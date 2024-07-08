3 сверхновых гастрономических района Петербурга

«Стирка 40°» (дом 26)

Здесь бывали Led Zeppelin, Rolling Stones и Franz Ferdinand — 20 лет жизни этого легендарного бара-прачечной мы мечтаем прочитать в формате ЖЗЛ, а то и посмотреть в байопике. Спрашивайте местное банановое пиво, с ностальгией опрокиньте стопку «Боярского» и переходите на шоты «Время приключений» — они именно что дают эффект дружелюбной стиральной машины: закручивают, но не выжимают.

Warszawa (дом 11)

Плед, Бродский, какао, бар Warszawa: все это синонимы слова «уютный», не зря оно фигурирует в каждом отзыве на заведение. Бар милый, тихий и как будто для своих: во время биеннале «Манифеста-10» в 2014-м сюда ходила арт-тусовка, и до сих пор за хересом с сэндвичем или ядреным коктейлем «Пани Валевска» с пониманием говорят о контемпорари.

Alice Garden (дом 1)

Главный зал средиземноморского ресторана на углу с Невским устроен в традициях дворцовых зимних садов: 25-метровый атриум с фонтаном и зеленью. Пицца и паста, крудо и мезе, а еще шоу-подача — гостям эффектно преподносят как блинчики креп сюзетт, так и коктейль Sandal Wood с еловым тоником.

óckam bistro't (дом 22)

Эчпочмак с кроликом, полба с сердечками конфи, мичурин-сауэр с щавелем — такую современную русскую кухню мы одобряем! Ее на Казанской продюсирует команда фэшн-бренда The Óckam (оцените деконструированные броши и запонки!) с шеф-поварами Андреем Костаревым («Азиаты») и Николаем Рязанцевым («Ателье Tapas&Bar»). На коктейлях — энциклопедист Виталий Северинов, за вино отвечает Арсен Вартанов из «На вина!»: коллектив топовый.

Gills (дом 8-10)

Роллы в меню азиатского ресторана размечены тегами renew и comeback: у заведения сложился такой пул поклонников, что не разрешает вывести из меню ни одного хита. Кальмар с виноградом, карамельный угорь и даже крабовые палочки (что? да!) — именно тут в 2018 году подняли моду на Японию новой волны с креативными вкусами.

Coffee 22 (дом 22)

Десять лет подряд кофейня в будни открывает двери в 8:30 — низкий поклон: ранние завтраки в Петербурге и так редкость, а тут они к тому же отличные — драники, сырники, бриошь со скрэмблом. В основном меню берите салат с гребешком, томатную пасту со страчателлой и бокал тосканского санджовезе: винная карта небольшая, но очень толковая.