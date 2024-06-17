Шелковица, перец Ласточка и спаржа: какие сезонные продукты выбирать на рынках и с чем их готовить

Как засолить лимоны, что нужно для отменной зеленой шакшуки и зачем нам шелковица? Отвечает шеф-повар Тимофей Милюков (Fresa’s Group: рестораны Saviv, Marso Polo, рыбный Sea, Signora и Fresa’s) на мини-экскурсии по Василеостровскому рынку.
Почему выбрал Василеостровский рынок?
Самое главное, это то, что все сезонное на этом рынке всегда свежее и спелое продукты. Я могу спокойно заехать, взять все необходимое и не волноваться, что будет не качественно. Ну и, конечно, он красивый! Мне нравится, что не нужно долго ходить, выбирать, и продавцы всегда помогают. А еще здесь можно найти какие-то уникальные продукты. Например, сейчас кроме черной и белой шелковицы есть еще розовая.
Персики, нектарины, абрикосы
Инжирный персик или нектарин сейчас — самый сок! Можно взять еще абрикос и сделать салат. Для него круто засолить лимон, это займет примерно неделю. Плод разрезать, просолить, то есть прямо натереть солью и оставить в боксе или контейнере вместе с соком лимона, чтобы он покрывал весь цитрус. После этого хорошенько промыть, нарезать тонкими слайсами, добавить к нему персик, свежий чили, кинзу, оливковое масло — все перемешать и сдобрить любым сливочным сыром (подойдут страккино или же рикотта).
Ягоды: крыжовник, черная смородина, черешня и шелковица
Можно взять и смешать все ягоды, добавить много йогурта, меда, мяты и получится летнее суперблюдо, которым можно и завтракать, и подавать в качестве десерта на званый ужин. Черешню также можно использовать в салат с солеными лимонами, главное вытащить косточку.
А вот шелковица — продукт с очень коротким сезоном и уже скоро закончится. Лучшего всего ее, конечно же, есть свежей, так как она богата витаминами, но я люблю делать из нее варенье, которое идеально подходит к сырам и свежей выпечке.
Спаржа, брокколи и перец Ласточка
Спаржу, брокколи и перец лучше всего хорошо порубить, пожарить, немножко добавить воды и, по желанию, свежий горошек. Его нужно бланшировать, добавить немного оливкового масла к стручкам и перебить в блендере. Затем процедить через сито, закинуть в получившуюся овощную смесь. Основа для классной зеленой шакшуки готова!
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