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Реликтовая вода в современном прочтении: рассказываем о Dausuz

Современный российский бренд воды премиум-класса Dausuz открывает вкус «живой воды» из источника в древних ледниках Северного Кавказа. 

фото предоставлено пресс-службой Luding Group

Происхождение и состав

На планете много месторождений качественной воды, однако наибольшим набором полезных свойств обладают ледниковые воды, рожденные в горах. Dausuz поступает из самого сердца заповедных древних (более 25 млн лет!) ледников Кавказа, с многотысячной высоты, вдали от городов и производств. Вода проходит длинный путь естественной фильтрации через «пирог» различных горных пород, каждая из которых добавляет в состав Dausuz полезные минералы и микроэлементы. Такая талая ледниковая вода называется реликтовой и ценится особенно высоко: она не тронута цивилизацией, потому надежно защищена от загрязнений и обогащена кальцием, натрием и магнием.

Технология очистки и качество

Как известно, каждая дополнительная ступень очистки воды может лишать ее полезных веществ, однако важно эффективно удалить из воды все лишние примеси, при этом не потеряв ее вкус и сбалансированный состав.

Розлив Dausuz происходит непосредственно вблизи источника, в экологическом чистом районе Карачаево-Черкесской Республики, вблизи высокогорного села Даусуз. Перед этим вода проходит бережную нанофильтрацию (даже мельчайшие инородные элементы не пройдут!). Поэтому в каждой бутылочке Dausuz сохранены все природные свойства, полезные микро- и макроэлементы и вкус первозданной горной воды.

Забота о здоровье

Эксперты рекомендуют пить воду с определенным содержанием полезных минералов и соблюдать водный режим. Dausuz отличается естественно низкой минерализацией (0,2 г/л) — получается, пить ее можно каждый день и взрослым, и детям.

Такая вода поможет восстановить силы после интенсивных нагрузок и нервного напряжения, является антиоксидантом и способствует выведению тяжелых металлов из организма. Она также борется со свободными радикалами, повышая устойчивость организма к возникновению болезней.

Удобная упаковка 

Dausuz выпускается в двух видах: газированная и негазированная. Вода разливается в красивые стеклянные или пластиковые бутылки-пузырьки объемом 280, 330, 500, 750 и 850 мл – каждый сможет найти удобный для себя формат.

Этикетку бренда украшает его символ – знаменитый карачаевский скакун, известный на весь мир своей силой и красотой. Считается, что эту породу вывели в тех же местах, в районе села Даусуз, где сегодня, как и много лет назад, добывают воду из горных источников.

 

 

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