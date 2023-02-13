Вино в России пили еще до нашей эры (что? да!). Вот история отечественного виноделия

В каком регионе нашли винодельни и давилки для винограда, которые датируются ІІІ в. до н. э., что такое «пифосы» и при чем тут христианство? Летопись отечественного вина составила Елена Куликова, винный эксперт и автор книги «Вино России. История, география, выбор». Публикуем отрывок.
Фрагмент каменной стены с декоративными украшениями, гроздьями винограда и сочными зелеными листьями на лозе. Крым, Херсонес
Я не буду спорить и доказывать, когда именно российское вино зародилось. Оставим это историкам. Но хочу вам показать, что вино в России пили еще до нашей эры. В античности! Когда древние греки колонизировали весь наш юг (VII–V вв. до н. э.). За это время было построено три крупных города:
- Фанагория на Таманском полуострове,
- Пантикапей (современная Керчь),
- Херсонес (нынешний Севастополь).
Виноград тут чувствует себя великолепно. Здесь, по правде сказать, сложно выращивать что-то, кроме винограда. Порывы северо-восточного ветра (норд-ост) достигают 15–22 м/с. Сильный ветер сопровождается 35-градусной жарой. Да к тому же эти места находятся на уникальной 45-й параллели — ровно посередине между Северным полюсом и экватором. На 45-й параллели находится, например, и самый «винный» регион — Бордо. В Херсонесе немного плодородной земли, картошку не посадишь, а виноградные лозы любят такие места. Именно здесь положено начало развитию виноделия нашей страны. Именно здесь виноделие стало важной частью экономики региона. Именно отсюда мы ведем отсчет рождения вина в России. В Херсонесе археологи нашли огромное количество стационарных и переносных давилен для винограда VI–III вв. до н. э.
Греки народ умный. Они придумали многое, что до сих пор применяется в виноделии. Например, в те далекие времена на Тамани было холоднее. И влажнее. Виноградные лозы укрывали на зиму и стали формировать ближе к земле, чтоб не замерзали в холода, а летом не засыхали от жары. Такая форма лозы существует и сегодня, называется она — «донская чаша». При раскопках в Херсонесе были обнаружены углубления для отжима и пифосы (емкости для хранения вина). Вблизи Керченского пролива нашли несколько виноделен и давилок для винограда, которые датируются ІІІ в. до н. э.
Максимального расцвета виноделие на этих землях достигает в I в. до н. э. Появляются винодельческие прессы, увеличиваются объемы емкостей для сбора сока и возрастает объем производства вина. В устье Дона были найдены осколки амфор того времени.
Виноградники в долине среди крымских гор
Следующим важным этапом становится принятие христианства в Крыму, это 60-е годы І века. Сюда бежали последователи религиозного течения иконопочитателей. Крым стал вторым домом всем богоугодным в период распада Рима. Виноделием здесь продолжают заниматься, об этом нам говорят тарапаны — так местные называют виноградодавильни. На склонах ущелий и в горах мы и сейчас можем увидеть неприметные углубления, выдолбленные прямо в камнях. Они представляют собой два каменных корыта, соединенные желобом. Виноград давили ногами в одном ложе, и сок по желобу стекал во второй. В принципе, технология простая и понятная — так можно делать и сейчас.
В IV–VI вв. н. э. побережье Черного моря, от Анапы до Сочи, заселили адыгские племена. Адыги еще не приняли мусульманство и начали делать вино. Мудрое решение, ведь виноградники-то уже были. Их нужно было культивировать, делать анализ урожайности и размножать лозы. Чем они и занимались вполне успешно для того времени.
Правда, потом все это кануло в Лету на целые века, и следующей вехой развития виноградарства и виноделия можно назвать VI–X века и территорию современного Дагестана. Хазары — кочевой народ, их быт смешанный. Они кочевали вплоть до низовьев Волги, но после выбрали себе место и осели. Вот как раз Хазария — это современный Дагестан. Здесь и занимались виноделием. Сады Хазарии насчитывали до 40 тысяч виноградников, но на закате государства эти территории попали под власть Османской империи, и в истории виноделия наступает затишье вплоть до XVII века.
Крепость в Судаке
Крепость в Судаке — напоминание о тех временах, когда значительная часть Крымского побережья, от Алушты до Фороса, принадлежала генуэзцам. Крепость защищала город и была местом жительства, точнее, целый город находился внутри крепости. Именно там я и обнаружила себя возле больших глиняных амфор, датированных I в. до н. э. Там и пифосы, и амфоры, и квеври — как их ни назови, все говорит о вине.
Итальянцы жили на территории современного Крыма здесь, в Солдайе, в Кафе (современная Феодосия) и в Чембало (Балаклава). И везде было вино, виноградники и торговля вином. Проходя мимо творений итальянских зодчих, начинаешь верить, что красота и любовь должны спасти этот мир.
Зарождение собственного виноделия в России началось с начала правления Михаила Федоровича, первого царя из династии Романовых. В 1613 году правителем был издан указ о заложении первого виноградника в Астраханской области для поставки благородного напитка к царскому столу. Но Нижняя Волга, кстати, так и не стала важным винодельческим районом.
Вино необходимо было для причастия, а из-за споров за территории европейские государства вводили эмбарго, в том числе и на вино. Спустя четыреста лет ничего не меняется. Но мы сегодня более подготовлены к таким изменениям. Еще пятнадцать лет назад я бы так не писала, и вообще, мне нечего было бы писать о современном российском вине.
Но вернемся к государевым делам. В письменах того времени зафиксированы сведения о высаженных первых виноградниках в дельте реки Волги, вблизи Астрахани, персидским купцом, волею судьбы оказавшимся в астраханском монастыре. Позже городской воевода Курагин выбрал подходящее место для посадки 30 десятин нескольких сортов винограда. Русских людей обучали винному ремеслу, но с царских плантаций и спустя десятилетия производили не более 200 бочек церковного вина за сезон.
Следующей значимой датой становится 22 февраля 1784 года, день принятия турецкими крымчанами присяги на верность Российской империи. С этого момента начинается возрождение виноградных земель в Крыму. И примерно в эти времена появляется мода у русской знати иметь дачу в Крыму. Вы наверняка уже были в музеях графа Воронцова в Алупке и Гурзуфе, там он высаживал множество различных сортов винограда.
Благодатные земли для выращивания винограда империя получила в начале XIX века. Когда присоединились Северный Кавказ, Крым и Кубань, у страны появились идеальные условия для разведения винограда в промышленных масштабах. Специалисты стали культивировать лозу, которую привозили из средиземноморских стран. Павел Первый учредил учебные заведения, где готовили профессиональных виноградарей. Специалисты проводили селекцию культуры и выводили новые сорта. В 1804 году в Судаке открывается первое училище виноделия. Дальше появляется Магарачское училище.
Дом винодела в этнографическом в деревне Тамань Темрюкского района Краснодарского края
В начале 20-х годов прошлого столетия начали восстанавливать старые винодельни и строить новые заводы в южных регионах страны. В РСФСР виноградники занимали более 200 тысяч гектаров. Вино из отборных сортов стало доступным для каждого. В 1957 году начинается всероссийская программа по высадке виноградников по всей стране. Только за следующий год было высажено 60 тысяч гектаров. К 1980 году производство вина составляло 1,5 млрд литров. Но принятый Михаилом Горбачевым в 1985 году сухой закон для борьбы с пьянством нанес существенный урон винодельческой отрасли. Началась массовая вырубка виноградных плантаций и перепрофилирование заводов. С 70-х по 90-е годы потребление вина на каждого жителя страны уменьшилось почти в 10 раз, а площадь виноградников снизилась до минимума.
С начала 2000 года виноделие в России набирает темп благодаря инициативным мастерам, инвестициям и новейшим технологиям. В 2003 году появляется первая винодельня с полным циклом производства, начиная от выращивания винограда и заканчивая розливом в бутылки. Премиальные вина поставляются в продажу после длительной выдержки.
Винодельческая отрасль сейчас развита в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и Волгоградской областях, Кабардино-Балкарской республике и Дагестане. С возвращением Крыма производство качественных вин значительно возросло.
На сегодняшний день виноградные плантации занимают площадь более 100 тысяч гектаров, на семидесяти крупных заводах производится более 500 млн литров марочного вина из таких популярных элитных сортов: Мускат, Совиньон, Рислинг, Шардоне, Каберне и других, валовый сбор которых составляет около 700 тысяч тонн.
Значимые имена
Так, среди людей, которые сумели оставить след в винной индустрии, можно отметить Андрея Романова, главу хозяйства «Вилла Романов» на протяжении длительного времени. К слову, бизнес был продан в 2018 году, а его новым владельцем стал основатель компании «Белуга Груп» Александр Мечетин. Бренд был преобразован в Golubitskoe Estate. Поместье Голубицкое сейчас делает вина в премиальном сегменте, но за вменяемые деньги эти вина может попробовать каждый, как и посетить их красивейшую винодельню
Не менее примечательной фигурой российского виноделия можно назвать одного из собственников компании «Кубань-Вино» Александра Аристова, владельца виноградников общей площадью 13 тысяч гектаров. Сегодня для своих покупателей компания предлагает в разных линейках 166 вин. А многочисленные награды говорят и о качестве, и о постоянном развитии.
Интересным фактом является появление в этом списке имени Сергея Галицкого — шурина того самого Сергея Галицкого (основателя сети «Магнит»). В тандеме с одним из лучших виноделов страны Алексеем Толстым он сумел освоить участок земли в 200 гектаров и выпустить собственную линейку вин «Галицкий и Галицкий». Станица Гостагаевская, где находятся виноградники Галицких, — самое красивое место на земле.
В названии другого, не менее популярного винодельческого хозяйства «Имение Сикоры», расположенного недалеко от Анапы, можно расшифровать фамилию его основателя — Александра Сикорского. Его вино иногда украшено фамильным гербом и отличается особым вкусом.
Среди заслуженных и почитаемых народом виноделов можно также отметить: Олега Репина, ушедшего слишком рано Игоря Самсонова, Валерия Захарьина, Павла Швеца, Олега Ничвидюка и других. Эти имена стали популярными сразу после запуска вин новой крымской волны. Напитки оценили как одни из лучших российских вин, которые были созданы за последние десятилетия. Новые имена каждый сезон — особенности развития индустрии.
Несмотря на наличие колоссального числа поклонников, особенности изготовления и сами вкусовые сочетания непрерывно обновляются. Это позволяет открывать новые имена и расширять ассортимент отечественных вин, которые по качеству практически ничем не уступают международно признанным аналогам
Отрывок для публикации предоставлен издательством «ХлебСоль»
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