зерна, кто-то с легкостью отделяет мясо от костей, а кто-то исподтишка просит вилку, лишь бы не выдать свою неуклюжесть. Китайские палочки – это больше, чем столовый прибор. Это символ утонченности, культурной грамотности, уважения к традиции и даже показатель воспитания. Умеете ли вы ими пользоваться так, чтобы заслужить одобрительный взгляд истинного носителя культуры?

Правильный хват китайских палочек – это основа основ. Те, кто впервые берет их в руки, нередко сжимают их слишком сильно, пытаясь удержать как карандаш, а затем удивляются, почему палочки не слушаются. На самом деле держать их нужно расслабленно, нижняя палочка остается неподвижной, упираясь в основание большого пальца и опираясь на безымянный, а верхняя двигается указательным и средним пальцами, подобно перу. Именно изящество этого движения отличает того, кто владеет палочками мастерски, от того, кто отчаянно борется с каждым кусочком еды.