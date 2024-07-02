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Тенденции

Сезон лисичек! Лесные грибы в ресторанах Петербурга

Ризотто, кокот, хачапури и гратен: мы собрали в один список 15 мест, где заказывать блюда с лисичками.

Marso Polo

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В траттории подают хрустящую брускетту с лисичками, которую однозначно стоит дополнить бокалом белого. На горячее — ризотто с домашним песто, пицца панчеттой, а для стейклаверов — мясо с пармезаном. Все — с лисичками!

наб. канала Грибоедова, 2В

Jerome

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В итальянский ресторан около Исаакиевского собора с лисичками готовят ризотто с копченой уткой и пиццу.  

Большая Морская, 25/11

Terrassa

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Классика, от которой сложно отказаться — жареный картофель с грибами предлагают в видовом ресторане на крыше!

Казанская, 3А

«Шеф Маруся и Ко»

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Архивы пресс-служб

Жареная картошка, хачапури из слоенного теста и городская легенда — хинкали от Маруси — и все это готовят с лисичками.

Английская наб., 26

Frantsuza Bistrot

гратен Дофинуа
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гратен Дофинуа

запеченный картофель и лисички в сливочном соусе с черным перцем и с горгондзолой
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запеченный картофель и лисички в сливочном соусе с черным перцем и с горгондзолой

Среди французских специалитетов в проекте от команды Duoband ищем кокот с лисичками и горгонзолой, гратен Дофинуа или запеченный картофель и лисички в сливочном соусе с черным перцем. Все это берем с собой на террасу с видом на Лазаревский мост. 

наб. Адмирала Лазарева, 22

Faces

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Архивы пресс-служб

Faces

Жареный картофель тут подают с луковым джемом под муссом из пармезана, с соусом кремина и старачателлой готовят пасту тальонили, а пиццу — с домашней трюфельной риккотой, руколой и черным трюфелем. Грибы есть везде!

Морской пр., 29

Big Wine Freaks

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Самые маленькие лисички с соусом бер блан и обжаренным на гриле угрем в ультрасветском винном баре нужно брать с бокалом Шампани.

Инструментальная ул., 3В

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Архивы пресс-служб

«Сыроварня»

В Ковенском особо приятно остановиться на террасе среди дачных растений и взять одно из блюд с лесными грибами — салат, жареный картофель, брускетта, паста или пицца.

Лиговский пр., 30 и Ковенский пер., 5

Salone pasta&bar

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На свидании с собой рекомендуем домашнюю пасту таглионили с лисичками, а на компанию выбрать из сезонного предложения тартар из говядины со сливочным соусом, патату тартуфата и римскую пиццу со свежим трюфелем.

наб.реки Фонтанки, 30

Forno Bravo Centrale

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В дровяной печи тут готовят пинцету с лисичками таглионили — лучшая форма медитации!

ул. Белинского, 11

Recolte

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Архивы пресс-служб

Гребешки с картофельным пармантье, пармская ветчина с хрустящим картофелем, тальята из говядины с кремом из пармезана — все это подают с лисичками в ресторане от команды Duoband.

пр. Добролюбова, 11

«Сад»

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Среди яблонь и вишни в ресторане «Сад» точно нужно брать ризотто с лисичками — сезонное блюдо быстро заканчивается, успевайте!

Большая Зеленина ул., 23А

Vox

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Тальятелле, пицца, ризотто с ароматными лесными грибами в ресторане VOX

ул. Пестеля, 4

Addict

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Летний спешл с лисичками можно найти и в небольшой кофейне на Петроградке. В Addict готовят завтрак с лисичками, бейби картофелем и яйцом всмятку, а еще — бриошь.

Малый пр. П.С., 82

Sea, Signora

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Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

В самом масштабном рыбном ресторане Петербурга появилось сразу несколько специальных блюд с лисичками: пицца с говяжьим беконом, хрустящая брускетта с мятой, тальятелле с кальмарами и тальята-стейк с соусом тахини.

Большая Морская ул., 30

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