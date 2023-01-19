10 самых громких и классных коллабораций из мира еды и моды

HAY x Laila Gohar

Лайла Гохар — художница и шеф-повар из Нью-Йорка. На этот раз она объединилась с датским брендом HAY и создала коллекцию посуды и кухонных принадлежностей, предназначенных для того, чтобы «праздновать радость от приема гостей» за одним большим столом. Коллекция получила название «Sobremesa», что является испанской традицией «расслабляться и наслаждаться праздными моментами и обществом друг друга в конце трапезы».

На ужине Nike в Нью-Йорке в начале 2020 года Дрейк назвал её «Бьорк» от еды. И это действительно так: Лайла превознесла еду до небывалых эстетических высот и использует её как свой художественный инструмент. Её работы сопровождают мероприятия Gucci, Salone del Mobile, Prada, Hermès, Opening Ceremony, Vogue и другие топовые мировые ивенты.