10 не очень известных винных сортов, которые входят в моду прямо сейчас

1. Мурведр (он же монастрель, гаррут, матаро)

Жгучего, неотесанного брюнета испанского происхождения, с темной и толстой кожицей, выдающимися танинами, заметным алкоголем часто берут за компанию, чтобы придать бленду краску, яркость и глубину. В южноронском трио он выполняет роль Бывалого. За страсть к палящему солнцу и сравнительно низкую урожайность его то и дело попирали, причем именно там, где вино на его основе получается лучше всего.

Например, в Провансе, в Бандоле, мурведр предательски и повсеместно был пересажен в пользу продуктивного, менее прихотливого гренаша. Если бы не Domaine Tempier, отвоевавший 50% мурведра в местном бленде, мы бы не скоро узнали, каким элегантным, структурным, породистым может быть этот «горячий» полнотелый сорт.

Его профиль — черные ягоды: черника, ежевика, слива — на фоне засахаренной фиалки, черного перца, сухих прованских трав, земли и мяса. Его цвет — густой, интенсивный темно-фиолетовый. Его пары — выдержанное мясо на углях, ребра, кабанятина в сочетании с черной чечевицей и грибами.

2. Кариньян (он же масуэло, бовале гранде, самсо)

Сорт-шпион со множеством синонимов и диалектов. От родной Испании, через Юг Франции, Сардинию, Израиль, Калифорнию и Чили, с самыми старыми лозами в Новом Свете и организованным движением в защиту кариньяна VIGNO он все чаще появляется на этикетках в качестве самостоятельной единицы. Урожайный и продуктивный, с ядреными танинами и кислотностью, как любой гиперактивный подросток, кариньян особенно ценится в преклонном возрасте. Старые лозы меньше отдают и больше концентрируют. Вина получаются среднетелыми, элегантными, с выраженной кислотностью, отточенными танинами.

Лучше всего врываться в кариньян через французскую Каталонию — Côtes Catalanes. Там, у подножия Восточных Пиренеев, в излюбленном тамплиерами местечке Кальс, за лучшие кариньяны отвечают патриарх всея Руссильона Жерар Гоби из Domaine Gauby, братья Danjou-Banessy, бывший батрак и зять Гоби новозеландец Том Люббе из Domaine Matassa и Томас Тайберт из Domaine de L’Horizon, зять бондаря Stockinger.

Кариньян почти всегда узнаваем по отчетливым нотам сушеной клюквы, граната, малины, сигаретного табака, лакрицы и вяленого мяса. Пары кариньяну только успевай подносить — он из тех, кто потянет и тунца, и перепелку, и баклажаны