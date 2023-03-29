10 не очень известных винных сортов, которые входят в моду прямо сейчас

«Собака.ru» — за разнообразие рациона! Что исследовать сегодня вечером вместо уже хорошо знакомых пино нуара или рислинга рассказывает новое издание энциклопедии «Просто о лучших винах» от «Эксмо». Публикуем отрывок со списком сортов, с которым мы отправляемся в магазин.
Спелая гроздь винограда сорта Монастрель (Испания)
1. Мурведр (он же монастрель, гаррут, матаро)
Жгучего, неотесанного брюнета испанского происхождения, с темной и толстой кожицей, выдающимися танинами, заметным алкоголем часто берут за компанию, чтобы придать бленду краску, яркость и глубину. В южноронском трио он выполняет роль Бывалого. За страсть к палящему солнцу и сравнительно низкую урожайность его то и дело попирали, причем именно там, где вино на его основе получается лучше всего.
Например, в Провансе, в Бандоле, мурведр предательски и повсеместно был пересажен в пользу продуктивного, менее прихотливого гренаша. Если бы не Domaine Tempier, отвоевавший 50% мурведра в местном бленде, мы бы не скоро узнали, каким элегантным, структурным, породистым может быть этот «горячий» полнотелый сорт.
Его профиль — черные ягоды: черника, ежевика, слива — на фоне засахаренной фиалки, черного перца, сухих прованских трав, земли и мяса. Его цвет — густой, интенсивный темно-фиолетовый. Его пары — выдержанное мясо на углях, ребра, кабанятина в сочетании с черной чечевицей и грибами.
2. Кариньян (он же масуэло, бовале гранде, самсо)
Сорт-шпион со множеством синонимов и диалектов. От родной Испании, через Юг Франции, Сардинию, Израиль, Калифорнию и Чили, с самыми старыми лозами в Новом Свете и организованным движением в защиту кариньяна VIGNO он все чаще появляется на этикетках в качестве самостоятельной единицы. Урожайный и продуктивный, с ядреными танинами и кислотностью, как любой гиперактивный подросток, кариньян особенно ценится в преклонном возрасте. Старые лозы меньше отдают и больше концентрируют. Вина получаются среднетелыми, элегантными, с выраженной кислотностью, отточенными танинами.
Лучше всего врываться в кариньян через французскую Каталонию — Côtes Catalanes. Там, у подножия Восточных Пиренеев, в излюбленном тамплиерами местечке Кальс, за лучшие кариньяны отвечают патриарх всея Руссильона Жерар Гоби из Domaine Gauby, братья Danjou-Banessy, бывший батрак и зять Гоби новозеландец Том Люббе из Domaine Matassa и Томас Тайберт из Domaine de L’Horizon, зять бондаря Stockinger.
Кариньян почти всегда узнаваем по отчетливым нотам сушеной клюквы, граната, малины, сигаретного табака, лакрицы и вяленого мяса. Пары кариньяну только успевай подносить — он из тех, кто потянет и тунца, и перепелку, и баклажаны
Нерелло маскалезе
3. Нерелло маскалезе
Прямой отпрыск санджовезе стал остромодным в узких кругах российских винных любителей: видимо, не только отечества, но и дым Этны нам сладок и приятен. Словосочетание «вулканические почвы», хотя корректнее «вулканическая порода», последние пять лет несет в себе сакральный смысл и может служить названием винной секты или даже культа. Да и саму Этну обожествляли по очереди жившие на ней сикулы, греки, римляне, арабы, нормандцы и королевские династии Старой Европы.
Первые упоминания о нерелло датируются XVII веком, хотя исследователи то и дело находят свидетельства: то в средневековой монастырской книге выудят сорта Niuridduni и Niuriddu ordinariu, которые монахи прятали от пиратов за каменными стенами; то в летописях наткнутся на Nigrello, важный сорт XVII века. Все трое в переводе звучат как «черный», что может косвенно указывать на связь с нерелло. Но это не точно!
Как довольно старый сорт, нерелло обладает рядом фенотипов и голосом в несколько октав. Алкоголь может варьировать от 11,5 до 14%, танины — от рассыпчатых до царапающих, цвет и тело — от прозрачно-невесомого до насыщенного. Вина с непривитых, дофиллоксерных лоз очень отличаются от вин с привитых: последние мягче, легче, прозрачнее в цвете и ягоднее в аромате; дофиллоксерные же насыщенные, пряные. Это можно проверить, попробовав, скажем, Prephylloxera La Vigna di Don Peppino от Tenuta delle Terre Nere с северного склона от Этна-боя Марко ди Грации и Contrada Monte Serra от Benanti с юго-восточного (исторического) склона. У этих двух виноделен идет аккуратное противостояние.
Марко ди Грация склонен сравнивать Этну с Бургундией и контрады (участки) c геометрией потоков лавы — с виноградниками Grand Cru. Сыновья фармацевта Джузеппе Бенанти против бургундских аналогий. Им нерелло больше напоминает неббиоло, а контрады они считают уникальным местным творением, не требующим тех или иных сравнений.
Блауфранкиш
4. Блауфранкиш
Франкиши — выводок сортов из Франконии, но тот, что «блау», закрепился в австрийском Бургенланде. В Венгрии, когда-то части единой с Австрией империи, в особенности в приграничном регионе Sopron, блауфранкиш зовут Kékfrankos и считают его местной звездой и достопримечательностью. Германия выбрала себе «лембергер» в качестве местного синонима для блауфранкиша. Это название местечка в Австрии, откуда блауфранкиш отправился покорять немцев. В итальянском Фриули свежий, фруктовый блауфранкиш зовется франконией, а у нас, у славян, он франковка. На местном терруаре за него взялись «Кубань-Вино» и Константин Дзитоев.
Влюбиться в блауфранкиши помогут Wenzel, Moric, Heinrich, Weninger; причем последний, австриец Franz Weninger, немного залез на территорию Венгрии, чтобы иметь и кекфранкош в своей коллекции. Девушки тоже Глава 3. Сорта 156 любят блауфранкиш. Birgit Braunstein и Judith Beck из австрийского Бургенланда — самое красивое тому доказательство.
У блауфранкиша блестящий темно-фиолетовый цвет, а слепые дегустаторы «берут» его по среднему телу при высокой кислотности и ощутимых, но бархатных танинах, по ароматам вишни, черники, красной смородины, присыпанных черным и душистым перцем и стружкой шоколада выше 75%.
5. Мелон де бургонь
Еще один сорт в изгнании. Мелон был выдворен из Бургундии примерно в XVII веке и переехал на Луару, а бельгийские и датские купцы сделали его популярным, правда, в виде сырья для шнапса, в который, говорят, добавляли мускат, отсюда и Muscadet. Мелон де бургонь — довольно нейтральный сорт, без кричащей ароматики. Для объемности и глубины его оставляют выдерживаться на дрожжевом осадке неделями, а в особых случаях — месяцами и годами.
Именно про такие вина Патрик Мэтьюз в книге The Wild Bunch пишет: «Дешевые версии дорогих вин в основном ведут к разочарованию. Дорогие версии недооцененных вин — как правило, откровение». Одна из самых горячих тем винного мира — десять отдельных коммунтерруаров Muscadet Crus Communaux или Village Crus. Если на этикетке значатся уже официальные Gorges, Clisson, Le Pallet, Goulaine, Monnières, Château-Thébaud, MouzillonTillières, а также ожидающие своего статуса Saint-Fiacre, La Haye и Vallet, значит, в бокале у вас глубокое, сложное, многослойное вино.
Гранит и габбро, гнейс и сланец отражают древние процессы образования разлома — сретенья магматической и метаморфической пород. Велико влияние и самой Луары, и ее притоков на верхний почвенный слой Мюскаде: глина, ил, песок и их соотношение играют значительную роль в формировании вкуса местных белых. Луарцы так и говорят: вино на вкус как почва на вид. Белые с глинистых почв будут более округлыми и полными, а там, где много песка, вина, как правило, тонкие, жилистые и структурные. Их общая черта — выразительная кислотность, легкое, но упругое тело, невысокий алкоголь, океаническая соленость, а также дымок, весенний мед и папайя. Вслепую «крюшные» Muscadet чаще всего отправляют в Chablis, особенно если речь идет о Clisson.
6. Годельо
Выдающийся галисийский сорт, который мы чуть не потеряли в 1970-х. Благодаря проекту Godello ReViVal мы сегодня наслаждаемся винами, которые испанцы, не скромничая, нарекли белой испанской бургундией. Нейтральный в ароматике, в отличие от соседа альбариньо, высококислотный сорт с мелкими ягодами, за что его прозвали Ojo de Gallo, с сочной мякотью, хорошо накапливающей сахар, любит крутые сланцевые холмы Вальдеорраса.
Несмотря на удаленность от Атлантики, но благодаря влажности «ворот в Галисию», как называют Вальдеоррас, вина из годельо обладают фирменной соленостью, а скудные сланцевые почвы с хорошим дренажем конвертируются в дымчатую минеральность. Рафаэль Паласиос помог миру понять, что вина на основе годельо, выдержанные в нейтральном дубе, могут развиваться десятилетиями.
Годельо из стали на осадке также хороши — грейпфрут, цедра лимона, айва, свежий миндаль и пчелиный воск. Одним они напоминают луарские шенены блан или Cru Muscadet, другие ищут параллели в североронском вионье или в белом бордо. Ясно одно — пробовать годельо необходимо. Помимо Rafael Palacios, который с каждым годом растет в цене, ищите Godeval и Valdesil. Оба хозяйства владеют виноградниками со старыми лозами.
7. Верментино
Если хорошенько вспомнить, этот сорт всегда болтался под ногами. Отвечал за спиртуозные курортные белые вина с Сардинии, из Тосканы и Прованса, потому и всплеск продаж у него был сразу после отпусков. А потом отпускало. Пока у нас не появились лучшие версии этого ароматного белого сорта: с уверенной кислотностью, необычной вязкостью на нёбе и узнаваемой фирменной горчинкой в послевкусии.
В Пьемонте сорт известен как фаворита, подарок местным от лигурийских купцов, торговавших здесь маслом, а в Лигурии — как верментино или пигато, что на местном наречии значит «в крапинку» — показатель зрелости ягоды. Лигурия хоть и маленький регион, но у нее есть свои Лигурийское море и Лигурийские Альпы.
Как раз на холмах между ними, в зоне Colli di Luni, верментино получается свежим, тонким, изящным, не душным, аккуратно ароматным, с широкой палитрой цитрусовых нот от грейпфрута до лайма, от луговых трав до весенних нарциссов, от зеленого яблока до молочного миндаля, от нежных специй до кристальной минеральности.
Пробуйте местные верментино от Cantine Lunae Bosoni, Terenzuola, Selvadolce. Чуть ниже по морю, в Тоскане, на холмах вокруг Лукки, сочные верментино получаются у Tenuta di Valgiano, Calafata и Fabbrica di San Martino. На соседнем острове, французской Корсике, верментино — главный белый сорт для почти каждого местного аппелласьона. Antoine Arena и Comte Abbatucci создают штучные вина из этого сорта, которые, невероятно, но факт, можно найти здесь, в России.
Саваньен (Жюра)
8. Саваньен (он же траминер)
Между ампелографами шли ожесточенные споры за право называть Зюдтироль или Жюру родиной этого толстокожего, пластичного, нейтрального в ароматике, невероятно сложного для слепой дегустации сорта. Победили монахини женского монастыря, известного под названием Château-Chalon, самого богатого аббатства и крупнейшего землевладельца в Жюре.
Небедные девицы отвечали требованиям 16 quarters of nobility, что значит, что как минимум четыре поколения в дворянстве имели родство по королевской линии или принадлежали Бургундскому Дому. Именно с тем, что аббатство могло позволить себе долгую выдержку, связывают появление бочек с флором, а значит, и самих знаменитых желтых вин Жюры — Vins Jaunes. Также есть версия о прямой связи флора Жюры с Хересом, потому что графство Франш-Конте в те времена находилось под испанской короной.
Историки уверены, что основным сортом для создания этих оксидированных, но некрепленых вин был саваньен, или Naturé, как метко до сих пор зовут его местные. Каждый истовый гедонист должен попробовать его желтый Vin Jaune — полнотелое вино с повышенным уровнем алкоголя, с ароматами грецкого ореха, сушеных грибов, цукатов, семян фенхеля и порошка карри. Во все времена оно долго выдерживалось сначала в бочке, а затем в бутылке и, как старый моденский Aceto Balsamico, служило приданым на богатых свадьбах.
Когда саваньен выдерживают в полностью долитых бочках без вуали из флора, он зовется Ouillé и считается более современным и свежим проявлением этого замечательного высококислотного сорта. Такие вина могут быть практически невесомыми, как озон, как цветение флердоранжа, а могут аккуратно играть в Бургундию, показывая то солоноватый минеральный профиль с ароматами фенхеля, ромашки и абхазского лимона, то свою кремовую ореховую сторону с нотами спелых тропических фруктов.
Саваньен был завезен в Австралию под именем альбариньо из-за путаницы в маркировке, и теперь австралийцы переучиваются на флор и на Ouillé. В Краснодарском крае «Усадьба Дивноморское», например, успешно работает с траминером в более плотном зюдтирольском стиле.
Виноградники у подножья вулкана Этна
9. Карриканте
Своей космической кислотностью он донимал на Этне даже наших предков, за что его держали в бочке на осадке, дожидаясь малолактики, и отдавали предпочтение мягкому, тропически фруктовому катарратто. Но мы, искатели высококислотных приключений, никак не можем обойтись без этого особенного белого с восточного склона Этны.
Примечательно, что внизу рядом с морем карриканте слывет невероятно урожайным, и его имя так и переводится с итальянского: carica — «загрузка», «изобилие». А на высоте от 800 метров над уровнем Средиземного моря на мелком вулканическом песке в коммуне Мило с восточной стороны вулкана старая лоза карриканте едва раскошелится на пару кило. Здесь расположена зона исключительных белых вин на основе минимум 80% карриканте под грифом Etna Bianco Superiore DOC.
Бывший фармацевт из Катании Джузеппе Бенанти с сыновьями и историческая винодельня Barone di Villagrande показали миру, чего могут стоить и каким невероятным потенциалом могут обладать местные белые. За ними потянулись сегодняшние виртуозы карриканте Tenuta di Fessina, Tenuta delle Terre Nere, Graci, Pietradolce.
Одной из выразительных характеристик карриканте является его соленость, которая, возможно, появляется в вине благодаря дождливому микроклимату Мило и местному ветру грекале, который неусыпно дует с моря. Убедиться, что перед вами то самое карриканте, можно по неспешной, смиренной ароматике грейпфрута, красного яблока, аниса, пыльцы и арахисовой скорлупе вкупе с пепельной минеральностью. Сицилия умеет преподносить сюрпризы.
Вионье
10. Вионье
Сорт — уроженец Северной Роны, скорее всего, зон Кондриё и Ампюи. Вионье — настоящий француз. Даже точно известна родня сорта, подтвержденная тем же анализом ДНК: у него с ширазом один папаша, мондез блан. Но и тут рано бить в литавры: в 2004 году ученые Калифорнийского университета в Дэвисе установили, что вионье связан с фрейзой, итальянским сортом из Пьемонта. И через фрейзу — с еще одним пьемонтезе — неббиоло. Хотя, какова эта связь, до сих пор большой вопрос.
Больше всего выращивают вионье во Франции — около 4400 га. Следом шагают Австралия — 1400 га и США — 1300 га. В Аргентине около 800 га посвящены сорту, в Италии — 650 га, в России (Краснодарский край и Крым) — 25 га.
Европейский вионье отличается большей тонкостью и деликатностью. В США обычно он мощный и высокоалкогольный. Австралийцы придумали ему миссию облагораживания красных вин из шираза — усилить ароматику, смягчить танины. И это вовсе не исключительные ассамбляжи — да, вионье легко уживается с красными сортами, поэтому в Чили и Аргентине эксплуатируют его дружелюбие с мерло, темпранильо, мальбеком. Впрочем, моносортовые стопроцентные вионье там тоже производят.
Вионье гиперфруктовые и красиво-цветочные: персик и абрикос, мандарин и жимолость, груша и мед, мощная волна пряностей и нежная фиалка с нарциссом, ваниль и мускус, флердоранж и цветущий боярышник. Можно встретить от пухлых маслянистых и насыщенных бомбочек с выдержкой в дубе до легких и воздушных нежно-ароматических романтичных вин с легким сухим хрустом. Вионье могут удивить глубиной, породой, элегантностью, собственно говоря, тем, что называют fi ne wine.
Отрывок для публикации предоставлен издательством «Эксмо»
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