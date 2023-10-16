Пьемонт, вулканы, зекты и полный ренессанс: что пить этой осенью в Петербурге

Расспросили сомелье, какие бутылки они открывают этой осенью. Спойлер: все, как один, советуют выбирать более легкие красные, присмотреться к европейским автохтонам (то есть исконным сортам), особенно Пьемонту, пробовать новые виды игристых и исследовать российское виноделие дальше. Рассказываем подробнее, сохраняйте!
Эй, полегче!
Гости все чаще выбирают более тонкие и легкие вина.
Дмитрий Кизеев, сомелье Probka:
«Общая тенденция потребления – снижение содержания спирта, облегченные, изящные красные вина. Гости хотят пробовать больше вина за вечер, чтобы утром чувствовать себя хорошо. Популярнее становятся вина 12-12,5 градусов, а не 14, то есть сочные и легкие, при этом, с хорошей глубиной и эмоциями».
Сергей Ничога, шеф-сомелье «На Вина» на Кронверкском
«Подслушано в идейных винных погребах и самых модных винных барах: Вин де суаф. Вина, созданные утолять жажду, энергичные и сочные».
София Шепето, сомелье «64»:
«Можно присмотреться к винам из Монтепульчано д'Абруццо – любимый итальянцами регион, получивший свой статус даже раньше, чем кьянти. Легкое и доступное вино, которое очень идет осени».
Вадим Бормусов, сомелье Il Lago:
«В тренде некрепкие вина: немецкие шпетбургундеры, австрийские блаубургундеры и цвайгельты, Гаме из Ардеш, Гренаш из Лангедока и Прованса».
Пьемонт и Ко: автохтоны возвращаются
Сергей Ничога, шеф-сомелье «На Вина» на Кронверкском, 65:
«Автохтоны Италии, забытые проводники терруара, снова в деле. Фокус внимания сменился от глобализации на аутентичность и местные сорта.
Рекомендация: вина от Алхимии Ди Качаграно Матео из Абруццио из местных сортов Монтепульчано, Пассерина и Треббьяно.
Пьемонт сейчас бомбит чуть ли не громче всех новыми именами. Современный профиль виноделия северной Италии: легкость, сочность, то, что актуально уже сейчас, и не нужно забрасывать на двадцать лет в подвал под лозунгом: «доживи и выпей».
Рекомендация: Тенуто Форесто с идеальной барберой и насухо сброженным мускатом, невероятно красиво развивающимся в бокале.»
Ася Полякова, сомелье Ognivo:
«Помимо великих вин Бароло и Барбареско, в Пьемонте стоить обратить внимание на редкие автохтоны. Незаслуженно забытые древние сорта винограда в 1990-2000 гг возродили маленькие семейные производители.
Рекомендация: белые Эрбалуче с гравийно-вулканических почв винодельни Ле Пиане и Нашетта от небольшой винодельни Риветто из Альбы, красные Руке и Гриньолино от Марко Кривелли, «алхимика» Пьемонта Фабио Геа, Дольчетто от Фердинандо Принчипано. Для полноты картины можно познакомиться с автохтонными итальянскими сортами в прочтении российских виноделов, например, с пьемонтским небиолло и барбера прекрасно работает Павел Швец.»
Екатерина Яценко, совладелец Jerome:
«Сейчас в тренде автохтонные (местные) сорта винограда Старого света, особенно Италии. В моду входят вина Греции, например, рецина: самодостаточный и самобытный сорт. По-прежнему, в топе вина Германии, и не рислингом единым, но и немецкие вариации сортов пино блан, пино нуар (шпетбургундер), шардоне, граубургундер.»
Дмитрий Кизеев, сомелье Probka:
«На взлете все еще вулканические вина (виноградники находятся на почвах, где были или есть вулканы). Например, специалитеты с Этны на Сицилии: нерелло маскалезе, карриканте . Есть небольшая часть вулканических пород в Пьемонте, особенно хорош север Пьемонта, неббиоло, например. Или прекрасные образцы из Тенерифе. В целом, это элегантные и многогранные вина. К тому же, автохтонные сорта, которые особенно популярны сейчас.»
Валерий Цирдава, сомелье Bourgeois Bohemians:
«Италия радует более изысканными версиями тосканского санджовезе.
Рекомендация: вина, от маленьких хозяйств, которые иногда покупают до анонсов, Le Boncie Toscana Rosso Trame / Calafata, Majulina»
Российское вино
София Шепето, сомелье «64»:
«Вина из Долины Лефкадия – отличная альтернатива европейским. «Николаев и сыновья» делают прекрасный совиньон блан, а их сира – достойный ответ Кот-Роти из Долины Роны, а пти мансенг, сладкое и десертное вино, – русский сотерн. Осень, как ни странно, отличное время для розе. Но не из Прованса, которое пьют летом на ривьере, а нашего из Краснодарского края. Маленькая винодельня Once радует чудесным «Однажды. Сира». Из русских эксклюзивов – каберне фран из Дербента (!).»
Полина Новичкова, сомелье Fresa's Group:
«У нас стало появляться больше успешных независимых проектов, которые отражают терруар и характер самого винодела. Регион притяжения для экспериментаторов — Крым. Яркий пример — STN Winery, основанная двумя винолюбами из Петербурга, Андреем Долингером и Натальей Степаненко. Ребята работают с покупным виноградом, преимущественно с французскими сортами, закупленными на терруаре Севастополь. Полностью биодинамическое производство, харизматичные вина, которые доказывают, что классные шардоне и пино нуары можно создать не только в Европе, но и в Крыму. Гости уже оценили: мы ради эксперимента поставили на бокал, так теперь эти вина бьют все рекорды продаж!»
Аделаида Исхакова, сомелье «Сад»:
«Вина Крыма и Краснодарского края являются одним из трендов последнего времени: как среди гостей, так и сомелье.
Рекомендация: недавно познакомились с Дмитрием Масловым, основателем и виноделом проекта One Barrel (Крым, Бахчисарайский район) раньше он создавал вина Pithos, довольно известного винного проекта. Главная идея One Barrel – только одна бочка одного сорта в год. Мы единственные в Петербурге, у кого есть это вино. Наливаем потрясающий шардоне с известняковых почв с выдержкой в венгерском дубе. Каждую бутылку украшает необычная этикетка, сделанная вручную из раритетных советских обоев.»
Волшебные пузырьки
Дмитрий Кизеев, сомелье Probka:
«Те, кто хочет пузырей, но шампанское для них дорого, выбирают французские креманы, немецкие и австрийские зекты – это тоже классический метод, как и шампанское, просто другие регионы. Назревает новый тренд: корпиннат – объединение виноделов Испании, они делают игристое, но хотят отстроиться от кавы, более дешевого и часто посредственного продукта. Тоже кава, по сути, но крутая и сложная, с подходом как у шампани. Стоит присмотреться!»
Валерий Цирдава, сомелье Bourgeois Bohemians:
«Игристые сейчас хит в любых стилях: просекко, анчестрале, шампань.
Рекомендация: из креманов обратите внимание на Анн Гро, Париго, Тиссо из Жюры, из просекко – прекрасный вариант Prosecco Asolo от Corvezzo.»
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