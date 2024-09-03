Закрытие El Copitas, винодельня полного цикла от петербуржцев в центре Москвы и кофейня в «Лахта Центре»

Редакция выяснила, кто из крафтовых петербургских команд строит винодельню в столице, как выглядит чайная от фабрики «Крестецкая строчка» и почему закрылся один из главных баров города.
Открытие месяца
В «Пассаже» на Невском открылась чайная от фабрики «Крестецкая строчка». Скатерти и салфетки ручной вышивки украшают столы с фарфоровой посудой от Дулевского фарфорового завода. Полотенца для рук — от «Крестецкой строчки», магазин которой находится за стеной.
В меню — чай и новгородские травы, сбитень и икра, которую сочетают с игристым. Витрина десертов спродюсирована кондитером Мариной Круч: авторская версия ленинградского торта и пирожное «клюква в сахаре». За самым нарядным столом предлагают «чаепитие» — сет с птифурами, пирожками, икрой и чаем.
В самом высотном здании в Европе, «Лахта Центре», открылся первый гастрономический резидент — кофейня Pa Pa Power. Посмотреть на этот футуристический спешелти-спот на втором этаже могут все желающие, а сама башня пока доступна только для сотрудников.
Превью месяца
Петербургские барные деятели строят урбанистическую винодельню полного цикла Urban Winery в центре Москвы. На цоколе двухэтажного особняка XVIII века на Спартаковской будут винодельня и тапрум, где будут проводить дегустации. За концепцию и реализацию отвечают партнеры Никита Рачинский (Bacchus bar, Vinofeel, Nove Vino) и Константин Лялин (AF Brew, Laboratorio Distilita), а за идею всего Urban Winery — рестогруппа из Новосибирска Friends Orchestra совместно с экосистемой Misty. На первом — ресторан рустичной кухни с локальными продуктами, бар, винный боттлшоп и веранда.
Друзьями проекта стали лучшие виноделы страны — Михаил Николаев, Арсений Гордиенко, Никита Абалихин, Алексей Сердюк, Янис Каракезиди. Они будут работать с купажами и профессиональным инвентарем — практичные итальянские стальные емкости, французские и кавказские дубовые бочки и даже новомодные бетонные яйца.
Трансфер месяца
Финалист премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023 шеф Егор Никонов, дирижировавший работой кухни пятизвездочного отеля Wawelberg (а еще в CV у него работа в Cococo Group и шефство в Hunt), возглавил рестораны парк-отеля «Дача Винтера», сети отелей «Точка на карте» и курорта «Игора».
Егор родился в Петрозаводске, в окружении карельской природы и в крепкой привязанности к продуктам региона. Больше всего запомнил мамину ряпушку, жаренную с картошкой и луком, рыбник в буханке темного хлеба и поездки за дикими яблокам в заброшенные финские хутора.
Закрытие месяца
El Copitas Bar – все! Любимый бар ждёт масштабное обновление — 29 августа будет последний рабочий день команды перед большим ремонтом. Как будет выглядеть полностью новое заведение держат в строгом секрете, но обещают интерьер от Da Bureau, открытую кухню и больше пространства.
Глобальную реконструкцию обещают закончить в декабре — к празднованию 10-летия 1 января!
Мерч месяца
Это красиво! Книжный (а еще пекарня и кафе!) «Подписные издания» выпустили мерч — футболки J’adore Saint-Pétersbourg, и сделали съемку с теми, кто делает Петербург любимым и обожаемым.
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