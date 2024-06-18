18+
  • Что где есть
  • Тенденции
Тенденции

15 холодных супов в Петербурге: томатно-клубничный гаспачо, кукси, борщ том-ям

Жаркий гастрономический сезон в зените! Рассказываем, где искать летние холодные супы: огуречный или томатный с арбузом.

Архивы пресс-служб

Mina

Джильберто Нассер, бренд-шеф итало-левантийских ресторанов MINA Арама Мнацаканова, готовит окрошку на ливанском йогурте. Внутри — свежие огурцы, редис, мята, сумах и цедра лайма.

Спортивная ул., 2

Архивы пресс-служб

Self Edge Japanese

В азиатском ресторане от Dreamteam готовят холодный свекольный мисо (летняя вариация борща!) с карабинерос или крабом на выбор. Состав дополняется огурьцами, которые бережно освобождают от кожицы, узбекскими томатами и кремом из авокадо.  

ул. Радищева, 34

Архивы пресс-служб

Pame

Греческая интерпретация нашей родной окрошки. Готовится на основе огуречной воды с греческим йогуртом и душистыми специями, с добавлением лопатки ягненка, огурцов, помидоров, мангольда и чили масла.

наб. Мойки, 3

Архивы пресс-служб

MAD

Шеф Рома Грачев к корейскому холодному супу кукси с пшеничной лапшой и жареным яичным блинчиком подает газированный бульон с васаби кремом и томатной водой. А тайский гаспачо из желтых томатов и запеченного болгарского перца — с зеленым тако на листе салата.

Пионерская ул., 32

Архивы пресс-служб

«КИDO»

Трансфер месяца: Михаил Самонов покинул столицу и азиатский Amber, ворвавшись в рестораны «КИDO». Новый бренд-шеф азиатской сети (есть в пяти районах Петербурга) уже привнес летние блюда в меню. Например. холодный гаспачо на основе авокадо, огурца, лука шалот, шпината.

Московский пр., 177; ул. Б.Зеленина, 31 и др.

Архивы пресс-служб

«Барслона»

Трушные тапас-бары придумали добавлять в гаспачо глазированный в устричном соусе гребешок, клубнику и крем из брынзы. Украшается суп сублимированными маслинами.

Рубинштейна, 26; Б. Конюшенная, 1

Архивы пресс-служб

Mill

Идеологи ферментации в Петербурге из ресторана Meal в своем итальянском бистро Mill предлагают холодный суп из итальянских томатов Casa Marrazzo DOP, которые служат также основой для их фирменной пиццы. Сервируют свежим арбузом и сливочной страчателлой.

ул. Чайковского, 36

Архивы пресс-служб

No Regrets

Номинант нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» был отмечен за холодный пряный борщ том-ям. Насыщенный свекольный бульон, травы, овощи, сваренные аль денте, хрустящий псковский огурец и грибы муэр с лаймом и кокосовыми сливками — все, что мы любим!

Б. Зеленина, 34

Архивы пресс-служб

BOBO

В двенадцатом обновлении сета BOBO’s Signature в ресторане Bourgeois Bohemians от братьев Гребенщиковых, шеф-повара Артёма и шеф-кондитера Алексея, ищите альтернативное прочтение любимой классики мировой кухни. К примеру, в качестве первого основного блюда — интерпретация испанского супа гаспачо. Здесь микс свежих овощей со сладкой фалангой камчатского краба, а мороженое из кинзы добавляет блюду еще больше яркости.

Виленский пер., 15

Архивы пресс-служб

«Мечтатели»

Шеф-повар гастрономического кафе Виталий Папп добавил в раздел супов два холодных Бангера. Теперь спасаться от жары можно с помощью супа из желтых томатов (помимо них еще есть вяленые и сладкие черри!), семечек подсолнуха и пепла из порея. Второй, не менее соблазнительный вариант — суп из свежевыжатого свекольного сока с цукини и рикоттой.

наб. реки Фонтанки, 11

Архивы пресс-служб

Vakh

Хулиганское грузинское меню в золотом гастрономическом треугольнике Петербурга на Петроградке представил сезонное обновление, где к страчателле с абрикосами и тархуном или хинкали с говяжьими щечками и черешней добавили окрошку на айране с копченым лососем. 

Б. Зеленина, 34

Архивы пресс-служб

«Ферма Бенуа»

Ресторан в Саду Бенуа один из немногих может похвастаться возможностью готовить совсем без глютена! Если настроение на тесто нет, выбирайте холодный гаспачо с овощным тартаром.

Тихорецкий пр., 17Г

Архивы пресс-служб

Nama

Паназиатский ресторан окрошку сервирует на свой манер — в бульон на основе водорослей комбу с соевым соусом добавляет креветки нэнкук, омлет, редис и огурец, приправленные кунжутным маслом.

Ковенский пер., 5

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: