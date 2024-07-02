Сезон лисичек! Лесные грибы в ресторанах Петербурга

Среди французских специалитетов в проекте от команды Duoband ищем кокот с лисичками и горгонзолой, гратен Дофинуа или запеченный картофель и лисички в сливочном соусе с черным перцем. Все это берем с собой на террасу с видом на Лазаревский мост.

наб. Адмирала Лазарева, 22