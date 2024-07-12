Мороженое из хрена, кофейный фестиваль и негрони в рюмке: ресторанный дайджест

Отмечаем экватор лета новой порцией гастрономических маршрутов по Петербургу.
Veter
12 июля идем на гостевой ужин с московским шефом Антоном Ковальковым (Deep Fried Friends, Le Pigeon). Вечером пятницы Антон презентует сет из 8 блюд. «Бонито» с томатами, шисо и желе, токийский бульон из осетра с малосольным огурцом с юдзу и на финал вечера — свежая земляника в десерте «три молока с травяным мороженым».
Мытнинская набережная, 6
Self Edge Japanese
В лучших традициях японской изакая-вечеринки 13 июля ресторан Self Edge Japanese отметит 3 года! Привезут лобстеров и несколько видов устриц, морских ежей и креветки карабинерос, рыбу-попугай и кораллового окуня. А шеф Дмитрий Тян зрелищно разделает пятикилограммовую хамачи из Японии. В пару морепродуктам — креман, саке и шампань по бокалам, также — бодрые сеты в ритме фанка среди японских фонариков.
ул. Радищева, 34
«Жили-Растили»
В субботу, 13 июля (с 10:00 до 17:00), на гатчинской ферме пройдет «День поля» — приезжаешь на огород и собираешь с грядок сочнейшие хрустящие салаты, щавель, молодой укроп, сладкую кольраби и клубнику!
Гатчинский район, дер. Коргузи
Dolphinwolf
С пятницы по воскресенье (12, 13 и 14 июля) в баре Dolphinwolf отмечают гранд-юбилей их инженера-создателя — Ostrovicа. Крылья баффоло с соусом алабама и хот-дог с рваной говядиной, топовый импортный боттлшеринг, праздничный лагер, синтезаторные лайвы в пятницу и диджей-сеты в субботу от ребят из Dobro.music. В воскресенье восстановительный бранч с похмельным чикенкацу сёю раменом, шеринг сидров и получасовый юбилейный докфильм с 18:00.
Боровая ул., д. 21
Cast
13 июля в ресторане современной ближневосточной кухни Cast гостит команда из Калининграда. Ресторан новой балтийской кухни Seasons во главе с шеф-поваром Павлом Борисенко везут локальные продукты и сезонные вкусы своего региона: мисо пшеница и балтийские водоросли, мороженое из хрена, окрошка на березовом квасе и парфе из печени селезня. Все это готовят весь день. А места бронировать советуем у распахнутых окон или на террасе.
Каменноостровский просп., 10
Bist
13 июля в итальянском мясном ресторане в Андреевском дворе, наконец, откроется свой внутренний двор! Будут готовить на гриле хот-доги, а также наливать летний хит — пиво с лаймом!
Большой пр-т В.О. 18 А
«Пикник Гельвеции» и «На Гребне!»
13 июля пройдет «Пикник Гельвеции» под эгидой седьмого всероссийского фестиваля дальневосточного гребешка «На Гребне!» (проходит в 43 городах в более 250 ресторанов-участников). Петербургский двор отеля превратится в оживленный приморский маркет. Шеф-повара — Александр Богданов (Cafe Claret), Никита Сечин (UVA), Евгений Кузнецов (#СибирьСибирь) и Андрей Каплунов (Simach в Недальнем) — будут готовить блюда с приморским гребешком и локальными продуктами — овощами, корнеплодами, дикоросами и мясом.
Все блюда можно пробовать безлимитно по одному входному билету.
ул. Марата, 11
«Флоу Фест»
Ежегодный и самый крупный кофейный фестиваль северо-запада пройдёт 13-14 июля. На маркете и каппингах знакомимся с новыми обжарщиками разных регионов («Синтония», Omate, Macondo), чайными компаниями («Пье», «Чаёк», Art of tea), пробуем лоты лидеров рынка («Флоу», Sibaristica, Skuratov, The Welder Catherine, «Восход»). На лекциях узнаем про «новую чайную волну», основы нормального эспрессо (лекция от Данилы Кочеткова — победитель и судья чемпионатов России).
Design Dictrict DAA, Красногвардейская площадь, 3Е
«Нарядная»
Новая рюмочная в городе! И не где-то, а на Белинского — густонаселенной общепитом 235-метровой улице. Проект Рината Умярова вдохновлен романом Юрия Олеши «Зависть», автор архитектурной концепции Александр Кривенцов и его мастерская «Циркуль». В фирстиле – шрифт обложки первого издания 1965 года. В интерьере – цвет форзаца советских книг 20-30-х. Оформлением стен занимался стрит-художник Максим Има,
Среди наливок — арбуз, маракуйя, морошка, малина с нотками сосны, мятная конфета и кисловатый киви. Но в рюмки нальют негрони, гимлет, манхеттен, джин-тоник и авторский джин-апероль для тех, кто не может найти золотую середину.
ул. Белинского, 8
Midl
Пловный бранч ждали? В это воскресенье (14 июля) Мансур Валиев (шеф «Ателье tapas&bar» и бренд-шеф Оsh) едет в бар Midl с фирменным пловом от команды Оsh.
Ординарная ул., 4
Smoke BBQ
Жара возвращается, а значит самое время пить вино на зеленых террасах! Мясной ресторан команды Dreamteam Smoke BBQ вместе с OffMarket устроили несколько поп-ап вечеров с лучшими виноделами — на каждую дату готовят 3-4 винных спешла.
12 и 13 июля — Vinoterra
20 июля — Евгений Шамов и STN Winery
26 и 27 июля — Uppa Winery (Pavel Shvets)
Рубинштейна, 11
Regions
Черноморский горбыль, благородный олень и голубцы: в ресторане современной кухни регионов России запустили дегустационный сет. За Дальний Восток отвечает икра камчатской горбуши в тарталетке с печеным картофелем и копченой сметаной, а также свежий гребешок с цитрусами и соусом из водорослей. На Юг нас отправит черноморский горбыль в соусе из кинзы и зеленого перца, в Сибирь — тартар из благородного оленя с кремом из зеленого лука.
ул. Жуковского, 10
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