Союз пивоваров России пророчит нам «великую депрессию». Что это значит? Крафт под угрозой? Сколько будет стоить пиво?

Ждать ли повышения цен, сказать пока сложно. Вероятно, оно последует в начале следующего года. Сейчас у нас конец сезона (который совпадает с летом и теплым периодом осени). Это означает просадку по барам, снижение объемов производства и продаж. Новый подъем ожидается только к Новому году, тогда многое будет понятно, в том числе с ценами. Но, повторюсь, никаких критичных прогнозов мы для себя не делали.

Единственное, что могу сказать — маленьким производствам, которые любят экспериментировать и производить что-то оригинальное, будет непросто. Им уже все тяжелее и тяжелее, но это не связано ни с акцизами, ни с какими-то неурожаями (по сырью для производства пива, сейчас как раз все стабильно). Просто дистрибьюторы в последние годы неохотно берут новые позиции. Ведь они работают не только с барами, но и с магазинами, куда ходит куда более консервативный потребитель.

Это в целом тренд по индустрии. Мы сами немного поменяли стратегию — если раньше выпускали от 2 до 5 новинок в месяц, где больше экспериментировали с разными стилями, сырьем и технологиями производства, то сейчас делаем упор на нашу базовую линейку из 10 позиций. Конечно, мы не бросаем выпуск новинок, но значительно его сократили не в сезон. Вероятно, по этому же пути пойдут и другие производители.