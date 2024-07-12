Мороженое из хрена, кофейный фестиваль и негрони в рюмке: ресторанный дайджест

«Пикник Гельвеции» и «На Гребне!»

13 июля пройдет «Пикник Гельвеции» под эгидой седьмого всероссийского фестиваля дальневосточного гребешка «На Гребне!» (проходит в 43 городах в более 250 ресторанов-участников). Петербургский двор отеля превратится в оживленный приморский маркет. Шеф-повара — Александр Богданов (Cafe Claret), Никита Сечин (UVA), Евгений Кузнецов (#СибирьСибирь) и Андрей Каплунов (Simach в Недальнем) — будут готовить блюда с приморским гребешком и локальными продуктами — овощами, корнеплодами, дикоросами и мясом.

Все блюда можно пробовать безлимитно по одному входному билету.

ул. Марата, 11