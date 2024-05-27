Объясни свою маленькость: 12 микрокофеен в Петербурге

Попробуй отыщи! Во дворах и парках Петербурга есть достойный спешелти-кофе. Рассказываем, куда зайти на быстрый шот эспрессо и прохладный бамбл.
«ТЧК»
В школе этой кофейни учились многие бариста Петербурга, а фото чашки фильтра и вишневого пирога среди тюльпанов на старой «Ладе» делал каждый, кто здесь бывал (и не только петербуржец). Заслуженно главный кофейный спот Петроградки со знаменитым баноффи пай, куда приезжают любители кофе с разных концов города.
ул. Мира, 11
«Ворлд»
Продолжаем гулять по Петроградскому острову — новый микропроект с напитками разных стран, основанных на кофе (вот и расшифровка названия). Тут готовят раф «Страна гор» с домашним урбечем, полезный «Дошаб» с кардамоном и тутовым пекмезом (соус шелковицы) и черный кофе на зерне из Дагестана.
Каменноостровский просп., 17
Велокафе «Вираж»
Все рейсеры и велолюбители знают этот плейс! Сначала кофейня была оснащена только ремонтным велосипедным центром, а сейчас — бильярдной Kiks и собственным радио! На террасе летом среди расписанных граффити стен остаемся перекусить «чизгрилем», а запиваем все бодрым фильтром.
ул. Марата, 56-58/29
«Нарушители»
За полицейским участком спряталась кофейня с логичным названием. Здесь уже несколько лет под яркими флажками на веранде часто приходят сыграть партию в шахматы или почитать книгу, а также выпить кофе или какао за завтраком. Недавно руководство сменилось и проект поменялся, но это отличный повод зайти на тест нового меню.
ул. Маяковского., 37Г
Pitcher на «Парке Победы»
У подножия монументального здания Российской национальной библиотеки, где от метро к МСГ (Межвузовский студенческий городок) проходит много студентов, найден достойный кофе. Внутри два стула и один стол, летом места появляются на террасе: сесть вряд ли получится, поэтому только to go. Зато в этом районе лучше кофейных напитков вы не найдете!
Бассейная ул., 12
«Человек и пароход»
Опытный обжарщик Коля Чистяков удивляет кофейных гиков зерном из Китая и Вьетнама — стран, на фермы которых он специально едет за «зеленкой». В «ЧиП» зерно собственной обжарки, занимаются ей в Москве. В кофейнях же точно расскажут все, что знают про Азию и предложат попробовать в классических кофейных напитках (рекомендуем взять «Полундру» и попробовать капучино и эспрессо вместе), либо в их фирменном фильтре — с карри и лимоном. И все это на маленьких корнерах!
«Московский рынок» — ул. Решетникова, 12
«Василеостровский рынок» — Большой просп. В.О., 16/14Б
Forget Me Not
Если вы гуляете по Таврическому саду и вдруг захотели кофе с круассаном — вам сюда! Действительно микрокофейня, размером 2х2, где заваривают зерна от «Сварщицы» и Submarine, а выпечку привозят из «Футуры» и Babka bakery.
Таврическая ул., 19
RASSVET
С уютной зеленой верандой во дворе дома с ротондой на Гороховой спрятался рассвет! Кофейня недавно переоткрылась после «зимней спячки» и снова наливает дринки в стаканчики с сухоцветами. Отличная тихая локация, о которой мало кто знает.
Гороховая ул., 57
«Хороший тигр»
В одном из дворов Коломны (вход через первую арку после Садовой улицы) сестры-близняшки Вероника и Вика Нелипа (работали в Москве у Александра Оганезова и в ресторане Gentle) заведуют маленькой кофейней с зернами от петербургских обжарщиков Sibaristica. Тирамису в банке и «вишневая штучка» — маст-хэв десерты, в меню напитков — и классика, и авторские. От создательниц можно приобрести авторские украшения, зимой — хенд-мейд елочные игрушки.
Вознесенский пр., 45
«КофевАрка»
Арка, в которой придется задержаться на кофе! На память оставят автограф на стаканчике и много впечатлений от общения с бариста. Вход точно найдете: ориентируйтесь на ярко расписанные стены и бумажные кораблики, свисающие сверху.
1-я Красноармейская ул., 22
Сozy
Еще одно место в Таврическом саду! Спешлти-кофейня, где напитки отдают только навынос. Кроме кофе — какао от Amaizing Cacao, четыре варианта домашнего лимонада и мороженое.
Кирочная, 50 лит. Б
Casimir Coffee
Ищите красочные репродукции картин Малевича, благодаря которым и появилось название места. За стойкой предлагают кофе собственной обжарки или большой выбор других лотов, а еще по выходным — turkish coffee weekend — кофе из турки.
Малая Посадская ул., 12В
Текст: Анастасия Манаенкова
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