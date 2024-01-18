Шампанское к чипсам с крабом и тако к розе: новые правила эногастрономических союзов

Многие века о том, что к еде надо подбирать какие-то специальные вина, никто даже не задумывался: в тех регионах, где вино делали, его подавали с тем, что тут было принято готовить. Со временем, когда постройка железных дорог и пароходов подтолкнула развитие торговли, вина, в первую очередь французские, начали попадать на столы, находящиеся в сотнях, а потом и в тысячах километров от места их производства. И именно там, в первую очередь в Англии, и возникли те правила, которые в течение XX века превратились в незыблемый канон: бордо к стейку, сотерн к сырам с голубой плесенью и т. д. В конце столетия, когда высокая кухня начала постепенно, а потом и все более радикально отходить от французской классики, сомелье поняли, что полученные знания не всегда применимы, ведь никто не учил их подбирать вина к «деконструированному тартару» или пене из майонеза. В результате за последние 20 лет правила эногастрономических сочетаний изменились едва ли не сильнее, чем сама кухня.

Для современного учебника эногастрономии главный пункт звучит так: ориентируйтесь на собственный вкус.

На свой вкус

Разумеется, правила никуда не делись, и даже стали сложнее, поскольку вместо набора из названий блюд и вин превратились в систему, помогающую соединять любые вкусы и ароматы. Теперь она применима к результату сколь угодно разнузданной поварской фантазии, единственный недостаток — такая система требует довольного долгого изучения и практики. Но это не значит, что обычные люди не могут ей пользоваться: у любого толстого учебника всегда есть краткая практическая выжимка. Для современного учебника эногастрономии главный пункт этой выжимки звучит так: ориентируйтесь на собственный вкус. Если вам нравится густое тяжелое красное с креветками или невесомый пино блан со стейком, никакой винный эксперт не может вам запретить. Другое дело, что к правилам люди обычно обращаются в случаях затруднений и неуверенности. Тогда можно опираться на базовые принципы.