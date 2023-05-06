Россияне стали меньше тратить на фастфуд

Отдельно исследователи изучили, как россияне платят в заведениях. По данным аналитиков, карточные платежи россиян доминируют над покупками через СБП. «Если в категории «фастфуд» за 100% взять традиционные платежи и СБП в первом квартале 2023 года, то доля СБП выросла до 10%. При этом средний чек одной покупки через СБП в январе–марте текущего года заметно выше, чем у карточных платежей, — 652 рубля против 338 рублей соответственно», — такие данные приводятся в исследовании банка «Русский Стандарт» для РИА «Новости».

Петербург вошел в топ-5 городов, где с января по март этого года чаще всего питались в фастфуде. Обычный поход в фастфуд стоил 320 рублей. Вот остальной список: Москва со средним чеком в 351 рубль, Казань — средний чек 423 рубля, Тверь — средний чек 399 рублей, Екатеринбург — средний чек 349 рублей.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов считает, что акции для привлечения покупателей предлагает запретить в фастфудах. По его мнению, это поможет сократить потребление продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жиров.

