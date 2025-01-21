Мертвый язык приборов: приспособление для бараньей ноги и вилка для манго

Cпециалист по светскому этикету и деловому протоколу, имиджмейкер РЖД и киностудии «Ленфильм» Валентина Хлистун говорит на языке приборов и учит нас: что такое «манш-а-жиго» и почему для манго нужна отдельная вилка.
Что если приоткрыть завесу дореволюционного Петербурга и заглянуть в столовую другой эпохи? Мы откроем для себя уникальный букварь столового этикета в котором для каждого блюда есть особенный предмет. Современная кухня стремится к минимализму и удобству, но горожане XIX века считали сервировку за настоящее искусство. Приборы не только упрощали прием пищи, но и подчеркивали статус владельцев. Представляю свою коллекцию, которую я собирала предмет за предметом, посещая разные антикварные лавки, рынки и винтажные маркеты.
Манш-а-жиго
Манш-а-жиго, французский прибор для нарезки мяса на кости, занимал почётное место на столах знати. Изготовленный из серебра, этот зажим служил для сервировки крупных кусков запеченного мяса: бараньей ноги, окорока или косули. Он надежно фиксировал кость, позволяя повару или хозяину дома аккуратно нарезать мясо и подавать его тонкими ровными ломтиками, не лишенными сока. Манш-а-жиго исключал необходимость крепко держать кость рукой, благодаря чему весь процесс становился более эстетичным.
Этот прибор настолько ценился, что его нередко включали в свадебное приданое и наборы для торжественных обедов, передавали из поколения в поколение. Советы по его использованию также были распространены: рекомендовалось использовать длинное и острое лезвие ножа для равномерной нарезки, избегать излишнего давления и стараться использовать всю длину.
Вилка для солений
Еще один элемент на столах XIX века, особенно в домах, где любили маринованные овощи и закуски, это вилка для солений. Она выделялась длинной ручкой и зубцами с зазубринами, что позволяло легко доставать, например, соленые огурцы из глубоких банок и сервировочных мисок, не касаясь их руками. В эпоху, когда нормы гигиены становились всё более важными, такой прибор был настоящей находкой: он уменьшал риск загрязнения или порчи продукта.
Вилки изготавливались из серебра и нередко украшались гравировками или другими декоративными элементами, что делало их изысканными предметами на каждом столе и говорило о вкусе и статусе владельца. Сегодня подобные приборы остались только в музеях и у коллекционеров.
Вилка для сардин
Прибор легко узнать по уникальной форме: её зубцы на концах соединены, оставляя между ними промежутки, позволяющие стекать маслу, что особенно важно при сервировке сардин и другой консервированной рыбы. Такая вилка служила исключительно для перекладывания с общего блюда на тарелку гостя. Их применение было популярным в богатых домах Европы, где сардины, импортируемые из Средиземноморья, считались деликатесом.
В XIX веке, когда консервы стали частью модной закуски, умение сервировать их изящно стало настоящей «элегантной необходимостью». Слуги извлекали рыбу из банок, затем выкладывали ее на большом блюде, откуда уже каждый мог брать продукт на свою тарелку. Это помогало избегать попадания масла на руки и столовые приборы.
Вилка для манго
Когда манго стало популярным среди европейской аристократии, для его сервировки была изобретена уникальная вилка, похожая на трезубец, с длинным центральным зубцом. Этот прибор позволял аккуратно закрепить плод, проткнув его через косточку, и снять кожуру, не прикасаясь к мякоти. В результате фрукт подавался как бы на «палочке», и его можно было есть, не опасаясь испачкать руки. Такие вилки приобрели популярность в конце XIX века, особенно в Англии, на Кубе и во Франции, где всяческая экзотика символизировала достаток и принадлежность к высшему обществу.
К сожалению, пока в моей коллекции нет вилки для манго, на сегодняшний день это мой аленький цветочек, который я надеюсь найти.
Текст: Валентина Хлистун
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