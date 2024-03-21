Вина из местных сортов — хит любого бара! Вот 10 российских автохтонных сортов винограда, которые стыдно не знать

Глобализация затронула и виноделие. Сегодня вина, в массе своей, делают по одинаковой технологии и из небольшой группы сортов винограда, которые называют международными. В результате какой-нибудь каберне совиньон из Южной Америки практически ничем не будет отличаться от своего тезки из Южной Африки, Австралии или Восточной Европы. С универсальной продукцией производителям и продавцам работать легче, чем с нишевой.

На планете насчитываются тысячи автохтонов, но вин из них делается куда меньше, чем из международных.

Но в последнее время наметилась прямо противоположная тенденция, которая очень радует ценителей вина. Люди все чаще ищут что-то особенное, не усредненное, вино, которое отличается от всех прочих своим вкусом и ароматом. Обычно такие напитки рождаются из автохтонных сортов винограда.

На планете насчитываются тысячи автохтонов, но вин из них делается куда меньше, чем из международных. Однако не исключено, что через какое-то время мир, изрядно подуставший от «глобального каберне», развернется в их сторону.