Китайский Новый год: как по этикету пользоваться палочками во время еды

Восток — дело тонкое! Специалист по светскому, деловому и международному этикету и колумнист Собака.ru Валентина Хлистун рассказала о гастрономических тонкостях обращения с китайскими палочками.
Кажется, в мире уже давно не осталось людей, не знакомых с китайскими палочками. Они мелькают в фильмах, продаются в красивых футлярах в сувенирных лавках, их подают в ресторанах. Но одно дело – видеть, и совсем другое – владеть ими так, чтобы это выглядело естественно. Кто-то ловко подхватывает ими рисовые зерна, кто-то с легкостью отделяет мясо от костей, а кто-то исподтишка просит вилку, лишь бы не выдать свою неуклюжесть. Китайские палочки – это больше, чем столовый прибор. Это символ утонченности, культурной грамотности, уважения к традиции и даже показатель воспитания. Умеете ли вы ими пользоваться так, чтобы заслужить одобрительный взгляд истинного носителя культуры?
Правильный хват китайских палочек – это основа основ. Те, кто впервые берет их в руки, нередко сжимают их слишком сильно, пытаясь удержать как карандаш, а затем удивляются, почему палочки не слушаются. На самом деле держать их нужно расслабленно, нижняя палочка остается неподвижной, упираясь в основание большого пальца и опираясь на безымянный, а верхняя двигается указательным и средним пальцами, подобно перу. Именно изящество этого движения отличает того, кто владеет палочками мастерски, от того, кто отчаянно борется с каждым кусочком еды.
Но даже если техника схвачена, этого недостаточно, если не понимать тонкостей этикета. Есть жесты, которые моментально выдадут в вас человека, далекого от восточных традиций. Например, если воткнуть палочки в рис вертикально, это будет воспринято как серьезная ошибка. В китайской культуре такой жест ассоциируется с ритуальными подношениями духам усопших и используется только в поминальных обрядах. Поэтому, если вам нужно временно отложить палочки, положите их на специальную подставку, а если ее нет – аккуратно разместите их параллельно краю тарелки. Никогда не кладите их поперек или скрещенными, это тоже считается плохим тоном.
Те, кто не привык есть палочками, не должны превращать обед в сцену из комедийного фильма. Если чувствуете, что не справляетесь, начните с крупных кусочков, постепенно ускоряясь в собственном темпе и уверенности. Многие представители культур, где палочки являются основным столовым прибором, относятся с пониманием к тем, кто только учится, но что действительно выглядит неловко – это когда человек начинает размахивать приборами, как дирижерской палочкой, или, что еще хуже, использовать их как вилку, пронзая куски еды. Если ничего не помогает, можно вежливо попросить вилку, но делать это лучше без драматичных вздохов и комментариев в духе «ну как вообще этим можно есть».
Куда девать палочки во время паузы? Есть четкие правила: палочки аккуратно располагают на специальной подставке. Но что делать, если ее нет? В таком случае лучше положить их вдоль края своей тарелки, но так, чтобы они не выглядели брошенными небрежно.
Когда перед вами много блюд, возникает вопрос, можно ли использовать одни и те же палочки для всего? В китайской традиции принято ставить еду в центр стола, чтобы каждый мог все попробовать, но это означает, что существуют и правила общего пользования. В идеале для того, чтобы накладывать еду из общей тарелки, должны быть специальные сервировочные палочки. Однако в неформальной обстановке можно использовать обратную сторону своих же палочек.
Когда речь идет об общих блюдах, есть еще одно негласное правило: не стоит вылавливать самые лучшие кусочки или копаться в общем блюде, выбирая что-то определенное. Это выглядит жадно и неуважительно. По традиции, самый почетный кусок хозяин сам кладет гостю в тарелку и отказаться от этого жеста бывает не слишком вежливо. Если вам что-то предлагают, но вы не хотите это есть, можно вежливо поблагодарить и слегка покачать головой. В китайской культуре отказ редко бывает резким – он выражается через мягкость движений и слов.
Палочки – это не просто способ есть еду, а целая философия. Они требуют внимания к деталям, уважения к традициям и понимания того, как культура выражается в мельчайших жестах. Ошибки в обращении с палочками не просто демонстрируют вашу неопытность, но и показывают, насколько вы восприимчивы к тонкостям этикета.
Текст: Валентина Хлистун
Комментарии (0)