Российский оранж: что выбирать? Выдержанные в дубе, на гибриде советской селекции или янтарный гевюрцтраминер

Яркие, смелые, небанальные — это про оранжи. Насыщенные ароматы, высокая танинность — далеко не все сразу понимают стиль таких вин, но с каждым годом клуб их фанатов становится все многочисленнее. Рассказываем, чем еще они хороши.
«Апельсиновое» название напиткам придумал один английский импортер, а виноделы предпочитают называть эти вина янтарными. Оранжевые, янтарные или, как их еще называют, «скин-контакт» вина, на самом деле, белые, но созданные по технологии красного.
Чаще всего при производстве обычного белого вина свежесобранные ягоды немедленно пускают под пресс и кожицу винограда отделяют от сока сразу, без длительного контакта одного с другим. Для создания более ароматного белого вина применяют технику холодной мацерации: целые ягоды на короткое время для насыщения сока полифенолами помещают в холод. В создании янтарного напитка время контакта сока и кожицы идет иногда на месяцы. Совсем как у красного вина.
Насыщенные танинные оранжи прекрасно подходят к мясу
Оранжей много, но родина мощных, создающихся с участием гребней, тонких веточек, на которых крепятся ягоды винограда — Грузия. Именно там, в Кахетии, зародилась эта старинная технология. Вощенные натуральным пчелиным воском глиняные емкости квеври вкапывают в землю и засыпают в них раздробленные ягоды спелого винограда вместе с гребнями. Оставляют надолго для медленного сбраживания, а перед розливом в бутылки выдерживают дополнительно. В результате получают яркое, в меру оксидированное, насыщенное и крепкое вино. Оранжи по-грузински подходят к ярким и густым блюдам грузинской, азиатской и других этнических кухонь.
Но начать знакомство с оранжами можно с более мягких вин, золотистый цвет которым придает только кожица белого винограда. Их называют вина с мацерацией на кожице или скин-контакт. У них медно-золотистый цвет с багрянцем, аромат мармелада, конфитюра, цукатов, медовые ноты и чуть терпкий вкус с долгим тягучим послевкусием. Эти вина удивительно гибкие. Если вы собираете на ужин гостей и готовите разнообразные блюда, скин-контакт будет универсальным вином вечера, подходящим и под жареное мясо, и под сырую рыбу, и под грибы, и под овощи. Японская кухня будто создана для них: выступающий уровень кислотности, ощутимые танины и яркий аромат оранжей благосклонно принимают дерзкие японские соусы. Поэтому накануне уютного вечера с сериалом и суши-роллами даже не ломайте голову, что выпивать.
В России настоящий бум оранжей. От Волги до Терека виноделы экспериментируют со стилями, и вы можете попробовать янтарные вина и с участием гребней, и без, и из амфоры, и из дуба. В дело идут и популярные международные сорта, и местные автохтоны, и даже возрождаемые сейчас сорта советской селекции.
На виноградниках ESSE и KACHA VALLEY в Крыму делают один из самых дружелюбных российских оранжей. Выдержан в дубе, а в бутылке — печеное яблоко, поджаренный тост, мед, ирис, орешки и шорох осенних листьев.
Молодая семья виноделов Ярослав и Юлия из винодельни «Узунов» показывают класс на гибриде советской селекции — цитронном магарача. Цитрусовые цукаты, лимонный пирог, ромашка, чай с медом и капля искрящейся летом кедровой смолы.
Павел Швец готовит янтарный гевюрцтраминер, который проводит в контакте с кожицей целых две недели, а затем выдерживался в дубе, чтобы по-настоящему удивить и почитателей сорта и даже его противников. Мандариновая цедра, сушеный кумкват, личи, розовое масло, гвоздика, при этом плотное, тягучее тело.
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