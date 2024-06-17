Шелковица, перец Ласточка и спаржа: какие сезонные продукты выбирать на рынках и с чем их готовить

Ягоды: крыжовник, черная смородина, черешня и шелковица

Можно взять и смешать все ягоды, добавить много йогурта, меда, мяты и получится летнее суперблюдо, которым можно и завтракать, и подавать в качестве десерта на званый ужин. Черешню также можно использовать в салат с солеными лимонами, главное вытащить косточку.

А вот шелковица — продукт с очень коротким сезоном и уже скоро закончится. Лучшего всего ее, конечно же, есть свежей, так как она богата витаминами, но я люблю делать из нее варенье, которое идеально подходит к сырам и свежей выпечке.