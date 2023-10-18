Алексей Алексеев откроет третий ресторан, а в Nordic появится новый проект с шефом-обладателем 2 звезд Мишлен

Делимся последними новостями (и слухами!) гастрономического Петербурга.
Слух месяца
Ресторатор и шеф Алексей Алексеев планирует открыть свой третий ресторан в будущем апарт-отеле на 600 номеров от RBI (именно в их комплексах работает Futurist и достраивается Inner) на Московском проспекте, 103. И на этот раз проект будет итальянским. Запуск задуман на лето 2024-го года.
Превью месяца
1. В ресторане северной кухни Nordic на Пулковском шоссе вот-вот откроется новый проект — Drevå — c меню шведа Дэниела Хогланде (его Aloë в районе Лонгбро отмечен двумя звездами Michelin). Обещают регулярный Chef's table.
2. Глен Баллис — успешный ресторатор, который начинал карьеру в Австралии, долго работал в Азии, затем переместился в Лондон, а потом в Москву (и пришел на место Айзека Корреа при запуске Kyznyahouse в Петербурге) — вместе с командой italy.co решил растиражировать Joli Grand Bistrot (работает в атриуме особняка Мясникова на Восстания). Такой же проект уже строится в столице (и не на Патриках!).
Трансфер месяца
1. Теперь французский ресторан Lou Lou на Крестовском острове возглавляет Энвер Джемилов, ранее работавший шеф-поваром в Savoy и в проектах Alba Group – «Юг 22», «Хорошая Девочка». А бывший шеф, Леонид Иванов, в свою очередь остался в группе и только что открыл новый ресторан греческой кухни «Пафос» в Москве.
Энвер начал преобразования с завтраков (тост с фуа-гра и заварное кольцо с лососем!) и сезонного меню (крудо с инжиром и пармой, карпаччо из осьминога с боттаргой и томатный пирог с баклажанами).
2. Виталий Северинов, бармен-энциклопедист и неоднократный участник премии «Что Где Есть в Петербурге», стал шеф-барменом «Ателье tapas&bar». Испанский колорит он передает через оливковый биттер, кофе (единственный регион во всей Европе, где выращивают кофе) или локальное вино Чаколи.
3. Шеф Сергей Постников, только что обновивший меню в загородном «БОР 812» (попробуйте холодец с артишоком!), теперь руководит кухней масштабного рыбного ресторана Sea. Signora Антонио Фреза. Ждем новых экспериментальных блюд!
Завтрак месяца
По выходным (с 12 часов) в Cast на «Ленфильме» готовят ближневосточные завтраки. Пробуем иранскую яичницу с пряным томатным соусом и решти (драник) из батата с крабом и яйцом пашот, халу с гуакамоле и лососем, запеканку из лабне с сиропом из инжира, а еще сборный ливанский завтрак — из двух яиц всмятку, харисы, овощей, мини питы и кебаба.
Комментарии (0)