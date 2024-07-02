Сезон лисичек! Лесные грибы в ресторанах Петербурга

Ризотто, кокот, хачапури и гратен: мы собрали в один список 15 мест, где заказывать блюда с лисичками.
Marso Polo
В траттории подают хрустящую брускетту с лисичками, которую однозначно стоит дополнить бокалом белого. На горячее — ризотто с домашним песто, пицца панчеттой, а для стейклаверов — мясо с пармезаном. Все — с лисичками!
наб. канала Грибоедова, 2В
Jerome
В итальянский ресторан около Исаакиевского собора с лисичками готовят ризотто с копченой уткой и пиццу.
Большая Морская, 25/11
Terrassa
Классика, от которой сложно отказаться — жареный картофель с грибами предлагают в видовом ресторане на крыше!
Казанская, 3А
«Шеф Маруся и Ко»
Жареная картошка, хачапури из слоенного теста и городская легенда — хинкали от Маруси — и все это готовят с лисичками.
Английская наб., 26
Frantsuza Bistrot
Среди французских специалитетов в проекте от команды Duoband ищем кокот с лисичками и горгонзолой, гратен Дофинуа или запеченный картофель и лисички в сливочном соусе с черным перцем. Все это берем с собой на террасу с видом на Лазаревский мост.
наб. Адмирала Лазарева, 22
Faces
Faces
Жареный картофель тут подают с луковым джемом под муссом из пармезана, с соусом кремина и старачателлой готовят пасту тальонили, а пиццу — с домашней трюфельной риккотой, руколой и черным трюфелем. Грибы есть везде!
Морской пр., 29
Big Wine Freaks
Самые маленькие лисички с соусом бер блан и обжаренным на гриле угрем в ультрасветском винном баре нужно брать с бокалом Шампани.
Инструментальная ул., 3В
«Сыроварня»
В Ковенском особо приятно остановиться на террасе среди дачных растений и взять одно из блюд с лесными грибами — салат, жареный картофель, брускетта, паста или пицца.
Лиговский пр., 30 и Ковенский пер., 5
Salone pasta&bar
На свидании с собой рекомендуем домашнюю пасту таглионили с лисичками, а на компанию выбрать из сезонного предложения тартар из говядины со сливочным соусом, патату тартуфата и римскую пиццу со свежим трюфелем.
наб.реки Фонтанки, 30
Forno Bravo Centrale
В дровяной печи тут готовят пинцету с лисичками таглионили — лучшая форма медитации!
ул. Белинского, 11
Recolte
Гребешки с картофельным пармантье, пармская ветчина с хрустящим картофелем, тальята из говядины с кремом из пармезана — все это подают с лисичками в ресторане от команды Duoband.
пр. Добролюбова, 11
«Сад»
Среди яблонь и вишни в ресторане «Сад» точно нужно брать ризотто с лисичками — сезонное блюдо быстро заканчивается, успевайте!
Большая Зеленина ул., 23А
Vox
Тальятелле, пицца, ризотто с ароматными лесными грибами в ресторане VOX
ул. Пестеля, 4
Addict
Летний спешл с лисичками можно найти и в небольшой кофейне на Петроградке. В Addict готовят завтрак с лисичками, бейби картофелем и яйцом всмятку, а еще — бриошь.
Малый пр. П.С., 82
Sea, Signora
В самом масштабном рыбном ресторане Петербурга появилось сразу несколько специальных блюд с лисичками: пицца с говяжьим беконом, хрустящая брускетта с мятой, тальятелле с кальмарами и тальята-стейк с соусом тахини.
Большая Морская ул., 30
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