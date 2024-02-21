Российский оранж: что выбирать? Выдержанные в дубе, на гибриде советской селекции или янтарный гевюрцтраминер

Оранжей много, но родина мощных, создающихся с участием гребней, тонких веточек, на которых крепятся ягоды винограда — Грузия. Именно там, в Кахетии, зародилась эта старинная технология. Вощенные натуральным пчелиным воском глиняные емкости квеври вкапывают в землю и засыпают в них раздробленные ягоды спелого винограда вместе с гребнями. Оставляют надолго для медленного сбраживания, а перед розливом в бутылки выдерживают дополнительно. В результате получают яркое, в меру оксидированное, насыщенное и крепкое вино. Оранжи по-грузински подходят к ярким и густым блюдам грузинской, азиатской и других этнических кухонь.

Оранжевые, янтарные или, как их еще называют, «скин-контакт» вина, на самом деле, белые, но созданные по технологии красного.

Но начать знакомство с оранжами можно с более мягких вин, золотистый цвет которым придает только кожица белого винограда. Их называют вина с мацерацией на кожице или скин-контакт. У них медно-золотистый цвет с багрянцем, аромат мармелада, конфитюра, цукатов, медовые ноты и чуть терпкий вкус с долгим тягучим послевкусием. Эти вина удивительно гибкие. Если вы собираете на ужин гостей и готовите разнообразные блюда, скин-контакт будет универсальным вином вечера, подходящим и под жареное мясо, и под сырую рыбу, и под грибы, и под овощи. Японская кухня будто создана для них: выступающий уровень кислотности, ощутимые танины и яркий аромат оранжей благосклонно принимают дерзкие японские соусы. Поэтому накануне уютного вечера с сериалом и суши-роллами даже не ломайте голову, что выпивать.

В России настоящий бум оранжей. От Волги до Терека виноделы экспериментируют со стилями, и вы можете попробовать янтарные вина и с участием гребней, и без, и из амфоры, и из дуба. В дело идут и популярные международные сорта, и местные автохтоны, и даже возрождаемые сейчас сорта советской селекции.