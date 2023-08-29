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Тенденции

Дико дорогой видовой ресторан у «Спортивной», общественное пространство (15 000 кв. м!) на Некрасова и последствия рейдов полиции по Думской

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Рассказываем о самых ожидаемых открытиях, новых шефах и гастроурбанистических проектах Петербурга.

Предоставлено пресс-службой заведения

Превью месяца

На месте ресторана «Макаронники» у метро «Спортивная» 7 сентября откроется панорамный (и как обещают создатели — чуть ли не самый дорогой с точки зрения инвестиций ) ресторан Aga Александра Шавлиашвили, идеолога Василеостровского и Московского рынков. Шеф — Алмаз Искаков (экс Jerome, берлинский MINE Арама Мнацаканова). Будет итальянская кухня с акцентом на морепродукты (собственный импорт), очень дорогой интерьер и несколько террас, одна из которых в 1000 кв. метров.

Предоставлено пресс-службой заведения

Новость месяца

Отголоски весенних рейдов СК по барам Думской и Ломоносова доносятся до сих пор. Попавший под руку коктейльный Apotheke все это время (пока был опечатан) искал себе новое помещение. И вот свершилось! В ноябре на Кирочной, рядом с Анненкирхе, появится «Аптека» — почти в том же интерьерном виде. Также команда открыла «Коктейль буфет» на Василеостровском рынке.

Предоставлено пресс-службой заведения

Новое назначение

Новым шеф-поваром «Гранд Отеля Европа» назначен Денис Соболев, который работал в команде почти 20 лет, начав карьеру ещё студентом-первокурсником. Теперь Денис руководит кухнями всех гастрономических проектов отеля: ресторана «Европа», кафе «Мезонин», лобби-бара, летней террасы и банкетной службы. 

Предоставлено пресс-службой заведения

Гастроурбанистика

В кинотеатре «Ульянка» на пр. Ветеранов, 101, открылись фуд-холл «Гастро-Шапито» и масштабная выставка работ уличных художников «Оформуха». Авторы — Ринат Умяров и Денис Кудряшов, продюсировавшие «Чебуречную и рюмочную у Ларисы», «Лендок», «Ларисочную в Комарово» и др.

Здесь 5 направлений кухни — Европа, Мексика, Америка, Азия, Восток, бар с крафтовым пивом и настойками, кондитерская, цветочная лавка, книги и виниловые пластинки, бильярд, пинбол.

«Не многие знают, но Юго-Запад – это место силы ленинградского андеграунда, петербургской современной культуры и моей юности. Окна кинотеатра “Ульянка” и фуд-холла “Гастро-Шапито” смотрят прямо на серые стены сакрального для Ленинграда 80-х и 90-х “корабля” (здание типовой застройки 70-х), в котором регулярно бывал у жены Виктор Цой. Здесь же на Юго-Западе бытовал и творил Сергей Курехин, будущие звезды клуба ТамТам…», — поясняет выбор локации Умяров.

Предоставлено пресс-службой заведения

Ожидаемые открытия

В здании Некрасовского телефонного узла откроется новое общественное пространство с лекториями и гастрозоной — социально-культурный кластер «АТС». На площади 15 тысяч квадратных метров расположатся 100 резидентов. Среди них: коворкинг «Практик», гастроплощадка, фитнес-коворкинг, бьюти-коворкинг, образовательный кластер и панорамный ресторан на крыше.

Уже в ноябре-декабре советское конструктивистское здание на Некрасова 3-5 обретет новую жизнь.

Николай Зверков

Трансфер месяца

Ресторатор Антон Пинский и Тимати выкупили активы сети Domino's Pizza в России, ребрендинг презентуют 30 августа. 

Напоминим, что в марте 2022-го года мастер-франчайзи Domino`s Pizza отказался от роялти и прекратил инвестиции в РФ. Неделю назад — после сообщений о банкротстве сети — певец предложил руководству DP Eurasia, управляющей компанией, связаться с ним и обсудить возможность покупки сети с последующим ребрендингом.

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