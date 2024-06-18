15 холодных супов в Петербурге: томатно-клубничный гаспачо, кукси, борщ том-ям

«Мечтатели»

Шеф-повар гастрономического кафе Виталий Папп добавил в раздел супов два холодных Бангера. Теперь спасаться от жары можно с помощью супа из желтых томатов (помимо них еще есть вяленые и сладкие черри!), семечек подсолнуха и пепла из порея. Второй, не менее соблазнительный вариант — суп из свежевыжатого свекольного сока с цукини и рикоттой.

наб. реки Фонтанки, 11