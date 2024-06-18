15 холодных супов в Петербурге: томатно-клубничный гаспачо, кукси, борщ том-ям

Жаркий гастрономический сезон в зените! Рассказываем, где искать летние холодные супы: огуречный или томатный с арбузом.
Mina
Джильберто Нассер, бренд-шеф итало-левантийских ресторанов MINA Арама Мнацаканова, готовит окрошку на ливанском йогурте. Внутри — свежие огурцы, редис, мята, сумах и цедра лайма.
Спортивная ул., 2
Self Edge Japanese
В азиатском ресторане от Dreamteam готовят холодный свекольный мисо (летняя вариация борща!) с карабинерос или крабом на выбор. Состав дополняется огурьцами, которые бережно освобождают от кожицы, узбекскими томатами и кремом из авокадо.
ул. Радищева, 34
Pame
Греческая интерпретация нашей родной окрошки. Готовится на основе огуречной воды с греческим йогуртом и душистыми специями, с добавлением лопатки ягненка, огурцов, помидоров, мангольда и чили масла.
наб. Мойки, 3
MAD
Шеф Рома Грачев к корейскому холодному супу кукси с пшеничной лапшой и жареным яичным блинчиком подает газированный бульон с васаби кремом и томатной водой. А тайский гаспачо из желтых томатов и запеченного болгарского перца — с зеленым тако на листе салата.
Пионерская ул., 32
«КИDO»
Трансфер месяца: Михаил Самонов покинул столицу и азиатский Amber, ворвавшись в рестораны «КИDO». Новый бренд-шеф азиатской сети (есть в пяти районах Петербурга) уже привнес летние блюда в меню. Например. холодный гаспачо на основе авокадо, огурца, лука шалот, шпината.
Московский пр., 177; ул. Б.Зеленина, 31 и др.
«Барслона»
Трушные тапас-бары придумали добавлять в гаспачо глазированный в устричном соусе гребешок, клубнику и крем из брынзы. Украшается суп сублимированными маслинами.
Рубинштейна, 26; Б. Конюшенная, 1
Mill
Идеологи ферментации в Петербурге из ресторана Meal в своем итальянском бистро Mill предлагают холодный суп из итальянских томатов Casa Marrazzo DOP, которые служат также основой для их фирменной пиццы. Сервируют свежим арбузом и сливочной страчателлой.
ул. Чайковского, 36
No Regrets
Номинант нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» был отмечен за холодный пряный борщ том-ям. Насыщенный свекольный бульон, травы, овощи, сваренные аль денте, хрустящий псковский огурец и грибы муэр с лаймом и кокосовыми сливками — все, что мы любим!
Б. Зеленина, 34
BOBO
В двенадцатом обновлении сета BOBO’s Signature в ресторане Bourgeois Bohemians от братьев Гребенщиковых, шеф-повара Артёма и шеф-кондитера Алексея, ищите альтернативное прочтение любимой классики мировой кухни. К примеру, в качестве первого основного блюда — интерпретация испанского супа гаспачо. Здесь микс свежих овощей со сладкой фалангой камчатского краба, а мороженое из кинзы добавляет блюду еще больше яркости.
Виленский пер., 15
«Мечтатели»
Шеф-повар гастрономического кафе Виталий Папп добавил в раздел супов два холодных Бангера. Теперь спасаться от жары можно с помощью супа из желтых томатов (помимо них еще есть вяленые и сладкие черри!), семечек подсолнуха и пепла из порея. Второй, не менее соблазнительный вариант — суп из свежевыжатого свекольного сока с цукини и рикоттой.
наб. реки Фонтанки, 11
Vakh
Хулиганское грузинское меню в золотом гастрономическом треугольнике Петербурга на Петроградке представил сезонное обновление, где к страчателле с абрикосами и тархуном или хинкали с говяжьими щечками и черешней добавили окрошку на айране с копченым лососем.
Б. Зеленина, 34
«Ферма Бенуа»
Ресторан в Саду Бенуа один из немногих может похвастаться возможностью готовить совсем без глютена! Если настроение на тесто нет, выбирайте холодный гаспачо с овощным тартаром.
Тихорецкий пр., 17Г
Nama
Паназиатский ресторан окрошку сервирует на свой манер — в бульон на основе водорослей комбу с соевым соусом добавляет креветки нэнкук, омлет, редис и огурец, приправленные кунжутным маслом.
Ковенский пер., 5
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