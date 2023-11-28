«Новое поколение требует других денег» — рестораторы о кадровом голоде в Петербурге

Aster, Rene, Gills

«Самый главный крах был в пандемию. Тогда не было надёжности в плане оплаты труда. Единицы платили за неработающие заведения. Очень большое число людей, которые рассматривали эту работу, понимали, что это очень зыбкая среда. Плюс среда в целом демократизировалась в разрезе 10 лет, открылось много простых кафе, в которых не принято оставлять большие чаевые. Сотрудник зала уже не очень завидная, денежная ниша, а работать по-прежнему надо.

Последние пару лет люди начали уезжать, много молодых людей идет в it-сектор, потому что там достаточно широкий карьерные профиль: там можно заниматься не только кодом, но и, например, тестом, которому не нужно 5 лет учиться. Борьба за кадры идёт очень существенная, особенно за топов. Стали предлагать очень большие зарплаты, и они будут расти. Это скажется на ценах в кафе и на рентабельности. Также будут добавляться всякие социальные пакеты в виде дополнительных бонусов, премий и прочего.»