Вы неправильно едите суп! Вот 10 (что? да!) законов этикета

Осень шепчет: пора есть горячий сытный суп. Специально для Собака.ru специалист по светскому этикету и деловому протоколу, имиджмейкер РЖД и киностудии «Ленфильм» Валентина Хлистун разложила по полочкам, как не упасть в тарелку лицом.
Валентина Хлистун
Суп и хлеб – не просто привычные элементы повседневной трапезы, а ключевые символы культуры и даже важные маркеры в мире этикета. Умение правильно обращаться с этой главной гастрономической парой говорит о вашем уважении к столовой культуре и окружающим, а также демонстрирует утонченность манер.
Разнообразие супов впечатляет: от лёгкого бульона до насыщенного крем-супа. И именно от способа приготовления и подачи зависит то, как правильно его есть.
Крем-суп
Это блюда нежной̆ консистенции, и их следует есть с особым изяществом, аккуратно поднося ко рту ложку с бокового края, а далее — как бы выпивать его. Это поможет избежать неприятных ситуаций, когда капли могут остаться на губах или разлиться по тарелке.
Заправочные супы
А вот заправочные или супы с нарезанными овощами, такие как борщ и минестроне, требуют иной техники. Их следует есть с кончика ложки, что позволит аккуратно захватить кусочки овощей, избегая проливания.
Ложка
Особое внимание стоит уделить тому, в какую сторону вы ведете ложку, набирая суп. Этикет предписывает движение «от себя» – к краям тарелки. Казалось бы, мелочь, но такие детали могут заметить и оценить окружающие, особенно на деловых или официальных мероприятиях.
Тарелка
Неправильно думать, в какую сторону нужно наклонить тарелку, чтобы доесть суп — его вообще не нужно доедать. Логика этикета такова: если вы не наелись, лучше попросить добавку, а если вы уже сыты, зачем доедать последние капли, когда впереди ещё горячее блюдо? Это демонстрирует вашу уверенность в том, что стол сервирован достаточно обильно.
Суп в пиале с ручками
Если вы видите перед собой пиалу с ручками, это чёткий сигнал: можно (нужно!) пить. Такая подача часто встречается на неформальных приёмах, когда блюдо выступает в роли закуски.
Полный набор
С другой̆ стороны, самая высокая степень торжественности подчеркивается подачей супа в глубокой тарелке с полным набором приборов: ложкой, вилкой и ножом. В таком случае сначала съедают бульон ложкой, а затем оставшиеся крупные ингредиенты – овощи или мясо – едят вилкой и ножом. Это не только подчёркивает уважение к структуре блюда, а также ваше умение следовать высоким стандартам сервировки, но и позволяет сохранить вашу одежду, ведь вероятность падения нарезанных овощей с ложки существенно уменьшается, если их там нет.
Хлеб
С той самой небольшой̆ тарелки слева от основной̆ – пирожковой̆ или тарелочки для хлеба – начинается культура потребления этого простого, но важного продукта. Она служит не просто для декора, но для того, чтобы ваш личный кусочек имел своё особое место на столе. Когда появляется общая хлебная корзина, этикет требует, чтобы вы взяли кусок щипцами, если они есть. В противном случае допустимо использовать салфетку или взять выпечку рукой и аккуратно переложить его на свою пирожковую тарелку, которая размещается слева «на 10—11 часов», но если отдельного блюдца нет, можно заменить бумажной салфеткой.
Нож
Одной из самых распространённых ошибок является резка хлеба ножом. По правилам этикета хлеб не режут – от ломтика отламывают небольшой̆ кусочек и отправляют в рот. Также не рекомендуется накалывать вилкой.
Масло
Если перед вами находится масло, важно помнить, что намазывать его сразу весь кусок хлеба и откусывать – явное нарушение этикета. Сначала переместите небольшое количество масла на свою пирожковую тарелку при помощи общего ножа. Затем, отломив маленький̆ кусочек хлеба, нанесите на него масло персональным ножом. Bon Appetit!
Хлеб и суп
Никогда не стоит крошить хлеб в суп. Это два отдельных блюда, поэтому во многих ресторанах вы могли заметить, что хлеб выносится в меню отдельным пунктом.
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