10 самых громких и классных коллабораций из мира еды и моды

Toiletpaper и коллекция товаров для дома

Toiletpaper — журнал с провокационными фотографиями. Теперь в их магазине появился раздел бьюти с бутыльками и мылом. И напутствие от бренда: home is wherever you can drop tomato on your shirt and eat spaghetti with your hands, что в переводе «дом там, где можно уронить помидор себе на рубашку и съесть спагетти руками»