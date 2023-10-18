Алексей Алексеев откроет третий ресторан, а в Nordic появится новый проект с шефом-обладателем 2 звезд Мишлен

Трансфер месяца

1. Теперь французский ресторан Lou Lou на Крестовском острове возглавляет Энвер Джемилов, ранее работавший шеф-поваром в Savoy и в проектах Alba Group – «Юг 22», «Хорошая Девочка». А бывший шеф, Леонид Иванов, в свою очередь остался в группе и только что открыл новый ресторан греческой кухни «Пафос» в Москве.

Энвер начал преобразования с завтраков (тост с фуа-гра и заварное кольцо с лососем!) и сезонного меню (крудо с инжиром и пармой, карпаччо из осьминога с боттаргой и томатный пирог с баклажанами).