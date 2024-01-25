Журналисты зовут глу-глу новым пивом. И правильно! Эти дерзкие, сочные вина очень нравятся молодежи, которая между снобским миром вина и свойским пивным обществом, выбирает последнее. Вина глу-глу — это та самая современная эстетика: не пользоваться макияжем и отлично выглядеть, потому что хорошо выспался и потратил кучу денег на уход за собой, или это небрежно носить драную, застиранную футболку, которую на самом деле сшил самый востребованный дизайнер. Глу-глу, как черная икра на чипсе, высшая форма люкса, одновременно отрицающая и подчеркивающая элитарность. Это новое прочтение старого стиля вин, какими они были до технической революции. Консерваторы принимают глу-глу со скепсисом, но людям с тонко настроенными рецепторами они трепетно и ловко ложатся на язык и на душу.

Глу-глу в России

Российские винодельни пока редко играют в глу-глу. Мало пока у нас вин, что можно «глушить», начиная с завтрака и до самого легкого ужина, чтобы утром встать бодрыми и начать день с тренировки. Мало такого, чтобы освежало, по голове солнечным ударом алкоголя не било и с едой не спорило. Мало, но есть.