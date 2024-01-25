Вина в стиле «глу-глу» стремительно завоевывают мир. Винный промоутер, автор множества крутых винных карт, концепций, статей, мероприятий Влада Лесниченко считает, что глу-глушные вина — это новый краш, и объясняет, почему.
Влада Лесниченко, винный промоутер, автор концепций и винных карт многих ресторанов
Звукоподражательное слово glou-glou французы используют как существительное, как прилагательное и как глагол. Слышите! Где-то откупорили бутылку, самозабвенно льют вино в бокал и наслаждаются им большими глотками: «глу-глу» или скорее «буль-буль» по-нашему.
В международный обиход glou-glou вошло примерно в 2003 году с возвращением старой новой моды на легкие, ароматные, ягодные, низкоалкогольные, высококислотные вина. Вина-компаньоны. Вина для любой ситуации, времени года и суток. Без проблем сопровождающие какую угодно еду, любое настроение, любой повод, а особенно его отсутствие.
Глуглушные вина - это легкие напитки для легкого общения по любому поводу. И даже без повода.
Первые глу-глушные вина (кстати, возможно, и от слова «глушить», то есть обильно пить) — это французские красные вина из Божоле и Луары. Методика такая: углекислая или карбоническая мацерация, проходящая прямо внутри неповрежденных ягод винограда, или просто краткая выдержка и розлив без фильтрации. Затем мир вспомнил об историческом методе получения легких пузырьков — о шипучих винах ансестралях или петнатах с дображиванием в бутылке. А дальше к категории глу-глу подключились и хрустящие молодые белые, сочные розовые и даже золотистые оранжи…
Глу-глу вина могут быть белыми, розовыми, красными. Тихими и игристыми. Главное — они легко пьются.
Журналисты зовут глу-глу новым пивом. И правильно! Эти дерзкие, сочные вина очень нравятся молодежи, которая между снобским миром вина и свойским пивным обществом, выбирает последнее. Вина глу-глу — это та самая современная эстетика: не пользоваться макияжем и отлично выглядеть, потому что хорошо выспался и потратил кучу денег на уход за собой, или это небрежно носить драную, застиранную футболку, которую на самом деле сшил самый востребованный дизайнер. Глу-глу, как черная икра на чипсе, высшая форма люкса, одновременно отрицающая и подчеркивающая элитарность. Это новое прочтение старого стиля вин, какими они были до технической революции. Консерваторы принимают глу-глу со скепсисом, но людям с тонко настроенными рецепторами они трепетно и ловко ложатся на язык и на душу.
Глу-глу в России
Российские винодельни пока редко играют в глу-глу. Мало пока у нас вин, что можно «глушить», начиная с завтрака и до самого легкого ужина, чтобы утром встать бодрыми и начать день с тренировки. Мало такого, чтобы освежало, по голове солнечным ударом алкоголя не било и с едой не спорило. Мало, но есть.
Фото: архив автора
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