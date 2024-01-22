10 отечественных продуктов, которые идеально подойдут к российскому вину

Сыры

Сыры сложно хранить долго, их запас надо регулярно обновлять, но вряд ли это составит большую проблему. Сочетание красного с выдержанными сырами эксперты некоторое время назад признали не таким уж потрясающим, но любителям совиньона блан определенно стоит держать в холодильнике козий сыр, который в России научились делать вполне убедительно. Ценителям сладкого стоит обратить внимание на сыры с голубой плесенью. А самые выдержанные алтайские составляют неожиданно удачную пару к игристым.

Орехи

Стандартная винная закуска, и в этом нет ничего плохого. Орехи можно подать как есть, а можно в составе блюд: это один из лучших продуктов, чтобы сдвинуть сочетаемость в сторону более танинных или полнотелых вин. Очень удобно для таких манипуляций использовать дагестанские ореховые пасты-урбеч: например, подать их на крекерах или со свежими овощами к модным оранжевым винам, будь то петнаты или тихие образцы.