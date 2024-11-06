Союз пивоваров России пророчит нам «великую депрессию». Что это значит? Крафт под угрозой? Сколько будет стоить пиво?

В начале октября деловые СМИ опубликовали сразу несколько новостей с тревожными для любителей пива и сидра заголовками. Так, представители индустрии заявили о риске наступления «великой депрессии» в своей отрасли. Причиной может стать резкое повышение акцизов на этот напиток. В свою очередь сидроделы начали предупреждать о грядущем повышении цен из-за неурожая яблок в России. Действительно ли производителей слабоалкогольных напитков ждут непростые времена? Ждать ли проблем с крафтом? И почему некоторые участники рынка ждут сокращения разнообразия в холодильниках магазинов и баров? На эти вопросы Собака.ru отвечают сами представители отрасли.
«Едва наметившийся "ренессанс" пивоваренной отрасли грозит смениться "великой депрессией"», — с таким громким заявлением в начале октября выступил Даниил Бриман, один из руководителей Союза российских пивоваров.
Причиной стали анонсированные (но пока еще не принятые) поправки в Налоговый кодекс, согласно которым планируется резко поднять акцизы на слабоалкогольные напитки. Уже в 2025 году они должны составить 30 рублей за литр (вместо действующей сейчас ставки в 26 рублей). В 2027 году размер этого косвенного налога должен дойти до 32 рублей за литр. При этом, согласно действующей редакции налогового кодекса в 2027 году ставка акциза должна была достигнуть лишь 29 рублей.
Даниил Бриман
Председатель совета Союза российских пивоваров (цитата по «Интерфаксу»):
Новое резкое повышение акцизов, о котором никто даже не посоветовался с отраслевым экспертным сообществом, «съест» практически всю маржу производителей, если не перекладывать расходы в розничные цены на пиво… При таком сценарии у компаний-производителей не останется средств не только на развитие, но даже на поддержание в исправном состоянии основного технологического оборудования… Это неизбежно приведет к кризису в нашей индустрии.
На этом заботы у отечественных производителей слабоалкогольных напитков не заканчиваются. Еще летом стало известно о грядущем неурожае яблок — так, вместо плановых 1,8 млн тонн, ожидается всего 1,5 млн. По другим данным, ситуация обстоит еще хуже, в некоторых регионах страны (в том числе на Северо-Западе) собрано лишь 30% от традиционного урожая.
В августе СМИ писали о грядущем росте цен на соки из-за роста стоимости технических яблок, то есть тех, которые как раз и используются для получения напитков. В октябре стало известно, что на аналогичные меры вынуждены будут пойти и производители сидра.
Опасения представителей отрасли вызывают не только повышение акцизов и неурожай яблок. Так, в мае 2025 года анонсировано создание единого реестра продавцов пива, сидра, пуаре и медовухи. Уже в октябре представители «Опоры России» попросили депутатов Госдумы снять этот вопрос с рассмотрения профильного комитета Нижней палаты. Организация аргументировала это тем, что создание реестра может ударить по небольшим магазинам, а соответственно и по крафтовым производителям, которые не имеют широкого доступа на полки супермаркетов.
В этих условиях опрошенные редакцией представители отрасли по-разному оценили ее перспективы в ближайшем будущем.
Алексей Мельников
Продакт-менеджер пивоварни Ostrovica:
Существующее сейчас положение на рынке я бы не назвал каким-то «ренессансом», [как это сделали в Союзе российских пивоваров]. Хотя бы потому, что перед Возрождением должен, по идее, быть какой-то упадок, которого мы не наблюдаем. Во всяком случае крафтовая индустрия, получив резкий толчок в 2014 году, все эти годы довольно стабильно развивалась. Сегодня мы, скорее, вышли на некоторое плато — есть целый ряд пивоварен, которые успешно производят и продают свой узнаваемый продукт.
Конечно, повышение акцизов коснется и нас, и других крафотовых производителей. Но, учитывая ценовой сегмент, в котором мы работаем, вряд ли это вынудит нас настолько серьезно изменить ценовую политику, что это отразится на восприятии нашего продукта покупателями. Пока что мы понимаем, что некоторый запас прочности в этом смысле у нас есть. Так что в завтрашний день мы точно смотрим без ужаса, а в послезавтрашний в нынешних условиях заглянуть сложно.
Ждать ли повышения цен, сказать пока сложно. Вероятно, оно последует в начале следующего года. Сейчас у нас конец сезона (который совпадает с летом и теплым периодом осени). Это означает просадку по барам, снижение объемов производства и продаж. Новый подъем ожидается только к Новому году, тогда многое будет понятно, в том числе с ценами. Но, повторюсь, никаких критичных прогнозов мы для себя не делали.
Единственное, что могу сказать — маленьким производствам, которые любят экспериментировать и производить что-то оригинальное, будет непросто. Им уже все тяжелее и тяжелее, но это не связано ни с акцизами, ни с какими-то неурожаями (по сырью для производства пива, сейчас как раз все стабильно). Просто дистрибьюторы в последние годы неохотно берут новые позиции. Ведь они работают не только с барами, но и с магазинами, куда ходит куда более консервативный потребитель.
Это в целом тренд по индустрии. Мы сами немного поменяли стратегию — если раньше выпускали от 2 до 5 новинок в месяц, где больше экспериментировали с разными стилями, сырьем и технологиями производства, то сейчас делаем упор на нашу базовую линейку из 10 позиций. Конечно, мы не бросаем выпуск новинок, но значительно его сократили не в сезон. Вероятно, по этому же пути пойдут и другие производители.
Алексей Буров
Основателя Dreamteam и пивоварни Dreamteam Brew:
Лично у меня не было ощущения эпохи Возрождения, однако я предполагаю, что ренессансом [Союзом российских пивоваров] были названы стабилизация и выравнивание портфелей после ухода с рынка западных игроков. Между тем, не следует ожидать и кризисной ситуации, перед нами скорее сезонные колебания.
Пиво – самый потребляемый напиток не только в России, но и в мире, поэтому спрос на него не снизится. Однако, на сегодняшний день, мы наблюдаем переход потребителя от классических сортов пива к фруктовым и слабоалкогольным альтернативам.
Никита Филиппов
Соучредитель AF Brew:
Мы оптимисты, но не любители розовых очков. Никаких особых признаков «пивного ренессанса» лично мы не наблюдаем. Хотя и стагнацией ситуацию на рынке тоже не назовешь — она больше напоминает бег на месте. Свободных средств для развития отрасли, впрочем, как и новых направлений для этого развития, действительно немного. Кроме того, не первый год и без того одна из самых регулируемых отраслей России продолжает обрастать контролем.
Предполагаю, что внеплановое повышение налога стало неприятным сюрпризом (но не концом света) и для старых-новых лидеров рынка масс-маркета. Неурожай – тоже штука неприятная, большая часть России — вообще зона рискованного земледелия, поэтому я могу понять обеспокоенность людей, чей бизнес построен целиком и полностью на производстве натурального сидра. Однако я говорю от лица крафтовой пивоварни, и в нашем случае сидр является сопутствующим продуктом, а с пивоваренным солодом пока все вроде в порядке.
Невозможность нормально планировать свою деятельность в среднесрочной перспективе и непредсказуемость новых законодательных решений — вот основные угрозы отрасли. Наши попытки заглянуть в будущее даже на 2-3 года, на сегодняшний день, больше напоминают упражнения, требующие постоянной корректировки. Уже сейчас очевидно продолжение тренда на отказ крафтовых пивоварен от производства дорогих и сложных сортов, и переориентация на классику и крафтовую базу. Кроме того — и самих пивоварен станет меньше — многие молодые производители, экономика которых сформировалась уже в турбулентные времена, смогут сохранить свой бизнес только в качестве хобби.
Думаю, потребителям следует ждать повышения цен на 12-15% как в опте, так и в рознице. Однако такого повышения было бы не избежать даже при ожидаемом повышении акциза. Мы постоянно пытаемся отыграть новые факторы, которые ложатся на производственные и операционные расходы, а рынок, подхлестываемый инфляцией, пытается догнать рост цен ростом покупательской способности.
В отрасли не ожидается существенный спад спроса, однако покупатель, вероятно, будет переходить на более дешевые альтернативы или выбирать напитки покрепче. Для крафтовых пивоваров в подобном прогнозе ничего хорошего нет: мы производим слабоалкогольную продукцию в суперпремильном ценовом сегменте. С другой стороны, основная доля наших потребителей сосредоточена в столицах, где рост цен отчасти компенсируется более высоким уровнем дохода и его ростом. Вот такой вот замкнутый круг.
Александр Романенко
Основатель пивного бренда «Бакунин»
До ренессанса еще довольно далеко, но развитие идет полным ходом. У многих пивоваров и сидроделов продукт уже давно догнал и перегнал зарубежных коллег. Не хватает только поддержки государства.
Если говорить об акцизах, то в них нет ничего плохого — это правила игры, они есть в каждой стране. Да, цены повысятся, но значимость акциза в этом повышении сильно преувеличена. Для пивоваренных гигантов рост акциза действительно будет ощутим, ведь они работают в низшем ценовом сегменте. Но для всех прочих пивоварен рост акциза не несет никаких рисков. Кроме того, и большие и малые в конечном счете перенесут это на плечи потребителя, и в этом нет ничего необычного.
А вот с малыми и средними пивоварнями все не так просто. На протяжении многих лет можно было встретить производства, не уплачивающие акцизы, но с приходом Честного Знака (система маркировки слабоалкогольных напитков на основе QR-кода, — прим. Собака.ru), такая возможность практически исчезла и теперь предприятиям придется сосредотачивать свою прибыль в белой зоне, показывая все продажи государству.
Конечно же это очень сильно ударит по их экономике, от того и звучат столь панические заявления. Но, ничего страшного, надо было с самого начала работать нормально.
Говоря о будущем, я вижу только позитив, за исключением проблем с рабочей силой, это действительно болезненно. В остальном, все нормально, местами хорошо. Потребитель меняется, приходит новое поколение любителей пива, на которых уже не работает методичка «импортное = лучшее». Это дает возможность локальным производителям развиваться, расширять клиентскую базу, занимать новые каналы, повсеместно вытесняя импортные бренды. К тому же в последние годы наметился диалог между малыми производителями и властью, тренд довольно позитивный.
Что касается сортов, то там все просто: рано или поздно человек устает от радикальных вкусов и возвращается к более умеренным классическим сортам, которые, в том числе, имеют более приемлемую стоимость. Лично я, всегда анализировал этот момент, следил за балансом в нашей линейке, оптимизировал… в результате весной базовые сорта попросту вытеснили сложные и дорогие.
Константин Шмолдаев
Совладелец сидрерии «Toksovo»:
Конечно же, повышение акцизов затронет и нас, ведь сидр [с точки зрения Налогового кодекса] находится в той же категории напитков, что и пиво. В целом, акцизы повышают ежегодно, так что здесь нет ничего принципиально нового. Просто в этот раз шаг — целых четыре рубля, хотя обычно он составляет один–два. Впрочем, Токсовская сидрерия работает в среднем сегменте и чуть выше среднего, так что для нас это изменение не критично.
Если говорить о сидре, то есть факторы, которые повлияют на цену много серьезнее. К примеру это, конечно же, неурожай яблок. Если брать Северо-Западный регион, с сырьем которого мы исключительно работаем (прежде всего, Псковскую и Новгородскую области), здесь недобор достаточно заметный.
Сейчас мы стараемся как-то выйти из положения: ищем яблоки даже через интернет-площадки вроде «Авито» и «Из рук в руки». Активнее работаем с Ленинградской областью, но тут нет больших садов, откуда можно было бы организовать нормальные поставки. На дворе октябрь, а нам удалось собрать и отжать где-то 25–30% от планируемого объема яблок. Хотя мы все еще стараемся извернуться и собрать нужное нам количество яблок или хотя бы близкое нему.
Конечно, каким-то сверхболезненным ударом для отрасли (которая росла в последние годы на 20–30% в год) это не станет. Сидр с полок, разумеется не пропадет, в том числе «Святой Домкрат» никуда не денется. Но цены могут подрасти и каких-то интересных новинок в этом сезоне также может не появиться.
Конкретные цифры относительно повышения цен будут понятны позднее. Мы пересматриваем их ближе к сезону продаж, то есть весной. Здесь не стоит забывать, что сидроделие в чем-то похоже на виноделие. У нас регулярно в продаже оказываются винтажи разных лет, а не только те, что мы сделали накануне. Так, прямо сейчас у нас ведутся продажи сидра 2020-го, 2021-го, 2022-го и 2023-го годов. Поэтому эффект от неурожая этого года к моменту реализации сидра винтажа 2024-го года будет немного сглажен.
В целом, сколько я помню сидроделие в России (а это последние 10 лет), каждый год мы боремся с проблемами: от глобальных до каких-то локальных. Легко не было никогда, в этом году мы тоже справимся. Но, конечно, хотелось бы чтобы и нам иногда оказывали поддержку (к примеру, нас по аналогии с виноделами могли бы признать сельхозпроизводителями, что позволит нам пользоваться соответствующими льготными программами и субсидиями). И было бы неплохо, чтобы удача иногда была на нашей стороне.
Текст: Константин Крылов, Алена Соколова при участии Дарьи Павлюкевич
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