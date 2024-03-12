Петербург — шоколадная столица России! Вот 5 доказательств: лучшие локальные бренды haute cuisine

За последнее десятилетие Петербург стал не только гастрономической, но и шоколадной столицей России. Потому что здесь базируются сильнейшие игроки этого рынка и самые яркие бренды. Стольких вариантов дегустаций шоколада нет ни в одном городе страны, а может быть, и мира.
Что пробовать?
«Культура»
Полтора года мы следим, как конфетная фабрика «Культура» буквально захватывает пространство и наши сердца. Сейчас у них пять собственных монобрендовых магазинов, партнерская сеть в 20 городах, коллаборации с Комитетом по культуре Петербурга, Эрмитажем и Домом Радио. Фишка в том, что «Культура» — единственная в России конфетная фабрика с объемом более миллиона конфет в год, которая полностью работает на bean-to-bar шоколаде.
«Мы собирались делать идеальные конфеты — и никак иначе. Поэтому я принципиально хотела работать только на bean-to-bar еще на этапе идеи фабрики. Его вкус сильно отличается от ординарного (того, что вы чаще всего видите на полках магазинов!), — рассказывает бренд-кондитер Женя Шефер. — В “привычном” варианте — это пережаренные какао-бобы (отсюда горечь), сахар и ванилин. У какаобобов высшей категории “фино де арома” есть собственная кислотность, фруктовость, ягодность, много оттенков вкуса».
Шоколад для «Культуры» производит Amazing Cacao, и в некоторых конфетах кондитеры делают «бленд» из четырех разных видов. Так, в «Брауни Холодок» — конфета с золотой медалью «Лучший продукт России»! — на основу из темного эквадорского шоколада с тоном орехов и индийской какао-крупки с ярким вкусом специй и кураги кладут прослойку белого перуанского шоколада, у него нежный цветочный аромат. Эту композицию покрывают молочным шоколадом из эквадорских какао-бобов.
culturakonfet.ru
Шоколад из коллаборации Snap Chocolate с Александринским театром
Snap Chocolate
В 2019 году Иван Спиридонов и Екатерина Гущина отправились в путешествие по Азии. Их удивило, насколько плитки из Индонезии, Малайзии, Сингапура отличаются друг от друга. На тот момент они были далеки от мира шоколада: Иван занимался продажами, а Екатерина — маркетингом. С тех пор пара загорелась идеей поделиться открытиями, которые вдохновили их самих. Они совершили путешествие на плантации какао-бобов, погрузились в нюансы их выращивания и обработки, посетили несколько bean-to-bar производств в Юго-Восточной Азии, обучились технологиям производства и методикам дегустации.
С 2020 года Илья и Катя делают bean-to-bar шоколад в Петербурге. Их флагманская (и самая популярная!) линейка Single Origin — это четыре вида шоколада из какао-бобов с разных терруаров. Лучше пробовать все вместе, чтобы понять разницу: например, уловить ноты цитруса и тропических фруктов, свойственные региону Амбанья с острова Мадагаскар. Или почувствовать табак и чернослив в шоколаде из бобов из Доминиканской республики. Кроме того, SNAP делают вкусовой шоколад, то есть с разными добавками. Например, кофе или чай матча. Спешиалы и лимитки создают с Александринским театром, «Подписными изданиями», «Севкабель Портом». В оформлении используют работы петербургских художников Максима Саввы и Лизы Одиноких, подчеркивая, что bean-to-bar шоколад — это в первую очередь творчество.
snapchocolate.ru
Lubaica
Модель Любовь Басинова сначала увлеклась вегетарианством и здоровым питанием. «Было 8 марта 2019 года, мой молодой человек решил сделать бизнес на клубнике в шоколаде. Ее покрывали бельгийским шоколадом, но я уже понимала, что он не полезный. И мне это не нравилось». — делится будущая основательница бренда имени себя LUBAICA. Она решила попробовать делать шоколад сама и пошла на обучение к Марине Осадченко в Chocoschool, где впервые попробовала ароматичные какао-бобы.
«Шоколад полностью поглотил меня!» — говорит Люба и сегодня делает несколько видов плиток на основе какао-бобов из Индии и Перу. Но главный продукт LUBAICA — шоколадные веганские батончики с чистыми составами. Представьте себе «Сникерс», сделанный по канонам ЗОЖа. Или батончик без рафинированного сахара со вкусом имбирного пряника. Вот в этом и кроется успех бренда. LUBAICA продается на маркетплейсах и в экомагазинах по всей стране: едим смело, забываем о чувстве вины.
lubaica.ru
WITCH SWEETS
Тренер-реабилитолог, ЗОЖтехнолог Ольга Позднякова одной из первых в Петербурге начала делать bean-to-bar шоколад больше семи лет назад: «Я очень люблю сладкое, но спорт и традиционные сладости плохо сочетаются. Мне не хотелось жертвовать ни вкусом, ни своим здоровьем». Сегодня Позднякова делает плитки и конфеты для частных клиентов, их нельзя купить в ретейле, но они стоят того, чтобы лично написать Ольге. Она сама разрабатывает рецептуры и консультируется с эндокринологами, подбирает составы даже при длинных списках ограничений в питании.
Плитки под брендом Witch Sweets делают из редких какао-бобов. Ольга много экспериментирует с обжаркой и технологиями — грандиозный опыт в пищевом производстве позволяет. А конфеты дают еще большее пространство для творчества. Коллекции вкусов Witch Sweets меняются по сезону. К весне появится Apple Pie — «яблочный пирожок» из концентрированного яблочного сока, миндаля, специй и какао-бобов Перу Чулуканас. А главный хит — конфеты «Соски Венеры»: это «Каракум», воссозданный по советским ГОСТам, но в ЗОЖ-варианте.
Лиговский пр., 50
Где пробовать?
Автор этого материала, эксперт по шоколаду и организатор салона «Пьяная вишня» Виктория Дим
- Amazing Cacao
Попробовать линейку вкусов шоколада бренда можно в нескольких вариантах: на регулярных экскурсиях по фабрике для новичков и в ресторане Theobroma на Петроградке. Первый вариант за 1000 рублей подойдет для первого знакомства с какао-бобами, приходить можно с детьми от 8 лет. Посмотрите производство, попробуете какао-бобы и фирменный шоколад. Для тех, кто хочет понять процесс изнутри и разложить для себя все по полочкам. К тому же это единственное место в России, где вы можете попробовать мякоть и бобы редкого вида Theobroma grandiflorum, он же Купуасу — «младший брат» шоколадного рода с очень необычным вкусом. Второй вариант — дегустация в ресторане Theobroma с элементами медитации и арт-терапии (3500 руб.). Подойдет тем, кто хочет узнать, как вкус шоколада раскрывает чувственность и пробуждает эмоции. Это уже про творчество.
- Дегустации на конфетной фабрике «Культура»
В атмосферных интерьерах старинной фабрики на территории квартала «Брусницын» дегустации проводят раз в неделю по субботам. Есть два варианта — «Культурная дегустация» с конфетными хитами и «Бескультурная дегустация» с алкогольными конфетами, которыми славится фабрика. Оба варианта — по 1900 рублей. Повествование сосредоточено как на вкусах шоколада (и алкоголя), которые формируют вкус конфет, так и на истории самой фабрики. Если любите конфеты, а не плиточный шоколад — вам сюда. Если хотите еще выпить в процессе — тоже.
- Салоны «Пьяная вишня»
Новые дегустационные салоны про шоколад и вино в эстетичных локациях. Идея в том, что вы пробуете плитки от разных шоколатье России и зарубежья. Только по шоколаду проводят пять вариантов салонов: базовый «Знакомство с шоколадом», увлекательный «История шоколада», вкусовые опыты «Молочный шоколад» (где можно попробовать, например, шоколад с молоком верблюда) и острая тема «Шоколад с перцем». Главный хит салонов — дегустация «Шоколад и вино», где понимание, насколько эти продукты близки, меняет мировоззрение. Представляете себе, например, шоколад, похожий на шардоне или бордо? А он есть. Дегустации 18+ проводит сомелье и сертифицированный эксперт по шоколаду Виктория Дим.
- Мастер-классы в Witch Sweets
В студии на Лиговском проводят частные мастер-классы для взрослых и детей, а также ведут профессиональные программы для кондитеров. Можно попробовать самому сделать плитки или конфеты, а потом забрать их с собой. Мероприятие разрабатывают по вашим пожеланиям, поэтому цена формируется по запросу — пишите в социальные сети компании.
Текст: Виктория Дим
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