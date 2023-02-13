Вино в России пили еще до нашей эры (что? да!). Вот история отечественного виноделия

Я не буду спорить и доказывать, когда именно российское вино зародилось. Оставим это историкам. Но хочу вам показать, что вино в России пили еще до нашей эры. В античности! Когда древние греки колонизировали весь наш юг (VII–V вв. до н. э.). За это время было построено три крупных города:

Фанагория на Таманском полуострове,

Пантикапей (современная Керчь),

Херсонес (нынешний Севастополь).

Виноград тут чувствует себя великолепно. Здесь, по правде сказать, сложно выращивать что-то, кроме винограда. Порывы северо-восточного ветра (норд-ост) достигают 15–22 м/с. Сильный ветер сопровождается 35-градусной жарой. Да к тому же эти места находятся на уникальной 45-й параллели — ровно посередине между Северным полюсом и экватором. На 45-й параллели находится, например, и самый «винный» регион — Бордо. В Херсонесе немного плодородной земли, картошку не посадишь, а виноградные лозы любят такие места. Именно здесь положено начало развитию виноделия нашей страны. Именно здесь виноделие стало важной частью экономики региона. Именно отсюда мы ведем отсчет рождения вина в России. В Херсонесе археологи нашли огромное количество стационарных и переносных давилен для винограда VI–III вв. до н. э.

Греки народ умный. Они придумали многое, что до сих пор применяется в виноделии. Например, в те далекие времена на Тамани было холоднее. И влажнее. Виноградные лозы укрывали на зиму и стали формировать ближе к земле, чтоб не замерзали в холода, а летом не засыхали от жары. Такая форма лозы существует и сегодня, называется она — «донская чаша». При раскопках в Херсонесе были обнаружены углубления для отжима и пифосы (емкости для хранения вина). Вблизи Керченского пролива нашли несколько виноделен и давилок для винограда, которые датируются ІІІ в. до н. э.

Максимального расцвета виноделие на этих землях достигает в I в. до н. э. Появляются винодельческие прессы, увеличиваются объемы емкостей для сбора сока и возрастает объем производства вина. В устье Дона были найдены осколки амфор того времени.