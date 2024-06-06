Что значит быть сомелье оливкового масла? Как выбирать и дегустировать extra virgin? Рассказывает гречанка Парфена Алиханиду

Что значит быть сомелье оливкового масла?

Чтобы стать сомелье международного класса, необходимо пройти обучение, к примеру, в школе при мировой организации Olive Oil Times (ассоциация Olive Oil Times Education Lab и International Culinary Center каждый год предлагают обучение оливковому маслу в Нью-Йорке, Калифорнии и Лондоне). Основные преподаватели, конечно, греки, испанцы и итальянцы. Сомелье оливкового масла распространены по всему миру, ведь сегодня оливки отжимают не только в странах Средиземноморья, но и в Австралии, Японии, Бразилии, Китае, Чили, Аргентине, Португалии, ЮАР.

В России очень популярны школы винных сомелье, но нет ни одной оливковой. Я знакома с сомелье оливкового масла, москвичкой Ольгой Беклемишевой, она мой первый учитель! Ольга окончила две школы сомелье: в Лондоне и Валенсии, и именно с ее легкой руки я стала ученицей в Olive Oil Times.

Также существует международная некоммерческая организация Womenin olive oil, которая поддерживает всех женщин, так или иначе соприкасающихся с оливковым маслом (это и сомелье, и производители, и девушки, участвующие в продажах).

Для чего нужны сомелье оливкового масла?

Когда производитель отжал оливки, он не может сразу разливать масло по бутылкам. Для начала ему нужно пройти сертификацию в специальной лаборатории, где подтвердится (или нет) категория extra virgin. Масло может опуститься ниже – virgin olive oil, а может и вовсе уйти в lampante (масло, не пригодное для употребления в пищу). А это уже другая ценность и стоимость продукта.

Далее производителю необходимо пригласить профессиональную сертифицированную панель дегустаторов, состоящую из 8-12 человек. Эти сомелье при помощи своих органов обоняния, вкусовых рецепторов и определяют категорию. Как именно это происходит, я как раз и показываю на своих дегустациях. Масло может спуститься в категорию ниже уже при наличии дефекта в аромате!

Ежегодно в мире проводится множество международных конкурсов оливковых масел: Нью-Йорк, Париж, Афины, Берлин, Токио, Лондон, Амстердам. Лучшие из лучших соревнуются в праве доказать профессионализм, переживая за свой продукт как за родного ребенка. Это дает возможность независимо выбрать идеальные образцы среди урожая каждого года для импортеров и потребителей.