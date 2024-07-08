3 сверхновых гастрономических района Петербурга

Триумф Большой Зелениной, ренессанс Казанской и восстание Коломны — приглашаем вас на три экскурсии по сверхновым гастрономическим районам Петербурга.
Казанская: от Невского до Фонарного
Гастроурбанист Артем Балаев продюсирует Казанскую улицу, на которой квартировали Ахматова, Достоевский и учился Миклухо-Маклай
Полтора километра Казанской улицы возвращают себе былую славу — центра ресторанной жизни Петербурга: именно здесь в 2000-м качал первый нарядный гастробар «Крокодил» — штаб-квартира светского бомонда рубежа веков; именно здесь впервые взошла гастрономическая звезда шеф-повара Дмитрия Блинова в заведении Freeman’s.
Локацию с 1998 года прокачивал ресторанклуб-пивоварня «Тинькофф»: здесь выступали Джей Джей Йоханссон и Fun Loving Criminals. Интеллигенция стягивалась в бар «Стирка 40°», менеджеры — в паб The Office. А когда в 2005-м на Казанской, 3, открыли фэшн-мультибренд Vanity Opera (от Dior времен Гальяно до Lanvin времен Эльбаза!), Казанская стала главной модной магистралью города — во главе с рестораном Terrassa на крыше. За окрестный нормкор отвечал ресторатор Михаил Георгиевский («Кинг Понг», Bonch). Паста фунги полло в его «Тесто» (д. 29), уха — в «Суп Вино» (д. 24): все это дорогая редакция «Собака.ru» употребляла тоннами, не говоря про океан розе. Азиатчиной допоздна кормил Sukawati, куда шли после укладки в Toni&Guy
Дольче Габбана, хэллоу: терраса ресторана Mio Марка Лапина отвечает за итальянские вайбы — с лимонами и сицилийской керамикой
После 2010-го гастромагистраль редеет. Квартируют, в основном, кофейни, сверкнули только клуб Radiobaby (спин-офф Achtung Baby), «На вина!» с видом на Казанский. И вот только теперь повеяло ренессансом! Во-первых, открылось стильное óckam bistro't одноименного бренда одежды (снова фэшн!). Во-вторых, продюсировать тут кабак «Вчера и навсегда» — да и саму Казанскую улицу — взялся заслуженный гастроурбанист Петербурга Артем Балаев («О, да! Еда!», «Шум»). В питейной он организовал пианобар, а для Казанской — целый фестиваль: летом 2023-го местные заведения объединились и синхронно готовили спешиалы, проводили лекции и мастер-классы. Так что не пропустите в 2024 году — второй фестиваль улицы заявлен на 20 и 21 июля. И вот вам кэжуал-экскурсия по Казанской: из старожилов привечайте грузинский «Сулико», в харизматичных официантов там невозможно не влюбиться. Из кофееен респект Espresso Bike: заходите к ним за летними бамблом и эспрессо-тоником. Гинзовская Terrassa стабильно ждет на чили краба, «Рибай» — на стейк «Тартар». А на углу с Гороховой пирожком и хреновухой поддержит неорюмочная «Ипполит».
Хайлайты
Голубец в óckam bistro't из савойской капусты, с ягненком и соусом биск
Панорамным видом на Казанский могут похвастаться не только рестораны, но коворкинг Page и фитнес-зал FitFashion
В баре «Стирка 40°» есть настоящая прачечная, где стирают и тусуются студенты, экспаты и рок-звезды
Alice Garden
В коктейле Desert Rose из Alice Garden — ликер на каркаде и ежевика
«Стирка 40°» (дом 26)
Здесь бывали Led Zeppelin, Rolling Stones и Franz Ferdinand — 20 лет жизни этого легендарного бара-прачечной мы мечтаем прочитать в формате ЖЗЛ, а то и посмотреть в байопике. Спрашивайте местное банановое пиво, с ностальгией опрокиньте стопку «Боярского» и переходите на шоты «Время приключений» — они именно что дают эффект дружелюбной стиральной машины: закручивают, но не выжимают.
Warszawa (дом 11)
Плед, Бродский, какао, бар Warszawa: все это синонимы слова «уютный», не зря оно фигурирует в каждом отзыве на заведение. Бар милый, тихий и как будто для своих: во время биеннале «Манифеста-10» в 2014-м сюда ходила арт-тусовка, и до сих пор за хересом с сэндвичем или ядреным коктейлем «Пани Валевска» с пониманием говорят о контемпорари.
Alice Garden (дом 1)
Главный зал средиземноморского ресторана на углу с Невским устроен в традициях дворцовых зимних садов: 25-метровый атриум с фонтаном и зеленью. Пицца и паста, крудо и мезе, а еще шоу-подача — гостям эффектно преподносят как блинчики креп сюзетт, так и коктейль Sandal Wood с еловым тоником.
óckam bistro't (дом 22)
Эчпочмак с кроликом, полба с сердечками конфи, мичурин-сауэр с щавелем — такую современную русскую кухню мы одобряем! Ее на Казанской продюсирует команда фэшн-бренда The Óckam (оцените деконструированные броши и запонки!) с шеф-поварами Андреем Костаревым («Азиаты») и Николаем Рязанцевым («Ателье Tapas&Bar»). На коктейлях — энциклопедист Виталий Северинов, за вино отвечает Арсен Вартанов из «На вина!»: коллектив топовый.
Gills (дом 8-10)
Роллы в меню азиатского ресторана размечены тегами renew и comeback: у заведения сложился такой пул поклонников, что не разрешает вывести из меню ни одного хита. Кальмар с виноградом, карамельный угорь и даже крабовые палочки (что? да!) — именно тут в 2018 году подняли моду на Японию новой волны с креативными вкусами.
Coffee 22 (дом 22)
Десять лет подряд кофейня в будни открывает двери в 8:30 — низкий поклон: ранние завтраки в Петербурге и так редкость, а тут они к тому же отличные — драники, сырники, бриошь со скрэмблом. В основном меню берите салат с гребешком, томатную пасту со страчателлой и бокал тосканского санджовезе: винная карта небольшая, но очень толковая.
Лайфстайл
8 Store (дом 8-10)
Визионер продвижения модного русского дизайна. Наши рекомендации sustainable панкрванине Manicure Vampire, стеклоцветочкам Don't Drop the Glass и сумке-рюши Tanz Markab от Вероники Топычкановой, она соосновательница магазина.
Театр танца Саши Кукина (дом 7Б)
В пространстве Freedom целый дэнс-кластер, так много там танцевальных школ. Среди них первая в России профессиональная компания современного танца Саши Кукина: контемпорари в Петербурге начинал именно он.
Kazanskaya Page (дом 3)
Один из коворкингов экосистемы Page девелопера Андрея Лушникова, и это офискор самого высокого порядка: переговорные, лаунжи, кухни, звукоизоляционные будки — с панорамным видом на Казанский собор.
Fatсatshop (дом 7)
Концептуальный секондхэнд (ресейл — это классно!) соберет вас в стиле бохо на «Пикник “Афиши”»: косухи и воздушные юбки-плиссе в ассортименте. Также в пространстве Freedom раздолье для сникерхедов — продают Vans, Nike и Dr. Martens.
HerzenКниги (дом 1)
В книжном магазине РГПУ им. А.И. Герцена на полках высотой в три человеческих роста найдется все. Занимательная химия и византийская история от «Страдающего Средневековья», художественная и селфхэлп-литература.
Золотой треугольник Петроградской: между Пионерской и Левашовским
«Новая Петроградская», «первая линия» — как только петербуржцы не упражняются в нейминге нового гастрокластера на северо-западе острова с рекордной концентрацией топовых ресторанов. Saro, Frantsuza Bistro, Futurist, Inner, «Сад», Mad — это лишь самые громкие проекты. В редакции «Собака.ru» мы называем этот анклав «золотым треугольником Петроградки» (левый бок — по Пионерской улице, правый — по Левашовскому проспекту, стоит на Чкаловском) — по аналогии с туристической меккой между Невским, Дворцовой набережной и Фонтанкой. С драгметаллом сравнение тем более уместно, что окрестная недвижимость, как и квартиры по соседству с Эрмитажем, теперь на вес золота. Но так было не всегда!
Это сейчас Большая Зеленина улица у всех на слуху как новая выдающаяся гастромагистраль — такой в конце 2010-х была улица Рубинштейна. А в 2014-м, когда в доходном доме герцога Лейхтенбергского открылся первый годный общепит — пиццерия Paninaro, — локация казалась экзотикой. Матриархом ресторанной Петроградской можно считать Катю Бокучаву: все ее проекты — богемное «Место», винный «8», суши-бар Suki Sushi — прописаны на острове, и новым резидентам Бокучава спуску не дает. Недавно в формате комедийного скринлайф-сериала мы с упоением следили, как Катя расследовала в соцсетях вместе с соседями — Subzero и Porto 19 — пропажу вывески своих Suki. А вот в ЖК One Trinity Place у Лазаревского моста, наоборот, идиллия: Saro, Frantsuza и «Забыли сахар» славятся общими бранчами под местными березами.
Летом в ресторане «Сад» на крыше открывается шампань-бар — со специальным меню, грилем, травяным садом и миллезимными кюве
И докладываем короткой строкой новости нейбахуда! Поздравляем с пятилетием ресторан Sight — их терраса во дворе как будто из архитектурного глянца. Приветствуем заехавший в Левашовский хлебозавод рыбный Barca. И горячо ждем Антона Исакова (La Biga): готовит открытие на Большой Зелениной, 18. На Малую Зеленину, 4, планируют въехать Алена Мельникова и Олег Перфилов (Crevette). На Корпусной, 9, скоро заработает туркменский ресторан «Бахт». Про суперзвезд района (тех самых «Сад» и Mad, Futurist и Inner, Saro и Frantsuza Bistrot) мы сознательно много тут не говорим. Как лидеры они в этом гастрогиде заслуженно повсюду: в лучших авторских ресторанах, завтраках, террасах — вы их точно не пропустите.
Хайлайты
Большой грузинский завтрак в Vakh — это джонджоли, жареный сулугуни, ростбиф, лепешки, авокадо и овощной микс с кахетинским маслом
Cибас в Porto 19 по сезону подают либо со шпинатом, либо с молодой спаржей. Монументальный фиш-н-чипс — неизменный хит меню
Опаленные мидии в Theobroma соединяют с груздями, черемшой, черным чесноком, сладким перцем и уксусом из бобов купуасу
Theobroma (Большая Зеленина, 34)
Бренд шоколада с мировой славой Amazing Cacao открыл ресторан, где все блюда готовят с какаобобами. К луковому супу идет купуасу, к куриному филе с капустным кремом — махамбо: что они такое, с чем (и зачем) их едят, вам подробно расскажут. Надо брать: горячий шоколад с ромом и негрони сбальято с джином на какао-крупке.
Vakh (Большая Зеленина, 34)
Современный грузинский ресторан отказался от фольклора в интерьере и с кухней обращается тоже смело. У шеф-повара Элисо Гочавы хинкали — с лососем и судаком, хачапури с камамбером и грушей, уха со сванской солью, лазанья с баклажанами. В винной карте с локальной биодинамикой ищите модные автохтоны — киси и крахуну.
«Бульбашонок» (Резная ул., 19/8)
Хидден джем и легенда! Не меньше Saro и Frantsuza Bistrot в обед качает кафе белорусской кухни с лучшими драниками в Петербурге. Огромные порции образцовых картофельных оладий подают с лесными грибами, с селедкой, с грудинкой и с чем еще только не. Рассчитывайте силы, чтобы осталось место на колдуны, «жареную бульбачку» и лидский лагер.
Suki Sushi (Лодейнопольская ул., 8)
Суши-кредо ресторатора Кати Бокучавы — рыбы должно быть больше, чем риса: из-под щедрых слайсов лосося, угря и макрели рисовый комочек действительно даже не видно. На идеальные гунканы, сашими и роллы собирается вся Катина обширная фан-база — богема от актрисы Софьи Эрнст до тенора Ильдара Абдразакова.
«Шаляпин» (Большая Зеленина, 32)
Ньюкамер Большой Зелениной — лавка кулинарии от маститых ресторанов «Шаляпин»: читай, высочайшее качество по сходной цене. Забираем отсюда на дачу намазки — смалец, хумус, сыр и паштеты, заморозку — пельмени с варениками, и утку закажите, чтобы не париться с барбекю.
Porto 19 (Большая Зеленина, 19)
Рыбный ресторан шеф-повара Мурада Бердиева, брата и коллеги автора знаменитого Birch Арслана — это комфорт-сифуд. Равиоли с крабом, гаспачо с осьминогом, пирог с лососем, соте из мидий с соусом из горгонзолы — еда с выдумкой, при этом понятная, классные морепродукты, но за резонные деньги.
Лайфстайл
В концепт-сторе Masters берем фотоальбом Денниса Хоппера, футболки с принтом Якова Хомича и жизнеутверждающие текстильные коллажи Саши Браулова
More (Большая Зеленина, 23А)
Шоурум петербургских ювелиров с винтажными английскими комодами. Наш выбор на лето — броши унисекс с жуками из костяного фарфора и уже культовая коллекция Flower бренда Alvaar с цветками четырехлистной гортензии.
Левашовский хлебозавод (Барочная ул., 4А)
Культурное пространство в памятнике конструктивизма открылось в середине 2023 года (с премии «ТОП-50» «Собака.ru»!) и уже обзавелось активной программой выставок и лекций от арт-школы Masters.
Masters Digital Gallery & Bookstore (Барочная ул., 6)
Рядом с «Футуристом» работает выставочный зал первой платформы цифрового искусства Masters с NFT и арт-инсталляциями, а также концептуальный книжно-сувенирный магазин.
«Нежно» (Большая Зеленина, 23Б)
Три в одном: кофейня, цветочный бутик и антикварная лавка. Заходим разглядывать гербарий на кофейном сервизе мануфактуры «Гарднеръ» 1880-х годов и прицениться к вазе фабрики Корниловых начала XX века.
«Поляндрия» (Большая Зеленина, 23А)
Возле ресторана «Сад» в книжном издательства «Поляндрия» берите в отпуск одиссею «Ультрамарины» Мариетты Наварро: как там описано море! И леденящий рецепторы (Гренуй отдыхает) гастропсихотриллер «Определенно голодна» Челси Саммерс.
Коломна: от Крюкова до «Адмиралтейских верфей»
Пространство Hideout в Коломне продюсируют создатели отеля Wynwood у Казанского: там свой двор они сделали арт-кластером с граффити Покраса Лампаса и джунглями на крыше
Возможно, сказалось близкое соседство с Мариинским театром: Коломна слишком долго провела в статусе спящей красавицы. Да, это и сейчас тихий центр, но год-два — и все изменится. Почему? Первое правило гастроурбанистики: если на районе начали открываться модные рестораны, а москвичи стали выкупать целые этажи в домах-памятниках регионального значения — значит, перемены неизбежны.
И давно пора! О «домике» в Коломне мечтает каждый третий петербуржец, неравнодушный к каминам и лепнине под охраной КГИОП: исторический район (пара шагов от Новой сцены Мариинского и до Большой Невы) сохранил бóльшую часть застройки XIX века. Кроме того, этот непарадный центр славится очень дружным комьюнити: объединение «Добрососедство Коломны» (лауреаты премии «Петербург будущего» редакции «Собака.ru»!) сажает деревья и реставрирует памятники, в самиздате выпускают гиды.
Группа «Это знак» — петербургские арт-терапевты: стрит-арт в Коломне «Тебя легко любить» из целой серии духоподъемных месседжей, которые они размещают в городской среде
Мультяшный барбикоровский интерьер Eggsellent нужно рассматривать: на одной из стен найдете танцующего Джона Траволту от художника Ивана Шкулипы размером меньше яйца
А вот по ресторанной части главным событием последних десяти лет можно считать разве что итальянский Romeo's, открытый Мирко Дзанини в 2012 году напротив дома Веге. Яркой фантасмагорией (а то и мóроком в духе Петербурга Достоевского) открылся в 2021 году и мгновенно сгинул ресторан Mr. Pinky, о котором судачили все.
Передовой общепит городского масштаба за границы территории прежде не заступал: от Коломны гастрокластер Новой Голландии отделяет Мойка. Но настал 2024-й, и гастроурбанистика добралась-таки и до Пряжки с Матисовым островом, тем более что последний, по слухам, выкупил крупный девелопер.
В первых рядах в Коломну въехали главные по завтракам — москвичи Eggsellent и петербуржцы Aster. Местом притяжения для всего района претендует стать Hideout: апарт-отель создателей Wynwood напротив Казанского собора — стрит-арт «Тебя легко любить» группы «Это знак» во дворе на Римского-Корсакова уже стал новым гением места. Главное, чтобы джентрификация не выселила нежно любимые коломенцами(-ками) кофейни, где они коротали все предыдущие годы, — особенно «Утро» и «Флэт». А также индийское кафе Zaika и, конечно, великую рюмочную «Успех», она же «Щука», на Декабристов.
Хайлайты
В Jam на хоспере готовят кебабы из цыпленка, овощей и ягненка, запекают морского окуня, пончики делают с языком и огуречным джемом
Крудо из морских гребешков в Romeo's делают c трюфельным понзу, гуакамоле, огурцами и имитацией икры
Хлеб из своей пекарни в Aster смыслообразующий: на бриоши укладывают яйцо и анчоусы, на ржаной — форель, на тартин (мегахит!) — красную икру
Кафе Aster в свой филиал в Коломне перевезло коронное: секси-слойки, даниши и круассаны
Милейшая атмосфера дог-френдли в Aster
Aster и Jam (Римского-Корсакова, 22)
В новейшем апарт-отеле Hideout разместились второй Aster (самые известные завтраки Петербурга!): кофе, гранд-бутер с красной икрой, дофаминовые булочки. И музыкальный бар Jam с лепешками, кебабами и коктейлями. Местный двор обещает стать едва ли не главным спотом лета '24: на лежаки уже очередь, обещают гриль и петанк.
«Лехаим» (Лермонтовский пр., 2)
Кошерный ресторан при Большой хоральной синагоге рад всем и на премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге» боролся за победу в номинации «Лучший хумус». Кроме собственно хумуса (берите с тыквой!) здесь кормят классикой (форшмак, латкес, сабих) и ближневосточной кухней в целом (суп харира и марокканские рубленые котлеты).
«Пряшка» (Матисов пер., 4)
Дух района как он есть: кафе дизайнера и художницы Анны Толстой (участница «Добрососедства Коломны») с музыкальными джемами и кинопросмотрами. Дегустируют крафт, варят турецкий чай, кормят сырниками и щечками. Стены украшены работами Ани (мастерская рядом!) и ее отца, художника и великого колориста Владимира Загорова.
«Щука» (Декабристов, 53)
Она же ООО «Успех» (судя по вывеске), или Snack Bar (на карте). Хотя чаще легендарную рюмочную зовут именно «Щукой»: зубастая рыба заявлена картинкой на двери и в сушеном виде предстает над барной стойкой. Малосольный огурец — 15 рубчиков, стопка горькой от 65, персонажи, разговоры — погружение в посконный ЛенинградПетербург полное.
Eggsellent (наб. Мойки, 102)
Основательницы московского проекта мимимишных завтраков all day long Светлана Михалева и Полина Юрова в Петербурге обзавелись целым кафе — глиттер, фуксия и цыплячий желтый. А еще очень радостные трюфельно-апельсиновый бенедикт, драники с крабом, сливочный булгур с шалфеем и кэнди-шоп с домашними глазированными сырками.
Romeo's (Римского-Корсакова, 43)
Рестораны Мирко Дзанини пользуются среди экспатов тотальным респектом, а его Little Italy на Итальянской — городской краш с 2012 года. Romeo's — более парадный, с чопорным залом и кондитерской. Заказывайте домашнюю пасту с тунцом конфи и за лимончелло смакуйте предстоящий поход на «Любовный напиток» в Мариинский.
Лайфстайл
Moika 104 Gallery (наб. Мойки, 104)
Камерная галерея совриска с вернисажами и концертами. Выставляют отечественных художников: открыли здесь для себя молодой талант — Ивана Волкова: почти Волигамси, но только акварелью.
«Союз Печатников» (Печатников, 17)
Книжный магазин: классика, современная проза, поэзия, нон-фикшн. И артпространство: каждую неделю «Коломенские среды» — концерты, где чего только не услышишь: паралитургическую музыку, индийские раги и Рубинштейна на домре.
Лоцманские бани (Лоцманская ул., 20)
Русская парная, финская сауна, бассейн с проточной водой, квас и чай — золотой стандарт. Из удивительного: история с 1847 года, олдскульные женские и мужские дни и топят по-старинному — березовыми дровами.
Библиотека «Старая Коломна» (Римского-Корсакова, 16/2)
Культурно-образовательный центр из экосистемы библиотек знаменитой Лермонтовки. «Коломенские чтения» и вечера с настолками, лекторий, камерные концерты, экскурсии — программа насыщенная.
Концертный зал Мариинского театра (Писарева, 20)
Сцену современной площадки Мариинского можно переформатировать и под советскую оперетту, и для Шоссона в исполнении маэстро Гергиева. Фестиваль «Звезды белых ночей» идет до июля: за билетами охотимся заранее.
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