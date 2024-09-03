Закрытие El Copitas, винодельня полного цикла от петербуржцев в центре Москвы и кофейня в «Лахта Центре»

В «Пассаже» на Невском открылась чайная от фабрики «Крестецкая строчка». Скатерти и салфетки ручной вышивки украшают столы с фарфоровой посудой от Дулевского фарфорового завода. Полотенца для рук — от «Крестецкой строчки», магазин которой находится за стеной.

В меню — чай и новгородские травы, сбитень и икра, которую сочетают с игристым. Витрина десертов спродюсирована кондитером Мариной Круч: авторская версия ленинградского торта и пирожное «клюква в сахаре». За самым нарядным столом предлагают «чаепитие» — сет с птифурами, пирожками, икрой и чаем.