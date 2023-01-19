10 самых громких и классных коллабораций из мира еды и моды

Манифестируем: фудфэшн в каждый дом! Вот подборка автора телеграм-канала objordan Вики Свид из 10 самых невероятных проектов, объединивших две наши страсти: от винного чемодана Леброна Джеймса до кафе в лондонском универмаге Harrods, посвященного Кристиану Диору.
Paul Smith x Allday Goods
Красивая коллаборация вышла под занавес 2022 года у британского Paul Smith с британским же брендом ножей Allday Goods. У Пола Смита было много старых, сломанных пластиковых тубусов, в которых хранились образцы тканей на протяжении многих лет. Тогда команды решили объединиться и превратить их в рукоятки. Дело хорошее! Каждый нож дополнен фирменной гравировкой модельера, а также четырьмя известными рисунками Пола в виде напитков и каракулей, вдохновленных животными.
Only NY x Brooklyn Brewery
Симпатичная коллаборация соседей по району: стритвир бренд плюс пивоварня — оба из Бруклина и известны на весь мир. Нашим локалам нужно взять на вооружение!
HAY x Laila Gohar
Лайла Гохар — художница и шеф-повар из Нью-Йорка. На этот раз она объединилась с датским брендом HAY и создала коллекцию посуды и кухонных принадлежностей, предназначенных для того, чтобы «праздновать радость от приема гостей» за одним большим столом. Коллекция получила название «Sobremesa», что является испанской традицией «расслабляться и наслаждаться праздными моментами и обществом друг друга в конце трапезы».
На ужине Nike в Нью-Йорке в начале 2020 года Дрейк назвал её «Бьорк» от еды. И это действительно так: Лайла превознесла еду до небывалых эстетических высот и использует её как свой художественный инструмент. Её работы сопровождают мероприятия Gucci, Salone del Mobile, Prada, Hermès, Opening Ceremony, Vogue и другие топовые мировые ивенты.
Hay и елочные игрушки в виде еды
Елочные игрушки to die for: в виде багета, банки маршмеллоу, пакетика сока, бутылки шампанского, попкорна, пирога и много чего еще от датского HAY: настоящий фудфэшн!
HARRODS X DIOR
Модный дом Dior украсил лондонский универмаг Harrods (и все его 44 витрины), открыл поп-ап кафе и бесплатную выставку, посвященную Кристиану Диору. Café Dior — это новое обеденное пространство в самом сердце Harrods, посвященное «Сказочному миру Dior» — дань уважения маэстро к гастрономии. В меню — основные блюда и десерты. А кухню характеризуют как французскую, но с британским влиянием.
Для любителей жить роскошно по привлекательной цене приготовили имбирные пряники в виде эмблем Дома, таких как жакет «Bar», «Lady Dior» и флакон духов J’Adore. Кстати, интерьеры кафе выдержаны в той же самой пряничной стилистике, что и экстерьер универмага, а внутри кафе поставили фирменные стулья Medallion в легендарной монограмме туаль-де-жуи, на стол — посуду с золотым декором Cannage.
Леброн Джеймс и RIMOWA
Коллаб баскетболиста Леброна Джеймса и всемирно известного бренда RIMOWA: знаковый алюминиевый чемодан теперь превратился в чемодан для вина на 12 бутылок. Идеальный аксессуар для путешествий баскетболистов – больших любителей вина, между прочим.
Chrome Hearts
Широко известные в узких русских кругах Chrome Hearts вступили на путь фудфэшн и выпустили брутальный сет из солонки и перечницы, а также картофелечистку. Вся их продукция производится в США, новый дроп выполнен из серебра 925 пробы и нержавеющей стали. Сет обойдется в 650$, а картофелечистку смогут себе позволить настоящие фанаты бренда: она стоит 990$.
Cactus Plant Flea Market и McDonald’s
Звание самого громкого фудфэшн-коллаба получают американский дизайнерский и модный бренд Cactus Plant Flea Market и McDonald’s: сначала они сделали совместное меню, а следом анонсировали мерч, который на ресейле стоит невероятных денег.
Toiletpaper и коллекция товаров для дома
Toiletpaper — журнал с провокационными фотографиями. Теперь в их магазине появился раздел бьюти с бутыльками и мылом. И напутствие от бренда: home is wherever you can drop tomato on your shirt and eat spaghetti with your hands, что в переводе «дом там, где можно уронить помидор себе на рубашку и съесть спагетти руками»
Supreme x Moccamaster KBGV
В лукбуке Supreme фудфэшн занял особое место! Вот, например, кофемашина Supreme x Moccamaster KBGV — настоящая находка хайпбиста и жертв маркетинга.
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