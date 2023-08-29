Дико дорогой видовой ресторан у «Спортивной», общественное пространство (15 000 кв. м!) на Некрасова и последствия рейдов полиции по Думской

Гастроурбанистика

В кинотеатре «Ульянка» на пр. Ветеранов, 101, открылись фуд-холл «Гастро-Шапито» и масштабная выставка работ уличных художников «Оформуха». Авторы — Ринат Умяров и Денис Кудряшов, продюсировавшие «Чебуречную и рюмочную у Ларисы», «Лендок», «Ларисочную в Комарово» и др.

Здесь 5 направлений кухни — Европа, Мексика, Америка, Азия, Восток, бар с крафтовым пивом и настойками, кондитерская, цветочная лавка, книги и виниловые пластинки, бильярд, пинбол.

«Не многие знают, но Юго-Запад – это место силы ленинградского андеграунда, петербургской современной культуры и моей юности. Окна кинотеатра “Ульянка” и фуд-холла “Гастро-Шапито” смотрят прямо на серые стены сакрального для Ленинграда 80-х и 90-х “корабля” (здание типовой застройки 70-х), в котором регулярно бывал у жены Виктор Цой. Здесь же на Юго-Западе бытовал и творил Сергей Курехин, будущие звезды клуба ТамТам…», — поясняет выбор локации Умяров.