Пьемонт, вулканы, зекты и полный ренессанс: что пить этой осенью в Петербурге

Эй, полегче!

Гости все чаще выбирают более тонкие и легкие вина.

Дмитрий Кизеев, сомелье Probka:

«Общая тенденция потребления – снижение содержания спирта, облегченные, изящные красные вина. Гости хотят пробовать больше вина за вечер, чтобы утром чувствовать себя хорошо. Популярнее становятся вина 12-12,5 градусов, а не 14, то есть сочные и легкие, при этом, с хорошей глубиной и эмоциями».

Сергей Ничога, шеф-сомелье «На Вина» на Кронверкском

«Подслушано в идейных винных погребах и самых модных винных барах: Вин де суаф. Вина, созданные утолять жажду, энергичные и сочные».

София Шепето, сомелье «64»:

«Можно присмотреться к винам из Монтепульчано д'Абруццо – любимый итальянцами регион, получивший свой статус даже раньше, чем кьянти. Легкое и доступное вино, которое очень идет осени».

Вадим Бормусов, сомелье Il Lago:

«В тренде некрепкие вина: немецкие шпетбургундеры, австрийские блаубургундеры и цвайгельты, Гаме из Ардеш, Гренаш из Лангедока и Прованса».