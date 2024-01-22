10 отечественных продуктов, которые идеально подойдут к российскому вину

В хороших поваренных книгах обычно есть глава о том, какие консервы и долго хранящиеся продукты стоит иметь дома, чтобы всегда быть готовым к неожиданным гостям или приготовлению ужина после приезда из отпуска. Для тех, кто часто дегустирует вино дома, этот список стоит расширить. Происхождение стратегического запаса закусок для гастрономического пейринга с вином может быть любым, но к российским винам и продукты логично подбирать отечественные.
Сыры
Сыры сложно хранить долго, их запас надо регулярно обновлять, но вряд ли это составит большую проблему. Сочетание красного с выдержанными сырами эксперты некоторое время назад признали не таким уж потрясающим, но любителям совиньона блан определенно стоит держать в холодильнике козий сыр, который в России научились делать вполне убедительно. Ценителям сладкого стоит обратить внимание на сыры с голубой плесенью. А самые выдержанные алтайские составляют неожиданно удачную пару к игристым.
Орехи
Стандартная винная закуска, и в этом нет ничего плохого. Орехи можно подать как есть, а можно в составе блюд: это один из лучших продуктов, чтобы сдвинуть сочетаемость в сторону более танинных или полнотелых вин. Очень удобно для таких манипуляций использовать дагестанские ореховые пасты-урбеч: например, подать их на крекерах или со свежими овощами к модным оранжевым винам, будь то петнаты или тихие образцы.
Мясные деликатесы
Вяленое и копченое мясо в домах тех, кто предпочитает красное, должно быть всегда. Кроме фермерских вариаций на тему вяленой говядины, стоит обратить внимание на вяленую оленину, способную выдержать напор даже очень мощных красных и выступить прекрасным компаньоном для дегустации взрослых красных каберне совиньонов. Башкирский или татарский вяленый гусь по технологии приготовления близок к итальянскому прошутто и в винном плане так же универсален: отлично смотрится и с игристыми по классическому методу, и с легкими красными из «пино нуара».
Сушеные ягоды
Обычно сушеную вишню и клюкву подают к чайному столу, но этим их возможности не исчерпываются. Почти все сушеные ягоды и сухофрукты очень эффектно подчеркивают перекликающиеся ароматы и вкусы в портвейнах и других крепленых винах. Не хуже может выступить и белевская пастила.
Креветки
Гордость российских морей, северная креветка с ее сладковатым вкусом, лучше всего смотрится в сыром виде. Обычно ее дополняют какими-нибудь фруктовыми кисло-сладкими заправками на основе лимона, маракуйи, фейхоа и т. п. Классические рекомендации предлагают белое с таким же тонким изысканным вкусом, например рислинг. Но и полусухой рислинг будет выглядеть в компании креветок отлично.
Вяленая рыба
Первая мысль при фразе «алкоголь к вяленой рыбе» — разумеется, пиво. Но такая закуска отлично сочетается и с вином. По вкусу вяленые чехонь, густера, плотва, корюшка и другие виды отличаются, но обычно ко всем ним подходит плотное и достаточно кислотное белое, которое выдержит крепкий соленый вкус. Шардоне без выдержки в дубе будет в самый раз. Только не стоит хранить вяленую рыбу слишком долго — пересохшую чехонь никакое вино не спасет.
Чипсы
Чипсы к игристому — это новый тренд. Но без ароматизаторов и всяческих добавок. Только с морской солью.
Паштеты
Паштеты, конечно, не продукт, а блюдо, но сейчас уже есть достойные версии в банках, которые долго могут храниться в холодильнике и стать спасением, когда нужно оперативно сервировать набор элегантных закусок. Самый распространенный вариант — паштет из куриной печени, к которому идеально подходят пино нуары или не самые простые и дешевые розовые из «каберне фран», «сира» или «красностопа».
Соленая и копченая рыба
В этой категории выбор еще больше: от ходовых скумбрии и селедки до деликатесных омуля и тугунка. Солят обычно жирные сорта, а вот коптят любые, включая совсем нежирных судаков и карасей. К более постным видам лучше подобрать вино с шелковистой текстурой, которая уравновесит сочетание: выдержанные в дубе шардоне или вионье обычно справляются с задачей. Более жирные, включая селедку, предполагают большую кислотность, в российских условиях надежнее всего в этой категории выступает рислинг. Для самой роскошной подачи стоит выбрать самые сухие версии игристого. Кстати, и рислинг, и сухое игристое замечательно пьются с солеными огурцами, если уж дома совсем ничего больше нет.
Соленые грибы
Одна из опор русской кухни и непременные участники закусочного стола, который сервируют обычно под водку или настойки. Но и грузди, и рыжики, и белые прекрасно смотрятся в винной компании. Если грибы солили в дубовых бочках, то и вино нужно брать с хорошей выдержкой, если солили без затей в стекле, то вино можно брать с недолгой выдержкой в дубе. Проще всего в любой из этих категорий найти шардоне или рислинг.
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