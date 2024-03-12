Петербург — шоколадная столица России! Вот 5 доказательств: лучшие локальные бренды haute cuisine

«Культура»

Полтора года мы следим, как конфетная фабрика «Культура» буквально захватывает пространство и наши сердца. Сейчас у них пять собственных монобрендовых магазинов, партнерская сеть в 20 городах, коллаборации с Комитетом по культуре Петербурга, Эрмитажем и Домом Радио. Фишка в том, что «Культура» — единственная в России конфетная фабрика с объемом более миллиона конфет в год, которая полностью работает на bean-to-bar шоколаде.

«Мы собирались делать идеальные конфеты — и никак иначе. Поэтому я принципиально хотела работать только на bean-to-bar еще на этапе идеи фабрики. Его вкус сильно отличается от ординарного (того, что вы чаще всего видите на полках магазинов!), — рассказывает бренд-кондитер Женя Шефер. — В “привычном” варианте — это пережаренные какао-бобы (отсюда горечь), сахар и ванилин. У какаобобов высшей категории “фино де арома” есть собственная кислотность, фруктовость, ягодность, много оттенков вкуса».

Шоколад для «Культуры» производит Amazing Cacao, и в некоторых конфетах кондитеры делают «бленд» из четырех разных видов. Так, в «Брауни Холодок» — конфета с золотой медалью «Лучший продукт России»! — на основу из темного эквадорского шоколада с тоном орехов и индийской какао-крупки с ярким вкусом специй и кураги кладут прослойку белого перуанского шоколада, у него нежный цветочный аромат. Эту композицию покрывают молочным шоколадом из эквадорских какао-бобов.

culturakonfet.ru