Сельдь, доширак и редиска: с чем сочетать игристое рассказывают лучшие сомелье Петербурга

Артём Гончаров, шеф-сомелье ресторана Drevå, рассказывает о самых гастрономичных вариантах:

«В ресторане BoBo у меня был любимый старт – свежий редис с щучьей икрой. Классно запивать его шампанским – минеральным, тонким, аскетичным по профилю, с небольшим количеством сахара. Из более интересных вариантов — красное бургундское игристое из пино нуар. Вкус у этих вин очень теплый, объемный, они отлично пьются даже и без газации, но пузыри дают еще и некий рефреш рецепторам, а остаточный сахар хорошо работает с пряными блюдами, с азиатской кухней. Пробовал такое вино с уткой по-пекински в ресторане Mad, и это стало ярким впечатлением года.

Если говорить о Drevå, ресторане, где я работаю, больше всего мне понравилось сочетание Шампани с едва сладким кокосовым сорбетом с каплей оливкового масла и осетровой икрой.»