Объясни свою маленькость: 12 микрокофеен в Петербурге

«Человек и пароход»

Опытный обжарщик Коля Чистяков удивляет кофейных гиков зерном из Китая и Вьетнама — стран, на фермы которых он специально едет за «зеленкой». В «ЧиП» зерно собственной обжарки, занимаются ей в Москве. В кофейнях же точно расскажут все, что знают про Азию и предложат попробовать в классических кофейных напитках (рекомендуем взять «Полундру» и попробовать капучино и эспрессо вместе), либо в их фирменном фильтре — с карри и лимоном. И все это на маленьких корнерах!

«Московский рынок» — ул. Решетникова, 12

«Василеостровский рынок» — Большой просп. В.О., 16/14Б