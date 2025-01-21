Мертвый язык приборов: приспособление для бараньей ноги и вилка для манго

Манш-а-жиго

Манш-а-жиго, французский прибор для нарезки мяса на кости, занимал почётное место на столах знати. Изготовленный из серебра, этот зажим служил для сервировки крупных кусков запеченного мяса: бараньей ноги, окорока или косули. Он надежно фиксировал кость, позволяя повару или хозяину дома аккуратно нарезать мясо и подавать его тонкими ровными ломтиками, не лишенными сока. Манш-а-жиго исключал необходимость крепко держать кость рукой, благодаря чему весь процесс становился более эстетичным.

Этот прибор настолько ценился, что его нередко включали в свадебное приданое и наборы для торжественных обедов, передавали из поколения в поколение. Советы по его использованию также были распространены: рекомендовалось использовать длинное и острое лезвие ножа для равномерной нарезки, избегать излишнего давления и стараться использовать всю длину.